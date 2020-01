Dying Light 2 również opóźnione! Premiera w 2020 roku coraz bardziej wątpliwa

Kolejny głośny tytuł zadebiutuje później niż oczekiwano, tym razem padło na Dying Light 2 od polskiego studia Techland.

Niestety, mamy do przekazania kolejną smutną wiadomość. Premiera długo wyczekiwanej produkcji studia Techland - Dying Light 2, została przesunięta, o czym dzisiaj poinformowali włodarze studia.

Założyciel i prezes Techlandu - Paweł Marchewka, opublikował na oficjalnym koncie gry Dying Light 2 na Twiterze wiadomość do fanów, o następującej treści:

Do naszej oddanej społeczności: To był dla nas pracowity rok, ponieważ kontynuowaliśmy pracę nad naszym największym do tej pory projektem. Wiemy, że z niecierpliwością czekacie na grę i chcemy dostarczyć dokładnie to, co obiecaliśmy. Początkowo zamierzaliśmy wydać Dying Light 2 na wiosnę 2020, ale niestety potrzebujemy więcej czasu, aby zrealizować naszą wizję gry. Kolejnymi szczegółami podzielimy się z wami w nadchodzących miesiącach. Przepraszamy za tą niepożądaną wiadomość. Naszym priorytetem jest dostarczanie wrażeń, które spełniają zarówno nasze wysokie standardy, jaki i wasze oczekiwania. Dziękuję naszym fanom z całego świata za nieustające wsparcie, cierpliwość i zrozumienie.

Możemy zatem wykreślić z naszych kalendarzy kolejny tytuł. Co gorsza, w przypadku Dying Light 2 nie możemy zakreślić nowej daty. W komunikacie nie ma mowy o konkretnej premierze, możliwe nawet, że polskie studio zdecyduje się przesunąć premierę na przyszły rok.

Przypomnijmy, że Dying Light 2 po raz pierwszy zaprezentowano podczas targów E3 2018. Wówczas otrzymaliśmy również pierwszy gameplay produkcji. Twórcy zapowiedzieli, że gra jeszcze bardziej skręci w stronę rpg, nasze wybory będą decydować nie tylko o naszej historii, ale również otaczających nas osób i miejsc. W grze mają znajdować się podobno setki różnych scenariuszy, które dostosowywać się będą do naszych działań. Według twórców, niemal niemożliwe jest, aby dwóch graczy przeżyło dokładnie taką samą historię. Możliwe zatem, że ogrom Dying Light 2 nieco przerósł Techland i studio wolało przełożyć datę premiery, niż wydać niedokończony produkt.

Nie zmienia to faktu, że Dying Light 2 dołączyło do Final Fantasy 7 Remake, Marvel's Avegers i Cyberpunk 2077 na stale wydłużającej się liście gier, których premiery zostały w ostatnich dniach przesunięte. Miejmy nadzieję, że to już koniec niemiłych niespodzianek.

źródło: Twitter