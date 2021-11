Dying Light 2 w złocie! Doskonałe wiadomości z Techlandu

Dying Light 2 Stay Human początkowo miał pojawić się w tym roku. Twórcy postanowili jednak przełożyć premierę na 2022 po to, aby mieć pewność, że gra trafi na rynek w pełni ukończona. Teraz możemy być już pewni, że premiera nie jest zagrożona. Techland ogłosił, że Dying Light 2 otrzymało status "Złoty". Oznacza to, że wszystkie główne prace nad grą zostały zakończone. Na Twitterze możemy przeczytać.

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years - we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can't wait to meet you in The City on February 4th!