Dying Light 2 - premiera, wymagania, nowości i zmiany [18.01.2021]

Wszystko co musisz wiedzieć na temat Dying Light 2 – kontynuacji jednej z najlepszych gier o zombie w historii.



Dying Light – trochę historii

Techland na przestrzeni lat stał się specjalistą od zombie. W 2011 roku polskie studio wydaje Dead Island – ciekawy pierwszoosobowy slasher z elementami surwiwalu. Produkcja okazała się sporym sukcesem, choć część graczy oczekiwała czegoś innego po legendarnym już zwiastunie produkcji.

Zaledwie dwa lata później, doczekaliśmy się kontynuacji tytułu w postaci Dead Island Riptide. Po kolejnym sukcesie komercyjnym polski producent, ku zaskoczeniu wielu, zdecydował się sprzedać prawa do marki Dead Island. Wówczas nie wiedzieliśmy, że zespół potajemnie pracuje nad zupełnie nowym projektem – Dying Light.

Wydany w 2015 roku Dying Light uchodzi za najbardziej ambitny i najlepszy tytuł stworzony przez Techland. Ogromny, ciekawy świat wypełniony zombie, „wciągająca” historia i przede wszystkim znakomity gameplay spowodowały, że zarówno gracze, jak i recenzenci zakochali się w Dying Light. Jednym z najciekawszych elementów produkcji było dodanie intuicyjnego sterowania i systemu poruszania się postaci w stylu parkour. Sprawiło to, że zarówno walka, jak i ucieczka przed zmutowanymi przeciwnikami jeszcze nigdy nie była tak widowiskowa i przyjemna.

Ogromny sukces komercyjny tytułu sprawił, iż wydawało się, że jego kontynuacja jest tylko kwestią czasu. Jednak zamiast tego Techland wolał rozwijać swoje dotychczasowe dzieło. Oprócz licznych pomniejszych rozszerzeń, w 2016 roku pojawił się ogromy dodatek – The Following, z zupełnie nowym obszarem, aktywnościami i historią. Przez kolejne lata Techland wzbogacał Dying Light o mniejsze DLC, jednak o pełnoprawnej kontynuacji wciąż było cicho. Wszystko zmieniło się w 2018 roku, kiedy to Techland podczas targów E3 ujawnił wreszcie Dying Light 2.

Koszmar dewelopera?

Techland rozpoczął promocję Dying Light 2 z „wysokiego C”. Podczas E3 2018 otrzymaliśmy kilkuminutowy gameplay, zwiastun i masę informacji na temat gry. Dowiedzieliśmy się m.in., że w pracach nad grą uczestniczy Chris Avellone, legendarny scenarzysta i projektant gier, który na swoim koncie ma takie produkcje jak: Fallout 2, Planescape: Torment, Icewind Dale czy Neverwinter Nights 2.

Kolejne miesiące to jednak głównie cisza ze strony Techlandu. Dopiero pod koniec roku 2019 otrzymaliśmy kolejny, blisko półgodzinny materiał z rozgrywki. Wówczas wydawało się, że ustalona na wiosnę 2020 premiera dojdzie do skutku. Jednak już w styczniu założyciel i prezes Techlandu - Paweł Marchewka, opublikował wiadomość do fanów, w której poinformował, iż na Dying Ligtht 2 przyjdzie nam poczekać nieco dłużej.

Do naszej oddanej społeczności: To był dla nas pracowity rok, ponieważ kontynuowaliśmy pracę nad naszym największym do tej pory projektem. Wiemy, że z niecierpliwością czekacie na grę i chcemy dostarczyć dokładnie to, co obiecaliśmy. Początkowo zamierzaliśmy wydać Dying Light 2 na wiosnę 2020, ale niestety potrzebujemy więcej czasu, aby zrealizować naszą wizję gry. Kolejnymi szczegółami podzielimy się z wami w nadchodzących miesiącach. Przepraszamy za tą niepożądaną wiadomość. Naszym priorytetem jest dostarczanie wrażeń, które spełniają zarówno nasze wysokie standardy, jaki i wasze oczekiwania. Dziękuję naszym fanom z całego świata za nieustające wsparcie, cierpliwość i zrozumienie.

Niedługo później Dying Light 2 stał się „bohaterem” śledztwa dziennikarskiego, z którego wynikało, że prace nad grą przebiegają bardzo chaotycznie, a zespół deweloperski jest rozbity. Pojawiły się również zarzuty o nadużycia władzy ze strony dyrektorów, brak komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami czy fatalną atmosferę.

W tym całym zamieszaniu z pewnością nie pomogły osobiste problemy Chrisa Avellona, który został oskarżony przez kilka kobiet o molestowanie. Polski zespół zdecydował się w obliczu tych zarzutów zakończyć współpracę z legendarnym deweloperem. Techland musiał zatem radzić sobie nie tylko z produkcją gry w trudnych, pandemicznych czasach, ale również „gaszeniem” PR-owych „pożarów”.

