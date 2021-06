Dying Light z nową zawartością po 6 latach od premiery!

Dzisiaj pojawiła się aktualizacja do gry Dying Light: Hellraid. Update dodaje kilka nowości do produkcji, w tym tryb fabularny.

The Prisoner to tryb fabularny, który został dodany do DLC gry Dying Light o nazwie Hellraid. Gracz zostanie wysłany do przepełnionych demonami wnętrz Świątyni Ba'ala, aby uratować z niewoli potężnego i tajemniczego maga Luciusa. Tryb zawiera trzy misje, dostępne dla pojedynczego gracza, lub do przejścia w kooperacji.

Poza nową historią, Techland wprowadził także nowy rodzaj przeciwnika oraz dwie bronie. Na drodze graczy stanie szkielet z ogromną tarczą, który będzie wymagał świeżego podejścia oraz zastosowania zupełnie nowej taktyki w walce. Do pomocy została udostępniona pierwsza w historii dodatku Hellraid broń dystansowa, czyli łuk Skażona Sprawiedliwość, oraz potężny młot dwuręczny o pieszczotliwej nazwie Kościokrusz. Tryb najazdu nadal będzie dostępny, po ukończeniu nowego prologu narracyjnego.

Aktualizacja wprowadza także ulepszenia techniczne. Nowa zawartość przebudowuje system oświetlenia oraz dodaje nowe dźwięki otoczenia. Zmiany obejmują także animacje, funkcjonalności minimapy oraz zarządzanie ekwipunkiem.

Zobacz także: Dying Light 2 - premiera, gameplay, nowości i zmiany