Dysk twardy 18 TB? Toshiba już taki ma

Przestrzeni na dane nigdy dość, więc pojemność dysków twardych rośnie.

Toshiba i Showa Denko zaprezentowały światu 3,5-calowy dysk NAS o pojemności 18 TB. Jego nazwa to MN09, a do osiągnięcia takiej pojemności wykorzystano autorską technologię Microwave-Assisted Magnetic Recording (MAMR). Umożliwiło to osiągnięcie większych gęstości każdej warstwy nośnika. Dzięki buforowi 521 MB może osiągać 7200 rpm oraz 268 MiB/s transferu. Jednak Toshiba nie zamierza na tym poprzestawać - jej celem jest stworzenie nośnika mającego pojemność 30 TB. Ma być to możliwe przy wykorzystaniu Microwave-Assisted Switching (MAS) MAMR. Tutaj korzysta się z silnej oscylacji magnetycznej. Teoretycznie można w ten sposób uzyskać większe pojemności - jednak stworzenie nośnika 40 TB nie będzie możliwe przed 2025 rokiem.

Obecnie wszyscy producenci twardych dysków szukają sposobów na skuteczne zwiększenie pojemności nośników. Dotyczy to zarówno dysków NAS, jak i dysków twardych konsumenckich. Ostatnio Western Digital użył technologii OptiNAND do stworzenia dysku o pojemności 20 TB. Taką samą osiągnęło Seagate - tu jednak korzysta się z technologii HAMR. Praca powoli, ale konsekwentnie posuwają się do przodu. Jak szacują eksperci, do 2030 roku pojawi się pierwszy model o kolosalnej pojemności 100 TB. Pytanie tylko, ile te pojemne modele będą kosztować?