Po kolejnych miesiącach milczenia, 17 marca 2021 roku Techland przeszedł do ofensywy w sprawie Dying Light 2. Wówczas liderzy studia, w krótkim materiale zapewnili, że prace idą zgodnie z planem i już niebawem możemy spodziewać się kolejnych wieści na temat gry. Od tamtej pory otrzymaliśmy mnóstwo nowych i świeżych informacji na temat Dying Light 2, w tym tych dotyczących samej rozgrywki, historii, jak i daty premiery.

Dying Light 2 – historia i nowy bohater

Akcja Dying Light 2 dzieje się 15 lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony serii. Graczom przyjdzie również poznać zupełnie nowego bohatera - Aidena Caldwella. Techland ujawnił już, że protagonista opowieści będzie się rozwijał i zmieniał wraz z postępami w grze. Oczywiście w dużym stopniu wpłyną na niego decyzje podejmowane przez graczy. Osadzenie gry w przyszłości ma, zdaniem twórców, pozwolić nam spojrzeć na epidemię zombie w nowym świetle.

Rozgrywka i czas przejścia

Główny rdzeń rozgrywki w Dying Light 2 nie ulegnie znacznym zmianom w porównaniu do oryginału. Pod wieloma względami powinniśmy spodziewać się raczej ewolucji niż rewolucji. Do naszej dyspozycji po raz kolejny zostanie oddany parkour dzięki czemu będziemy mogli nie tylko efektownie, ale i efektywnie przemieszczać się po zrujnowanym świecie przyszłości. Oczywiście nie zabraknie nowych animacji i ruchów. Twórcy podkreślają, że nowy system poruszania się jest niezwykle intuicyjny, a przy tym rozbudowany.

Lekkim zmianom ulegnie również system walki. Teraz ma on być znacznie bardziej dynamiczny i kompleksowy. Do naszej dyspozycji oddana zostanie głównie broń biała, chociaż możliwe będzie również korzystanie z łuków czy kusz. Niestety, twórcy potwierdzili, że w grze zabraknie broni palnej. Wyjątkiem ma być tu bardzo prymitywna strzelba, którą będziemy mogli własnoręcznie stworzyć w ramach systemu rzemiosła. Broń ta ma być dość potężna lecz bardzo krucha. Oznacza to, że podczas starć bardzo szybko ulegnie zniszczeniu. Podczas starć będziemy mogli skorzystać za to z wielu nowych mechanik i ruchów. Dobrze znana fanom pierwszego Dying Light linka z hakiem, będzie teraz mogła być wykorzystana również w boju. Twórcy ujawnili również, że poruszanie się za jej pomocą po świecie gry ma być znacznie bardziej realne niż poprzednio.

Przedstawiciele Techlandu ujawnili już, że "przejście Dying Light 2 może zająć nawet 500 godzin"! Dla porównania marsz z Warszawy do Madrytu zajmuje około 534 godziny (według dewelopera).

Na szczęście twórcy gry uspokajają, że dotyczy to tylko "zcalakowania" Dying Light 2, a więc rozwiązania wszystkich zadań pobocznych, poznania wszystkich zakończeń i odkrycia wszystkich sekretów. W normalnych warunkach (ukończenie głównego wątku wraz z zadaniami pobocznymi i częścią dodatkowych aktywności) większość graczy ukończy grę w około 100 godzin. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu Techland informował, iż ukończenie głównej kampanii zajmie graczom około 20 godzin, co może wzrosnąć do 40 - 60 godzin jeśli będziemy chcieli poznać wszystkie dodatkowe historie. Możliwe zatem, że pierwsze kalkulacje dewelopera nie były zbyt precyzyjne.

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA — Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022

W Dying Light 2 (wzorem oryginału) nie zabraknie trybu kooperacji. Po raz kolejny gracze będą mogli łączyć się maksymalne w czteroosobowe drużyny i wspólnie przeżywać przygody w postapokaliptycznym świecie. Ze względu na nowych charakter produkcji (spora nieliniowość rozgrywki) mapa i wydarzenia będą dostosowywać się do decyzji podjętych przez gracza hostującego zabawę.

Nowości i zmiany

Dying Light 2 jeszcze bardziej skręci w stronę klasycznych gier RPG. Wybory będą decydować nie tylko o naszej historii, ale również otaczających nas osób i miejsc. W grze mają znajdować się podobno setki różnych scenariuszy, które dostosowywać się będą do naszych działań. Według twórców, niemal niemożliwe jest, aby dwóch graczy przeżyło dokładnie taką samą historię. Techland ujawnił, że system wyborów i konsekwencji w Dying Light 2 działać będzie na trzech głównych poziomach:

Pierwszy poziom (najwyższy) – kluczowe wybory, które bezpośrednio wpływają na dalszy rozwój głównej fabuły oraz na to, jakie zakończenie otrzymamy.

