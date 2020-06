Dying Light: Hellraid - zobaczcie jak gra zmieniła się w porównaniu do oryginału

Dying Light: Hellraid zadebiutuje już w przyszłym miesiącu, zobaczcie jak Techland wykorzystał stare zasoby.

Dying Light zadebiutowało ponad 5 lat temu, przez ten długi okres twórcy regularnie rozbudowywali swój tytuł. Do gry trafiło m.in. ogromne rozszerzenie The Following oraz niezliczona liczba mniejszych (głównie bezpłatnych) DLC z nowymi zadaniami, wyposażeniem i wyzwaniami. Hellraid, co ciekawe, został zapowiedziany jeszcze przed premierą Dying Light i miał być pierwszoosobowym slasherem fantasy. Niestety, po latach projekt anulowano, a polski zespół postanowił całkowicie skupić się na rozwoju marki poświęconej "żywym trupom".

Wiemy już, że trwają zaawansowane prace nad Dying Light 2. Niestety, produkcja zadebiutuje najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku. Techland postanowił umilić nam oczekiwanie na pełnoprawną kontynuację i niedawno zapowiedział płatny dodatek do Dying Light - Hellraid.

Polski deweloper postanowił wykorzystać pomysły i zasoby z anulowanego projektu i przenieść je do opowieści o zombie. Jak nowy Hellraid prezentuje się w porównaniu do oryginału możemy zobaczyć dzięki porównaniu przygotowanemu przez Youtubera - Cycu1.

Dying Light: Hellraid zadebiutuje już 23 lipca na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Dodatek wyceniono na niecałe 35 złotych.

