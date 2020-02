Dying Light otrzyma nową zawartość po 5 latach od premiery!

To się nazywa wsparcie twórców.

Studio Techland postanowiło dodać nową zawartość do Dying Light z okazji 5 rocznicy gry. Pojawią się nowe bronie, wydarzenia oraz możliwość darmowego wypróbowania tytułu.

Dying Light to jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat z zombie w roli głównej, który ukazał się dokładnie pięć lat temu. Z okazji rocznicy, oraz aby umilić fanom czas oczekiwania na kolejną odsłonę serii, twórcy postanowili dodać nową zawartość do gry. Już teraz możemy nabyć płatny dodatek, w którego skład wchodzą: dwie nowe bronie do walki w zwarciu oraz strzelba, z wyjątkowo atrakcyjnymi dodatkami. Techland ogłosił także, że od dziś do 19 marca, w grze pojawi się kilka eventów, m.in. "ulubione przez fanów wydarzenia, z kilkoma nowymi niespodziankami" oraz pierwszy w historii darmowy weekend, który jest już dostępny na platformie Steam.

Przypomnijmy, że Dying Light to znakomita gra akcji z elementami survival-horroru, którą stworzyło polskie studio – Techland. Od kilku lat powstaje jej kontynuacja, w którą zaangażowany jest legendarny twórca gier - Chris Avellone. Niestety, jak w przypadku wielu tegorocznych premier, debiut produkcji został przesunięty. Pierwotnie Dying Light 2 miało ukazać się wiosną tego roku, ale twórcy poinformowali, że nie są w stanie dostarczyć tytułu w wyznaczonym okresie. Nie podano jednak informacji, na temat nowego terminu wydania gry.

To świetna okazja do gry po przerwie, a także do wypróbowania tytułu po raz pierwszy. Szczególnie, że posiada on teraz specjalny, "niższy" poziom trudności, który umożliwi szybsze przejście tytułu.

źródło: gamesradar.com