(najwyższy) – kluczowe wybory, które bezpośrednio wpływają na dalszy rozwój głównej fabuły oraz na to, jakie zakończenie otrzymamy. Drugi poziom – decyzje podejmowane w poszczególnych misjach, których konsekwencje ograniczone są do tych konkretnych zadań. Między innymi wpływają one na zmiany w świecie gry. Twórcy za przykład podali przygodę, w której gracze mogli uratować śpiewaczkę operową. Jeśli się na to zdecydowali, to postać ta pojawi się później w jednej z bezpiecznych osad. To jednak nie wszystko, część NPC może być zadowolona, że wokalistka dodaje im otuchy śpiewem, inni z kolei będą mieć pretensje, że tylko zużywa zasoby.

– decyzje podejmowane w poszczególnych misjach, których konsekwencje ograniczone są do tych konkretnych zadań. Między innymi wpływają one na zmiany w świecie gry. Twórcy za przykład podali przygodę, w której gracze mogli uratować śpiewaczkę operową. Jeśli się na to zdecydowali, to postać ta pojawi się później w jednej z bezpiecznych osad. To jednak nie wszystko, część NPC może być zadowolona, że wokalistka dodaje im otuchy śpiewem, inni z kolei będą mieć pretensje, że tylko zużywa zasoby. Trzeci poziom – decyzje, które będą wpływały bezpośrednio na frakcje i terytoria miasta. W zależności od naszych działań poszczególne grupy będą przejmować strategiczne punkty miasta, co w znaczący sposób wpłynie na rozgrywkę.

Rozmiar mapy

Dying Light 2 będzie przede wszystkim produkcją znacznie bardziej ambitną i złożoną od pierwowzoru. Świat gry ma być nawet czterokrotnie większy, twórcom w pracach nad tworzeniem tak obszernej mapy pomagają liczne autorskie rozwiązania. Zespół deweloperski przyznał, że często podpatrywał rozwiązania z innych gier z otwartym światem i jednym z kluczowym elementów Dying Light 2 ma być bogactwo świata przedstawionego. Oznacza to nie tylko dużą lokację, ale również liczne losowe wydarzenia i ciekawostki, które będą się w niej pojawiać. Co więcej, to od decyzji graczy ma po części zależeć jak będzie wyglądał nasz świat w Dying Light 2. Zdaniem Tymona Smektały - dyrektora kreatywnego Dying Light 2, gracze nie chcą większych światów tylko ciekawszych, o większej jakości i taki też pojawi się w grze.

Dla nas najważniejszym aspektem Dying Light jako serii jest to, jak bardzo pionowy i prawdziwie otwarty jest nasz świat. Oczywiście, istnieją świetne gry z otwartym światem, które oferują graczom podobną swobodę, ale nasz jest wyjątkowy, ponieważ wszystko obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, co naprawdę podnosi poziom immersji. W Dying Light 2 wprowadzamy dodatkowy element - możliwość zmiany otwartego świata, przestrzeni rozgrywki, poprzez własne wybory. Podejmując różne decyzje, wprowadzasz do gry różne mechaniki rozgrywki - np. eksplodujące samochody-pułapki lub inne szalone ustrojstwa. W ten sposób naprawdę kształtujesz świat wokół siebie, a to naprawdę wspaniałe uczucie. - Techland

Dying Light 2 gameplay i trailery

Poniżej znajdziecie liczne oficjalne materiały studia Techland, w tym trailery, zwiastuny i gameplay z Dying Light 2 Stay Human.

Dying Light 2 – wymagania i platformy

Dying Light 2 oficjalnie zmierza na PC oraz konsole PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X / S. Techland potwierdził już, że zespół równolegle pracuje nad optymalizacją gry na poszczególne platformy. Oznacza to, iż mało prawdopodobna jest powtórka z Cyberpunk 2077 i nabywcy Dying Light 2 na starsze konsole będą mogli cieszyć się płynną i efektowną rozgrywką już w dniu premiery. Oczywiście należy pamiętać, że posiadacze sprzętu nowej generacji (PS5, Xbox Series X) i PC mogą liczyć na lepszą jakość oprawy audio-wizualnej (4K, 60 kl./s, ray tracking) i płynniejszą rozgrywkę niż w przypadku graczy na Xbox One i PS4.

Oficjalne wymagania sprzętowe dla Dying Light 2: Stay Human na PC prezentują się następująco:

Minimalne wymagania systemowe (30 kl/s, 1080p, wyłączony Ray-Tracing):

Procesor: Intel Core i3-9100 lub AMD Ryzen 3 2300X

Pamięć RAM: 8GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 560 4GB

System operacyjny: Windows 7

Miejsce na dysku: 60 GB HDD

Rekomendowane wymagania systemowe (60 kl/s, 1080p, wyłączony Ray-Tracing):

Procesor: Intel Core i5-8600K lub AMD Ryzen 5 3600X

Pamięć RAM: 16GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB lub AMD Radeon RX Vega 56 8GB

