Dying Light 2 z pokazem rozgrywki na PS4 i Xbox One. Techland zaprezentuje również tryb kooperacji

Już dziś odbędzie się kolejny pokaz Dying Light 2. Tym razem Techland zaprezentuje nam nowy gameplay (również na PS4 i Xbox One) oraz tryb kooperacji.

Dying Light 2 (fot. Techland)

Do premiery najbardziej wyczekiwanej polskiej produkcji tego roku pozostał już niespełna miesiąc. Wielu graczy wiąże ogromne nadzieje z Dying Light 2: Stay Human, dzieło studia Techland powstaje już dość długo i aż trudno uwierzyć, że po latach oczekiwania wreszcie będziemy mogli w nią zagrać.

Choć na temat gry wiemy już całkiem sporo, to wciąż pozostaję kwestie, do których twórcy muszą się odnieść, jak choćby prezentacja tytułu na konsolach minionej generacji (PS4 i Xbox One). Na szczęście polscy deweloperzy nie zapominają o złożonych obietnicach i już dzisiaj odbędzie się finałowy odcinek Dying 2 Know, podczas którego poznamy szczegóły na temat trybu kooperacji oraz zobaczymy porównanie działania gry na różnych konsolach i nowy gameplay z Dying Light 2 Stay Human.

Zobacz również:

Dying Light 2 (fot. Techland)

Transmisja szóstego i ostatniego już odcinka Dying 2 Know odbędzie się dzisiaj (13 stycznia) o godzinie 21:00 na oficjalnym kanale studia Techland na platformie Twitch. Wydarzenie poprowadzą Jonah Scott - aktor użyczający głosu Aidenowi Caldwellowi, głównemu bohaterowi gry oraz streamerka Leah.

Zobacz również: