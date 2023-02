Dysk twardy droższy niż dobry komputer, ale za to jaka pojemność!

Chociaż ceny zarówno dysków SSD, jak i HDD idą w dół, Western Digital zaproponował model, którego cena zwala z nóg.

Miejsce na przechowywanie danych zawsze się przyda. W przypadku dysków HDD pojemność 1 TB to już standard. Pozwala na zgromadzenie dużych ilości danych. Nikogo nie dziwi też dysk o pojemności 2, a nawet 4 TB. A co powiecie na dysk twardy o pojemności... 44 TB? Taki właśnie zaprezentowało Western Digital, jeden z wiodących producentów dysków twardych. Zalicza się on do serii My Book Duo, czyli modeli zewnętrznych. I nie został stworzony z myślą o biznesie czy zastosowaniach w IT, ale dla konsumentów.

Owszem, mamy tu optymalizację pod kątem RAID, czyli opcję działania jako dwóch niezależnych nośników po 22 TB każdy, a nawet dwa porty USB, ale nic nie stoi na przeszkodzie stworzyć taką kolosanie dużą partycję. WD My Book Duo oferuje szyfrowanie sprzętowe AES 256-bit, dzięki czemu wszystkie przechowywane dane są bezpieczne. Model ten działa zarówno pod Windows, jak i macOS. Ale jeśli marzy Ci się taki magazyn danych, musisz przygotować sporą kwotę. Western Digital wyceniło go na 1499 USD, czyli 6,7 tys. zł.

Dostępna jest także wersja My Book Duo 22 TB. Tutaj cena jest przystępniejsza, ale i tak spora - 599, 99 USD, czyli ponad 2,6 tys. zł.

Źródło: TechSpot