System operacyjny: Windows 10

Miejsce na dysku: 60 GB SSD

Minimalne wymagania systemowe (włączony Ray-Tracing, 30 kl/s, 1080p):

Procesor: Intel Core i5-8600K lub AMD Ryzen 5 3600X

Pamięć RAM: 16GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB

System operacyjny: Windows 10

Miejsce na dysku: 60 GB SSD

Rekomendowane wymagania systemowe (włączony Ray-Tracing, 60 kl/s, 1080p):

Procesor: Intel Core i5-8600K lub AMD Ryzen 7 3700X

Pamięć RAM: 16GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB

System operacyjny: Windows 10

Miejsce na dysku: 60 GB SSD

Dying Light 2 Stay Human - Data premiery

Premiera Dying Light 2 Stay Human odbędzie się 4 lutego 2022 roku na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch (tylko wersja "w chmurze).

Dostępne wydania i edycja kolekcjonerska

Wiemy już, że Dying Light 2 zadebiutuje 4 lutego 2022 roku. Techland przygotował dla nas trzy wydania gry: standardowe, deluxe i kolekcjonerskie. Te pierwsze, to najbardziej podstawowe wydanie gry. Edycja Deluxe zawiera już znacznie więcej zawartości, w tym:

Grę Dying Light 2 na wybraną platformę

Nową historię w postaci DLC, które zostanie wydane w miesiącach po premierze gry.

Specjalne breloki do broni

Strój „Legendary”

Skórkę broni „Legendary”

Skórkę paralotni „Legendary”

Tapety gotowe do druku

Cyfrowy komiks

Cyfrowy artbook

Cyfrową ścieżkę dźwiękową z gry

Dying Light 2 Edycja Deluxe

Edycja Kolekcjonerska Dying Light 2 to z kolei prawdziwa gratka dla najwierniejszych fanów cyklu. W wielkim stylizowanym pudle zamknięto:

Grę Dying Light 2 na wybraną platformę

Zawartość Edycji Deluxe (m.in. dodatkowe DLC, które ukaże się po premierze gry oraz cyfrowe dodatki)

Steelbook

Artbook

Statuetkę „Obrońca Miasta” z lampką UV

Latarkę UV

Mapę Miasta

3 pocztówki

Pakiet naklejek „Głos Miasta”

List z podziękowaniem od dyrektora kreatywnego

Dying Light 2 Edycja Kolekcjonerska

Edycję Kolekcjonerską Dying Light 2 wyceniono na około 1000 złotych. Niestety jest ona już niemal niedostępna w polskich sklepach.

Aktualizacja 1 (01.06.2021) - Dying Light 2 będzie wyjątkowo brutalne. Gra otrzyma darmową aktualizacją do PS5 i Xbox Series X / S

Otrzymaliśmy kilka nowych, ciekawych informacji na temat Dying Light 2. Produkcja gry Techlandu faktycznie zmierza ku końcowi bowiem została ona już oceniona przez ESRB (Entertainment Software Rating Board). Przypomnijmy, jest to amerykańsko-kanadyjska organizacja utworzona w 1994 przez Interactive Digital Software Association, której zadaniem jest ocenianie zawartości i wyznaczanie granic wiekowych dla wydawanych w Ameryce Północnej gier komputerowych. Co nie jest dla nas wielkim zaskoczeniem, Dying Light 2 otrzyma najwyższą kategorię wiekową - "M" (tylko dla dorosłych).

ESRB otrzymało już do wglądu produkcję polskiego studia i argumentując swoją decyzję podkreślili, iż ta jest wyjątkowo brutalna. Podczas rozgrywki nie brakuje rozprysków krwi, rozczłonkowywania czy dekapitacji. Co więcej, pojawiają się również liczne wulgaryzmy, seksistowskie zwroty oraz podteksty o zabarwieniu erotycznym.

Jeśli obawialiście się, czy kupując wersję gry na starszą konsolę otrzymacie darmową aktualizację do PS5 i Xbox Series X / S, to mamy dla was dobrą wiadomość. Techland potwierdził, że każdy z graczy, który zdecyduje się na pre-order Dying Light 2 może liczyć na bezpłatną i łatwą migrację z PlayStation 4 na PlayStation 5 lub z Xbox One na Xbox Series X / S. Jak wynika z wypowiedzi przedstawiciela polskiego studia na darmową aktualizację będą mogły liczyć jedynie osoby, które złożyły zamównia przedpremierowe Dying Light 2. Możliwe jednak, że również po debiucie tytułu przejście na nową generację będzie darmowe.

Aktualizacja 2 (28.06.2021) - Dying Light 2 z kolejnym pokazem z rozgrywki

Dying Light 2 już niebawem doczeka się kolejnej prezentacji. Studio Techland ujawniło, że już 1 lipca, o godzinie 21:00 czasu polskiego (najbliższy czwartek) odbędzie się drugi odcinek z serii "Dying2Know". Przypomnijmy, podczas pierwszego "Dying2Know" mogliśmy zobaczyć najnowszy zwiastun oraz gameplay z produkcji polskiego studia. Co więcej, poznaliśmy również datę premiery gry. Nic zatem dziwnego, że oczekiwania wobec "Dying2Know" 2 są ogromne.

