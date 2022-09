Dynastia sezon 6 – kiedy premiera na Netfliksie? Wszystko, co wiemy o kolejnym sezonie serialu

Piąty sezon opowieści o Carringtonach jest już dostępny na platformie Netflix, czy jednak serial doczeka się kontynuacji? Oto wszystko, co wiemy na temat 6 sezonu Dynastii.

Spis treści

Dynastia – najważniejsze informacje

Tytuł: Dynastia

Dynastia Twórcy: Sallie Patrick, Josh Schwartz, Stephanie Savage

Sallie Patrick, Josh Schwartz, Stephanie Savage Gatunek: opera mydlana

opera mydlana Liczba dostępnych sezonów: 5

5 Liczba odcinków : 108

: 108 Czas emisji: 2017-obecnie

2017-obecnie Kraj produkcji: USA

Dostępna na Netfliksie Dynastia to remake słynnej telenoweli z lat 80. o tym samym tytule. Opowiada ona o losach bogatej i wpływowej rodziny Carringtonów. Jej głową jest Blake, a jego dzieci – Fallon i Steven – są przekonani, że odziedziczą rodzinne imperium. Nieoczekiwanie Blake żeni się po raz drugi – jego wybranką jest Cristal, pracowniczka firmy. Blake postanawia pozbyć się macochy i ujawnić jej szemraną przeszłość. Wkrótce w mieście pojawia się kuzyn Cristal, Sam, a także reszta klanu Carringtonów, m.in. była żona Blake'a, Alexis czy zaginiony syna Blake'a, Adam.

Sezon 6

Piąty sezon Dynastii pojawił się na Netfliksie bardzo niedawno i przyniósł ze sobą świeżą porcję rodzinnych dramatów. Alexis trafiła do więzienia za przestępstwo, którego nie popełniła, do Carringtonów przybyła sobowtórka Cristal, a Sam odkrył nieprzyjemną rodzinną tajemnicę. Wszystko wskazuje jednak na to, że fani serialu nie doczekają się kontynuacji tej skomplikowanej opowieści. W poprzednich latach serial zaliczył spadek oglądalności i piąty sezon najwyraźniej jest finałem Dynastii.

Zobacz również:

Nie ma na razie żadnych informacji na temat prac na sezonem 6. Oczywiście wszystko się może zdarzyć – będziemy śledzić wszystkie doniesienia na temat ewentualnej kontynuacji serialu.

Zobacz także: Turbulencje – sezon 4. Data premiery, fabuła, obsada. Wszystko, co wiemy o serialu