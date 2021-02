Dyski SSD wyprzedziły HDD w ilości sprzedaży, ale...

Niegdyś dyski SSD były wydatkiem, na jaki mogli pozwolić sobie nieliczni. Obecnie ich ceny są bardzo przystępne, jednak na jednym polu przegrywają z mechanicznymi nośnikami danych.

Firma konsultingowa TrendFocus opublikowała raport sprzedaży dysków na świecie. Wynika z niego, że w trakcie 2020 roku sprzedano 333,12 mln dysków twardych. Jest to wzrost o 20,8% w porównaniu z rokiem 2019. W tym samym okresie nabywców znalazło 259,81 mln dysków HDD, co jest z kolei spadkiem o 18% w stosunku do 2019 roku. Łatwo obliczyć, że dysków SSD sprzedało się o 28% więcej. Raport podaje również pojemność wszystkich sprzedanych modeli - w przypadku SSD jest to 207,39 eksabajtów, zaś HDD - 1018,32 eksabajtów. A ile to eksabajt? Jest to trylion (1 000 000 000 000 000 000) bajtów.

Wśród dostawców dysków twardych typu SSD dominują dwie firmy - Samsung oraz Western Digital. Kolejne miejsca to firmy Kingston, Kioxia oraz SK Hynix, jednak ich łączna sprzedaż sięga połowy tego, co dostarczył na rynek Western Digital. Największy wzrost sprzedaży miał miejsce w ostatnim kwartale 2020 roku, kiedy to nabywców znalazło 87,453 mln dysków. Wciąż jednak HDD mają znaczną przewagę pojemności nad SSD. Dlatego SSD polecane są jako systemowe, a HDD - na gry, aplikacje oraz dane. Ponadto gdy porównany cenę np. dysku SSD wielkości 512 GB a takiego samego HDD, wychodzi on znacznie taniej.

Źródło: TechSpot