Aktualizacja 3 (05.07.2021) - Dying Light 2 na kolejnym gameplay'u. Tym razem w klimacie horroru

Zgodnie z zapowiedziami, podczas drugiego odcinka "Dying2Know", Techland zaprezentował nam nowy gameplay z Dying light 2. Tym razem twórcy przygotowali dla nas ponad 5 minutowy pokaz rozgrywki, który skupiał się na eksploracji budynków zajętych przez potwory. "Potwory" to słowo klucz, bowiem deweloperzy wyraźnie podkreślili, że nadprzyrodzone istoty, które pojawiają się w Dying Light 2 to nie zombie i nie chcą, aby tak je mylnie nazywano.

Chcąc podkreślić swoje stanowisko Techland zaprezentował kilka gatunków "potworów", które pojawią się w Dying Light 2. Oprócz typowego "mięsa armatniego" trafimy również na wielkich i silnych "demolisherów" oraz niezwykle zwinne "banshee". Co ciekawe, ten ostatni typ stworów będzie mógł zaskoczyć gracza i zaatakować go, zeskakując z wyżej położonych punktów.

Oprócz walki i parkouru, w Dying Light 2 nie zabraknie również rozwiniętego systemu skradania się, co również zostało przedstawione na najnowszym materiale.

Aktualizacja 4 (09.07.2021) - Dying Light 2 otrzymał klimatyczny komiks

Studio Techland nawiązało współpracę z firmą Dynamite w celu stworzenia i wydaniu komiksu w uniwersum Dying Light 2. Zapowiedziana tydzień temu historia zatytułowana jest "Banshee - I Am The Cure". Jej akcja rozgrywa się w krytycznym momencie, w którym to wirus z Harran z oryginalnej gry Dying Light wymknął się spod kontroli. Miejscem akcji jest nieznane miasto, w którym wojsko próbuje znaleźć lekarstwo na groźnego wirusa. Podczas gdy naukowcy badają wirusa, dochodzi do katastrofy, która doprowadza do upadku ludzkiej cywilizacji i stworzenia świata, który zostanie przedstawiony graczom w Dying Light 2.

Autorem scenariusza komiksu "Banshee - I Am The Cure" jest Mariusz Pitura, który jest również głównym scenarzystą gry "Dying Light 2: Stay Human". Za stronę wizualną odpowiada natomiast Adam Markiewicz.

"Banshee - I Am The Cure" zadebiutuje zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej. Ta druga wersja jest przez limitowany czas dostępna całkowicie za darmo. Jeśli chcecie go zdobyć musicie udać się na stronę techlandgg.com i po szybkiej rejestracji komiks będzie wasz.

Aktualizacja 5 (10.08.2021) - Dying Light 2 w pełni wykorzysta moc PlayStation 5 i Xbox Series X

Wiemy już, że studio Techland chce, aby Dying Light 2 na każdej dostępnej platformie prezentowało się jak najlepiej. Twórcy gry postarali się, aby wersja gry na PlayStation 5 i Xbox Series X otrzymała wszelkie możliwe "ficzery" graficzne, w tym ray tracing.

Piotr Pawlaczyk - główny projektant poziomów w Techlandzie, w jednym z ostatnich wywiadów, ujawnił, że na konsolach najnowszej generacji gracze otrzymają do wyboru dwa tryby graficzne: wydajność i jakość. Pierwszy z nich pozwoli na zabawę w stałych 60 klatkach na sekundę, drugi zaś sprawi, że na naszych ekranach ujrzymy znacznie więcej detali. Tryb jakość zaoferuje nam m.in. rozdzielczość 4K oraz pełne wsparcie dla technologii ray tracing.

Pracujemy nad kilkoma opcjami dla konsol nowej generacji. Osoby, które preferują doznania wizualne mogą skorzystać z trybu jakości oferującego ray tracing, efekty wolumetryczne i post-processing znacznie wyższej jakości. Już sama aktywacja RT powoduje skok jakościowy dzięki wiernemu oddaniu działania cieni - Piotr Pawlaczyk.

Techland wyraźnie nie chce powtórzyć błędów CD Projekt RED i Cyberpunk 2077, który wciąż nie otrzymał pełnego wsparcia na konsolach nowej generacji.

