Dying Light 2 z premierą jeszcze w tym roku? Ogromy "wyciek" informacji

Techland w pocie czoła szykuje się do wieczornej prezentacji Dying Light 2. Okazuje się jednak, że część niespodzianek została właśnie popsuta.

Zaledwie dwa dni temu informowaliśmy was o przesyłce i tajemniczej wiadomości, którą otrzymaliśmy od twórców Dying Light 2. W ten właśnie kreatywny sposób Techland zdradził nam datę ogromnej prezentacji na żywo, która odbędzie się już dzisiaj o godzinie 21:00. Podejrzewaliśmy, że podczas transmisji może dojść do ujawnienia daty premiery gry, jak się okazuje nie pomyliliśmy się. Niestety, wieści nie napływają do nas oficjalnie od twórców gry, a jedynie od licznych sklepów, które popsuły niespodziankę Techlandowi.

Zobacz również: Dying Light 2 - premiera, gameplay, nowości i zmiany

Do sieci trafiły materiały promocyjne związane z grą, a w niektórych przypadkach uruchomiono nawet przedsprzedaż Dying Light 2. Dzięki temu wiemy już, że produkcja polskiego studia zadebiutuje już 7 grudnia 2021 roku na PS4, Xbox One, PC, PS5 oraz Xbox Series X / S.

Przy okazji warto przypomnieć, że dzisiaj zadebiutowało zbiorcze wydanie pierwszej odsłony Dying Light. Pakiet Dying Light Edycja Platynowa zawiera: