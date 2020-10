Dyski SSD będą coraz tańsze? Tak twierdzą analitycy

Nadchodzące miesiące mogą się okazać najlepsze do inwestycji w nowy dysk SSD.

Jeszcze kilka lat temu na zakup dysku SSD mogło sobie pozwolić niewielu graczy. Co więcej, ich pojemności z reguły nie satysfakcjonowały większości użytkowników. Przyjęło się nawet, że SSD stawał się "dyskiem systemowym", gdzie instalowano wyłącznie np. Windowsa i niezbędne oprogramowanie, aby przyspieszyć działanie całego urządzenia.

Obecnie dyski SSD są już powszechnie dostępne, ich ceny nie odstraszają, podobnie zresztą jak pojemność. Okazuje się jednak, że wkrótce może być jeszcze lepiej. Według analityków z firmy TrendForce, przed nami najlepszy okres na zakup dysku SSD.

Ze względu na spadek cen pamięci flash NAND, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się znacznych obniżek cen dysków SSD. Specjaliści z TrendForce przewidują, że do końca tego roku koszt zakupu SSD-ków powinien spaść o co najmniej 10%. Z zakupem nowego sprzętu warto będzie się jednak wstrzymać do pierwszych miesięcy 2021 roku. Wówczas nowy dysk SSD kupimy nawet 25% taniej niż obecnie.

Skąd tak duże obniżki? Według analityków wszystkiemu winne są nadwyżki z produkcji dysków, które zalegają obecnie w magazynach. Producenci chcą jak najszybciej upłynnić towary, sprzedając je właśnie po mocno obniżonych cenach. Jeśli zatem planowaliście zakup dysku SSD, to warto odłożyć trochę więcej grosza i poczekać na noworoczne okazje.