Aktualizacja 6 (18.08.2021) - Techland coś kombinuje, Dying Light otrzymało ogromną aktualizację

Techalnd udowodnił już, że jak mało kto w branży potrafi dbać o swoją społeczność i tytuły. Dying Light pomimo 6 lat "na karku" wciąż otrzymuje nową zawartość. Wczoraj na serwery gry trafiła aktualizacja 1.38, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Techland nic nie wspominał o nowej zawartości (a z reguły to robi). Co więcej, nowa aktualizacja nie należy do najmniejszych. W przypadku wersji na konsole Xbox Series trzeba pobrać ponad 8 GB danych! Co dokładnie wchodzi w jej skład? W opisie aktualizacji na konsoli PS4 pojawiły się następujące informacje:

Dodano nowe bronie i schematy

Dodano nowy typ wydarzenia na żywo

Aktualizacja sekcji DLC

Drobne poprawki błędów

Wydaje się jednak, że to nie wszystko. Jeden z użytkowników serwisu Reddit - Cringeboi1218, zauważył, że zmienił się wielki baner w pobliżu "Wieży". Obecnie napis na nim głosi "are you dying 2 know more", co wydaje się być oczywistym nawiązaniem do cyklicznej serii spotkań z twórcami Dying Light 2. Możliwe, że Techland planuje rozszerzyć promocję nowego tytułu i otrzymamy wydarzenie powiązane z kolejnym epizodem "Dying2Know". Coraz więcej wskazuje zatem, że wkrótce otrzymamy nowe wieści na temat DL2.

Aktualizacja 7 (24.08.2021) - Dying Light 2 pojawi się podczas targów Gamescom 2021

Już dziś podczas wydarzenia Gamescom Xbox Stream będzie mogli zobaczyć nowy materiał z rozgrywki w Dying Light 2. Jak czytamy w oficjalnej informacji prasowej: "W jego trakcie Techland, zaprezentuje zupełnie nowy gameplay, a Lead Game Designer - Tymon Smektała, oraz Animation Director - Dawid Lubryka, opowiedzą więcej o systemie walki oraz parkourze, które stanowią jeden z filarów gry". Jeśli zatem nie możecie się już doczekać premiery gry to warto obejrzeć dziś Gamescom Xbox Stream.

Aktualizacja 8 (25.08.2021) - Dying Light 2 na nowym zwiastunie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas prezentacji Microsoftu w ramach targów Gamescom 2021 Techland zaprezentował nowy zwiastun Dying Light 2 z elementami z rozgrywki. Nowy materiał skupia się na brutalnym systemie walki i poruszaniu się po świecie gry w stylu parkour. Twórcy ujawnili, że na potrzeby kontynuacji przygotowano niemal dwa razy więcej animacji postaci niż miało to miejsce w przypadku oryginalnego Dying Light. Efekty ich pracy możecie zobaczyć poniżej.

Aktualizacja 9 (09.09.2021) - Dying Light 2 otrzymało darmowy audiobook

Techland odpowiednio dba o promocję Dying Light 2 i polski deweloper właśnie opublikował pierwszy z serii audiobooków inspirowanych postapokaliptycznym światem gry. Słuchowisko zatytułowane "Rosemary" przedstawia nam historię samotnego wędrowcy, który w poszukiwaniu schronienia trafił do zrujnowanego kościoła. Tam właśnie poznaje małego chłopca i tajemniczą kobietę, która opowiada mu historię Rosemary - młodej dziewczyny, która zaginęła wiele lat temu i od tamtej pory straszy ocaleńców. W polskiej wersji wystąpili: Paul Peterman (mężczyzna), Bożena Baranowska (kobieta) oraz Jerry Widuch (chłopiec).

Nieco ponad 10 minutowe nagranie możecie odsłuchać w serwisie YouTube (w kilku językach) bądź poniżej (wersja polska).

Aktualizacja 10 (24.09.2021) - Dying Light 2 zadebiutuje również na Nintendo Switch. Techland zapowiedział kolejny pokaz gry

Tego się nie spodziewaliśmy. Techland był gościem ostatniego Nintendo Direct, jak się okazało obecność polskiego studia była związana nie tylko z premierą pierwszego Dying Light na Nintendo Switch, ale również z zapowiedzią Dying Light 2. Na początek data premiery Dying Light Platinum Edition, to obszerne wydanie zawierające podstawową wersję gry i wszystkie dodatki i DLC zadebiutuje na Switchu już 19 października. To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów konsoli Nintendo. Techland ujawnił, że Dying Light 2 również trafi na Nintendo Switch! Ze względu na ograniczenia konsoli, Dying Light 2 wykorzysta "chmurę" do płynnego działania. Choć nie będzie to wersja idealna dla wszystkich, to z całym pewnością warto docenić starania Nintendo i Techlandu. Co więcej D2 zadebiutuje na Switcha równolegle z pozostałymi wydaniami, oznacza to, że gra będzie dostępna już 4 lutego 2022 roku.

To jednak nie koniec wieści z obozu polskiego studia. Już w przyszłym tygodniu - 30 września, opublikowany zostanie kolejny, czwarty już, odcinek z serii Dying 2 Know. Tym razem prezentacja skupiać się będzie na otwartym świecie, eksploracji i muzyce. Wydarzenie poprowadzą: Tymon Smektała, główny projektant gry oraz streamerka Leahviathan. Gościem specjalnym będzie natomiast Olivier Deriviere - kompozytor muzyki do Dying Light 2 Stay Human.

