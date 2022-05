Dying Light Enhanced Edition za darmo, ale nie dla wszystkich

Dying Light miał swoją premierę w 2015 roku, jednak Techland przez te 7 lat wciąż wspiera produkcję. Dzisiaj deweloper ogłosił, że każdy, kto posiada podstawową wersję gry, całkowicie bezpłatnie może ulepszyć ją do wersji Enhanced Edition.

W skład bezpłatnej aktualizacji wchodzi duży dodatek - The Following oraz 4 pakiety DLC: The Bozak Horde, Crash Test Skin Pack, Ultimate Survivor Bundle oraz Cuisine & Cargo.

Great news! ???? Starting today, every player that owns the Standard Edition of Dying Light will be automatically upgraded to the Enhanced Edition.#DyingLight pic.twitter.com/jmSfQ3RkCd