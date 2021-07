Dying Light trafi na Nintendo Switch! Techland zapowiedział kompletne wydanie

Tego się nie spodziewaliśmy, firma Techland ujawniła właśnie, że jej największy przebój trafi na Nintendo Switch i to ze wszystkimi wydanymi do tej pory DLC.

Dying Light to bezapelacyjnie najlepsza produkcja rodzimego Techlandu. Polskie studio pracuje obecnie nad Dying Light 2, którego premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku, ale nie zapomina również o swoim "opus magnum". Nie dość, że do gry ciągle trafiają pomniejsze dodatki, to niedawno otrzymała ona atrakcyjne wydanie - "Platinum Edition" na PC i konsole, które zawierało nie tylko "podstawkę", ale również wszystkie wydane do tej pory DLC.

Techland postanowił iść "za ciosem" i zapowiedział właśnie, że Dying Light Platinum Edition trafi również na Nintendo Switch! Gracze mogą zatem liczyć na:

Dying Light

Dying Light: The Following

Dying Light: Horda Bozaka

Dying Light: Be The Zombie

Dying Light: Hellraid – nowy tryb gry w klimacie dark-fantasy

Ogromna kolekcja skórek i broni

To jednak nie wszystko, Techland zadbał również o szereg specjalnych funkcji i dodatków specjalnie z myślą o konsoli Nintendo Switch. Dying Light wykorzysta zatem technologię HD Rumble, pozwoli na sterowanie ruchem kontrolerów i konsoli w trybie przenośnym, a także wykorzysta ekran dotykowy. W tą wyjątkową przygodę posiadacze "pstryczka" nie będą musieli udać się sami. Dying Light na Switcha zaoferuje kooperację zarówno online, jak i offline.

Dying Light Platinum Edition wyceniono na około 220 złotych. Premiera gry na Nintendo Switch odbędzie się już 29 października 2021 roku.