Całą transmisje będziecie mogli obejrzeć 30 września, o godzinie 21:00, na oficjalnym kanale studia Techland na platformie Twitch.

Aktualizacja 11 (15.10.2021) - Dying Light 2 z systemem zarządzania budynkami

W najnowszym odcinku Dying 2 Know twórcy gry Dying Light 2 opowiadali o bardzo ciekawym systemie, który pozwoli nam fizycznie zmieniać otaczający nas świat. Wraz z postępami w fabule będziemy odblokowywać dostęp do kolejnych regionów miasta. Zrujnowane dzielnice i budynki będziemy mogli jednak rewitalizować, wówczas to my zdecydujemy, która z frakcji będzie sprawować pieczę nad nowymi lokacjami oraz jakie korzyści zapewni ona nam i postaciom NPC. Przykładowo możemy zdecydować się na wybudowanie farmy dyń, piekarni, szkoły czy obiektu treningowego. Każdy z nich zapewni nam dostęp do innych aktywności pobocznych, zadań, a także przedmiotów i elementów wyposażenia. Twórcy podkreślają, że opcji jest tak dużo, że nie w sposób je wszystkie wykorzystać podczas jednorazowego przejścia gry. W doświadczaniu nowych wrażeń może nam pomóc również system multiplayer. Łącząc się z innymi graczami będziemy mieli okazję doświadczyć ich "wersji" miasta.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że Techland intensywnie pracuje nad darmową aktualizacją pierwszego Dying Light, która pozwoli wykorzystać pełen potencjał konsol nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Dying Light 2 4K i 60 klatkach na sekundę to idealny sposób na przetrwanie do premiery Dying Light 2.

Aktualizacja 12 (27.10.2021) - Dying Light 2 na nowych materiałach z rozgrywki. Polska produkcja wygląda coraz lepiej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Techland udostępnił pierwszym dziennikarzom swoją najnowszą produkcję. Okazję na zapoznanie się z Dyting Light 2 miały już m.in. takie serwisy jak: IGN czy GameInformer. Każdy z dziennikarzy mógł cieszyć się rozgrywką przez około 4 godziny, co pozwala na zorientowanie się w fundamentalnych cechach gry. Chwalono przede wszystkim ulepszony parkour, system walki (który wciąż jest niezwykle brutalny) i rozwinięcie elementów RPG. Niemal każda decyzja gracza znajduje swoje odzwierciedlenie w świecie gry. Co więcej, nie są to mało istotne zmiany. W zależności od naszych wyborów ta sama postać niezależna może stać się naszym przyjacielem bądź śmiertelnym wrogiem. Decyzje graczy będą miał również wpływ na wygląd świata i dostęp do dodatkowych aktywności (w zależności od frakcji, którą wesprzemy). Sporym zmianom ulegnie również system dnia i nocy. Ten drugi choć jest ponoć "mniej straszny" od tego z pierwszej odsłony Dying Light, to znacznie ciekawszy i lepiej przemyślany. Tylko nocą będziemy mieli dostęp do niektórych zadań i budynków, które skrywają w sobie z reguły najlepszy sprzęt. Jak to wszystko prezentuje się w akcji możecie zobaczyć poniżej.

Aktualizacja 13 (26.11.2021) - Zapowiedziano kolejne wydarzenie z cyklu Dying 2 Know. Otrzymamy nowy, 15-minutowy gameplay

W piątym odcinku Dying 2 Know twórcy skupia się na historii i zadaniach dostępnych w grze. Oprócz tego zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące nowego, brutalnego systemu walki oraz dowiemy się jak duży wpływ będą miały decyzje graczy na otaczający ich świat. Dying 2 Know odbędzie się już 2 grudnia (czwartek) o godzinie 21:00 czasu polskiego na oficjalnym kanale Techlandu na platformie Twitch. Wydarzenie poprowadzą: John Scott (aktor użyczający swojego głosu głównemu bohaterowi gry - Aidenowi Caldwellowi) oraz streamerka Leah.

Aktualizacja 14 (01.12.2021) - Dying Light 2 w złocie! Premierze gry już nic nie zagraża

Studio Techland podzieliło się z nami znakomitą wiadomością. Dying Light 2 uzyskało tzw. "złoty status", oznacza to, że prace nad grą zostały zakończone i niebawem będzie ona mogła trafić do tłoczni. Co zatem będą robić twórcy przez najbliższe dwa miesiące, które dzielą nas od premiery gry? Po krótki, acz zasłużonym odpoczynku, zespół zajmie się "szlifowaniem" tytułu. Wszelkie błędy, niedoróbki, glitche i bugi zostaną znalezione i usunięte. Z całą pewnością deweloperzy będą również pracować nad optymalizacją tytuły, tak aby w dniu premiery wszystko było dopięte na ostatni guzik. Oznacza to również, że w dniu premiery Dying Light 2 możemy spodziewać się sporych rozmiarów aktualizacji.

