Dying Light Bad Blood - wyjątkowy battle royale dostępny za darmo

Studio Techland postanowiło za darmo udostępnić Dying Light Bad Blood, samodzielny dodatek do Dying Light utrzymany w gatunku battle royale.

Bad Blood to samodzielny dodatek do gry Dying Light, który został zapowiedziany pod koniec 2017 roku, na fali popularności battle royale. Utalentowani deweloperzy z polskiego studia Techland, postanowili jednak zaoferować graczom coś odmiennego od większości tytułów na rynku.

Bad Blood to połączenie najlepszych cech Dying Light, jak np. parkour, znakomity design map, elementy surwiwalu i zombie, z dynamiczną rywalizacją oferowaną przez gry z gatunku battle royale. Choć dodatek ten skupia się na rywalizacji z innymi graczami, to nie brakuje w nim również elementów pve. Zasady rozgrywki są dość proste, do 12 graczy trafia do obszaru wypełnionego zombie i innymi mutantami, ich zadaniem jest dotarcie do punktu ewakuacyjnego zanim zapadnie zmrok. Proste? Proste!

Problem w tym, że nie do końca. Uciec możemy tylko za pomocą helikoptera, który przybędzie na nasze wezwanie do punktu ewakuacyjnego. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, a "wkupnym" są próbki krwi zebrane od zakażonych. Jak zatem widać, dróg do zwycięstwa (bądź porażki) jest całkiem sporo. Możemy, na przykład, skupić się na zbieraniu próbek i jak najszybszym dotarciu do śmigłowca, bądź obrać bardziej agresywną taktykę i poświęcić się polowaniu na innych graczy.

Wydaje się, że Techland postanowił pobudzić społeczność gry i zdecydował się udostępnić Dying Light Bad Blood, w wersji na Steam, za darmo wszystkim posiadaczom podstawowej wersji gry, niezależnie od posiadanej platformy. Oznacza to, że nawet gracze konsolowi mogą zdobyć darmowy klucz do Bad Blood na Steamie. Cała procedura nie jest dość skomplikowana, pierwszym krokiem jest udanie się na oficjalną stronę gry i zarejestrowanie się. Następnie musicie powiązać swoje nowo utworzone konto z platformą, na której macie podstawowe Dying Light (Steam, PS4, Xbox) i podążać za kolejnymi instrukcjami.

Dying Light jest obecnie dostępne na PlayStation 4, Xbox One i PC. Możliwe, że polskie studio chce osłodzić najbardziej lojalnym graczom okres oczekiwania na Dying Light 2, którego premierę niedawno przesunięto.