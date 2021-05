Dying Light 2 - premiera coraz bliżej? Twórcy z tajemniczą wiadomością

Techland szykuje się do wielkiej prezentacji Dying Light 2, czy tym razem poznamy datę premiery gry?

Pomimo licznych problemów, kontrowersji i wielokrotnego przekładania daty premiery, Dying Light 2 to wciąż jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Doskonale zdają sobie z tego sprawę twórcy gry – studio Techland, które od marca regularnie dzieli się z nami nowymi informacjami na temat gry.

Polski zespół zdecydował się nieco podkręcić tempo i przysłał do naszej redakcji tajemniczą wiadomość, po której rozszyfrowaniu udało nam się dowiedzieć, że już w najbliższy czwartek (27 maj), o godzinie 21:00 odbędzie się stream na Twitchu pod tytułem „Dying2Know”. Już sama jego nazwa sugeruje, że możemy spodziewać się ujawnienia „dużych” rewelacji.

Osobiście celujemy w prezentację nowego, obszernego gameplay'u oraz ujawnienie daty premiery gry. Warto przypomnieć, że już w marcu, jeden z teaserów Dying Light 2 sugerował, iż gra zadebiutuje jeszcze w 2021 roku. Możliwe, że tym razem otrzymamy już konkretny termin.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że główny hasłem nadchodzącej produkcji Techlandu będzie „Stay Human” („Pozostań człowiekiem”). Raczej mało prawdopodobne jest, aby był to podtytuł gry, bardziej prawdopodobne jest, iż będzie to slogan reklamowy na wzór „Good Night, Good Luck” z pierwszej części serii.

Całą transmisję Dying Light 2 będziecie mogli obejrzeć tutaj. Jeśli szukacie szczegółowych informacji na temat gry, to zapraszamy do naszego obszernego artykułu, z którego dowiecie się, co tym razem przygotował dla nas Techland.