Jak prezentuje się najnowsza wersja Dying Light 2 będziemy mogli zobaczyć już w najbliższy czwartek podczas Dying 2 Know.

Aktualizacja 15 (03.12.2021) - Dying Light 2 na nowym, obszernym gameplay'u

Zgodnie z obietnicą, podczas ostatniego odcinka Dying 2 Know otrzymaliśmy obszerny gameplay z Dying Light 2. Ponad 16 minutowy materiał prezentuje nam jedno z dostępnych w grze zadań. Nie zabraknie tu walki (zarówno z zombie, jak i ludźmi), nowego, efektownego parkouru oraz pokazu wielu innych systemów rozgrywki, które pojawią się grze. Trzeba również przyznać, że nowa gra Techlandu jeszcze na żadnym z dotąd opublikownych materiałów nie prezentowała się tak dobrze pod względem oprawy graficznej. Jeśli zatem macie wolny kwadrans, to rozsiądźcie się wygodnie i oglądajcie.

Przy okazji przypominamy - do premiery Dying Light 2 pozostały już tylko dwa miesiąca. Gra zadebiutuje dokładnie 4 lutego 2022 roku.

Aktualizacja 16 (14.12.2021) - Dying Light 2: Stay Human na znakomitym zwiastunie od Platige Image

Podczas wydarzenia The Game Awards 2021 wręczono nagrody dla najlepszych gier i ich twórców w 2021 roku. Dla wielu graczy to jednak nie to było najważniejszym elementem wieczoru. Podczas prestiżowej gali zaprezentowano bowiem nowe zwiastuny i zapowiedzi nadchodzących produkcji. Swoją obecność zaznaczyło również studio Techland, które przygotowuje się do premiery Dying Light 2: Stay Human.

Specjalnie z okazji The Game Awards 2021 polskie studio, wspólnie z Platige Image, przygotowało znakomity zwiastun CGI do Dying Light 2. Po prostu, musicie to zobaczyć.

Aktualizacja 17 (22.12.2021) - Dying Light 2 ze świątecznym odcinkiem Dying 2 Know More

Techland dość niespodziewanie opublikował kolejny odcinek z serii Dying 2 Know More. Tym razem deweloperzy opowiadają o UI oraz HUD, czyli elementach interfejsu użytkownika, opcjach ułatwień dostępu i ogólnych wrażeniach, jakich doświadczą gracze podczas zabawy w Dying Light 2 Stay Human. Techland opowiada również o tym, jak głęboko do serca bierze opinie graczy oraz jak duże zmiany możemy wprowadzać do gry, aby dostosować HUD i inne elementy interfejsu pod własne preferencje.

Aktualizacja 18 (04.01.2022) - Dying Light 2 będzie ogromne, twórcy chwalą się rozmiarami gry

Dying Light 2 ma być pod niemal każdym względem grą większą, lepszą i ciekawszą od pierwowzoru. Wiemy już, że dostępna w grze mapa niekoniecznie będzie większa od oryginału, ale za to znacznie bardziej zróżnicowana i lepiej zaprojektowana. Techland nie ustaje w promocji swojego najnowszego dzieła i tym razem pochwalił się, że w grze pojawi się ponad 500 przedmiotów do personalizacji postaci, które nie tylko wpłyną na nasz wygląd, ale również statystyki. To jednak nie wszystko. Choć w grze zabraknie broni palnej (z jednym bardzo małym wyjątkiem), to do dyspozycji graczy zostanie oddane ponad 140 rodzajów broni i modyfikacji. Rozbudowany system rzemiosła sprawi, że będziemy mogli sprawić, iż nasz oręż będzie np. podpalał przeciwników.

Przygotuj się na prawdziwie wciągającą walkę! Masz do dyspozycji 140 różnych rodzajów broni, które możesz trzymać w dłoni... lub rękach, do cięcia, dźgania, bezpośredniego podejścia i walki na dystans - dzięki temu zawsze poradzisz sobie nawet w najtrudniejszym starciu - Techland.

Do premiery Dying Light 2: Stay Human pozostał już zaledwie miesiąc. W najbliższych tygodniach Techland z całą pewnością ujawni kolejne szczegóły na temat produkcji. Wiemy już, że niebawem zobaczymy pierwszy materiał z rozgrywki w Dying Light 2 pochodzący z konsol PlayStation 4 i Xbox One.

Aktualizacja 19 (18.01.2022) - Dying Light 2 Stay Human będzie wspierane przez 5 lat!

Znakomite wieści dla fanów postapokaliptycznych historii z zombie w roli głównej przedstawili nam włodarze studia Techland. Dying Light 2 Stay Human będzie mogło liczyć na nową zawartość do nawet 5 lat po premierze. Na co dokładnie możemy liczyć? Przede wszystkim na dwa duże fabularne rozszerzenia, które zapowiedziano już wcześniej. Oprócz tego do gry trafią liczne wydarzenia sezonowe, nowe przedmioty, historie, a nawet lokacje.

