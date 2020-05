Dysk Google na iOS z obsługą Touch ID i Face ID

Najnowsza aktualizacja wprowadza funkcję Google Drive Privacy Screen.

Google opublikowało właśnie nową wersję aplikacji Dysk Google (Google Drive) na urządzenia z systemem operacyjnym iOS oraz iPadOS.

Urządzenia mobilne od Apple mogą teraz skorzystać z nowej opcji, która pozwala zabezpieczyć dostęp do plików za pomocą palca lub twarzy.

W zależności od posiadanego urządzenia możliwe jest uruchomienie Touch ID oraz Face ID w Dysku Google.

Do dnia dzisiejszego firma Google nie oferowała możliwości dodatkowego zabezpieczenia aplikacji Dysk Google przed dostępem do plików. Użytkownicy, którzy chcieli zapewnić sobie większe bezpieczeństwo zmuszeni byli do każdorazowego logowania w usłudze.

Od dnia dzisiejszego możliwe jest skorzystanie z zabezpieczeń biometrycznych w aplikacji Dysk Google. Po uruchomieniu nowej funkcji nasze dane zgromadzone na Dysku Google chronione będą przez Touch ID lub Face ID.

W chwili obecnej rozwiązanie Privacy Screen (filtr prywatności) nie umożliwia zabezpieczenia dostępu do wybranych plików. Jedyną opcją jest zabezpieczenie całego dysku. Możliwe jest też wybranie opcji, która pozwala aplikacji weryfikować użytkownika co jakiś czas. Dzięki niej po przełączeniu się pomiędzy aplikacjami nie trzeba każdorazowo się uwierzytelniać.

Google umożliwia wybranie jednego z kilku rodzajów blokady. Możemy wymagać natychmiastowego uruchomienia blokady lub uruchomienia po określonym czasie bezczynności - 10 sekundach, minucie oraz 10 minutach.

Najnowsza opcja w Dysku Google pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa naszych plików. Użytkownicy Androida od dłuższego czasu posiadają opcje zabezpieczenia hasłem wybranej aplikacji. Rozwiązanie to nie jest natywnie wspierane w systemach iOS/iPadOS.

Jeżeli opcja Ekran chroniący prywatność to dla Ciebie za mało możesz skorzystać z rozwiązania Advanced Protection Program. Umożliwia one włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania oraz podwójnego szyfrowania. W zamian za jeszcze większe bezpieczeństwo tracimy możliwość integracji z aplikacjami firm trzecich.

