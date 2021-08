Dying Light zostanie ulepszone na PS5 i Xbox Series? Techland "nie mówi nie"

Dying Light wciąż cieszy się ogromną popularnością. Czy jest zatem szansa, że ten sześcioletni tytuł otrzyma aktualizację next-gen na PS5 i Xbox Series X?

Dying Light to zdecydowanie najlepsza gra studia Techland. Obecnie polski zespół przygotowuje się do premiery kontynuacji - Dying Light 2: Stay Human. Nie przeszkadza to jednak deweloperom w regularnym dostarczaniu zawartości do pierwszej części gry, pomimo tego, że od jej premiery minęło już ponad 6 lat. Co więcej, Dying Light doczekało się niedawno nowego wydania - "Edycji Platynowej", które zawiera podstawową grę oraz wszystkie wydane do niej DLC. W sumie są to cztery duże rozszerzenia i aż siedemnaście mniejszych dodatków.

Takie zaangażowanie twórców mogłoby sugerować, że pomimo zbliżającej się premiery Dying Light 2: Stay Human, deweloper wciąż szykuje coś dla fanów oryginału. Społeczność gry najgłośniej domaga się aktualizacji next-gen, która pozwoliłaby wykorzystać potencjał nowych konsol – Xbox Series X i PlayStation 5. Niestety, główny projektant poziomów Techlandu - Piotr Pawlaczyk, ujawnił w jednym z ostatnich wywiadów, że na Dying Light w 4K i 60 klatkach na sekundę nie ma większych szans.

W odpowiedzi na pytanie odnoście premiery next-genowej aktualizacji Piotr Pawlaczyk odpowiedział:

W tej chwili skupiamy się na premierze Dying Light 2 Stay Human i innych projektach. Nie mamy więc nic do powiedzenia w tym momencie, ale słyszymy naszych fanów i wiemy, że czekają na tego typu informacje.

Oczywiście powyższa wypowiedź nie przekreśla szans na rzeczoną aktualizację oryginalnego Dying Light, ale raczej nie powinniśmy wiązać z tym zbyt dużych nadziei. Techland jest całkowicie skupiony na Dying Light 2 i drugim, niezapowiedzianym jeszcze, projekcie, który ma być „grą fantasy z otwartym światem i elementami RPG”.

Obecnie najlepszą (konsolową) wersję Dying Light oferuje Xbox Series X, a to dzięki funkcji Game Boost. Sprawia ona, że oryginalny tytuł możemy uruchomić w stałych 60 klatkach na sekundę, co jest niedostępne na innych konsolach.

