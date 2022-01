Dying Light 2 to nie Cyberpunk 2077. Gameplay na PS4 i Xbox One zaprezentowany

Dying Light 2 nie podzieli losu Cyberpunk 2077. Techland zaprezentował gameplay z gry na konsolach PS4 i Xbox One. To jednak nie wszystko, czego się dowiedzieliśmy.

Za nami ostatni odcinek Dying 2 Know. W finałowym epizodzie wydarzenia, Techland przygotował dla nas mnóstwo ciekawostek i nowych informacji. Przede wszystkim jednak otrzymaliśmy zupełnie nowe materiały z rozgrywki.

Techland nie chce powtórzyć błędów CD Projekt Red i zadbał o to, aby Dying Light 2 Stay Human działał perfekcyjnie na każdej dostępnej platformie. Choć na razie otrzymaliśmy jedynie krótki materiał z rozgrywki na PS4 i Xbox One, to polski deweloper już zapowiedział, że możemy liczyć na kolejny gameplay jeszcze w styczniu. Rzeczony materiał z rozgrywką możecie zobaczyć na poniższym filmie od 2:56.

Zobacz również:

To jednak nie wszystko, otrzymaliśmy również emocjonalny, finałowy zwiastun gry, który przedstawia nam nie tylko główny zarys historii, ale także najważniejsze postacie produkcji.

Na koniec mamy dobre wieści dla fanów kooperacji. Podczas Dying 2 Know dowiedzieliśmy się, że twórcy włożyli sporo serca w tryb coop. Przede wszystkim pozwoli on na zabawę maksymalnie czwórce znajomych (bądź nieznajomych). Podczas rozgrywki w sieci będziemy obserwować świat i historię hosta. Nie będziemy jednak biernymi widzami, podczas najważniejszych decyzji będziemy mogli głosować za konkretną odpowiedzią bądź akcją i wspólnie dokonywać kluczowych wyborów.

Dying Light 2 Stay Human zadebiutuje już 4 lutego. Do premiery gry pozostały zatem 3 tygodnie.

Zobacz również: