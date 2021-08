Dyski twarde HDD sprzedają się jak świeże bułeczki

Choć zwykli użytkownicy stawiają na SSD, firmy preferują HDD. Który z producentów ma w tej chwili największe powody do zadowolenia?

W stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku, w drugim nastąpił tylko nieznaczny wzrost zapotrzebowania na dyski twarde. Jednak opadł już entuzjazm związany z kryptowalutą Chia, który obserwowaliśmy w pierwszej połowie roku. Jej wartość spadła z 1685 do 300 dolarów, więc przestała być atrakcyjną inwestycją. W drugim kwartale na świecie sprzedało się 67,6 ml dysków HDD. Z tej liczby 19,3 mln zostało nabytych przez firmy i organizacje. Dyski którego z producentów były najczęściej wybierane?

Odpowiedź: Seagate. We wspomnianym kwartale sprzedał na świecie 28 mln dysków twardych o łącznej pojemności 152 eksabajtów. Jednak nie jest absolutnym liderem, ponieważ drugi w kolejności Western Digital może pochwalić się 25,4 mln sprzedanych urządzeń (łącznie 148 eksabajtów). Trzecia Toshiba ma znacznie mniejsze wyniki - 14 milionów sprzedanych dysków (50 eksabajtów). Ogólnie wszyscy producenci dostarczyli na rynek przestrzeń dyskową 350,7 eksabajtów. Producenci są optymistyczni co do trzeciego kwartału - przewidują sprzedaż większą o 20%.

