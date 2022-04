Dyson Solarcycle Morph – wielofunkcyjna lampa wspierająca zegar biologiczny

Nowość w ofercie marki Dyson – inteligentna lampa dostosowująca natężenie światła do pory dnia, wykonywanych czynności, a nawet wieku użytkownika. Zobacz, co jeszcze potrafi.

Inspiracją do stworzenia Dyson Solarcycle Morph było światło naturalne. Urządzenie wyposażono w unikalny system śledzenia światła dziennego. Lampę zaprojektowano tak, by ograniczyć zmęczenie oczu, a jednocześnie – zwiększać sprawność widzenia. Inteligentna głowica optyczna ma za zadanie emitować równomierne, mocne światło wysokiej jakości o niskim poziomie migotania (<1% przy pełnej jasności). Efekt ten jest możliwy dzięki zastosowaniu specjalnych sterowników i silników świetlnych.

Do imitowania właściwości światła naturalnego niezbędna jest wysoka jakość. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy nasze urządzenie tak, aby zachowywały swoją jakość na lata

Co potrafi lampa Dyson Solarcycle Morph?

– podkreślił, naczelny inżynier.

Użytkownik może wybrać spośród 4 trybów oświetlenia pokoju:

pośrednie : inteligentna głowica optyczna może obracać się płynnie wokół własnej osi, odbijając światło od ścian, podłogi i sufitu,

: inteligentna głowica optyczna może obracać się płynnie wokół własnej osi, odbijając światło od ścian, podłogi i sufitu, zadaniowe : skoncentrowane, mocne światło przeznaczone do pracy, zajęć hobbystycznych, nakładania makijażu i innych czynności wymagających precyzji, zaprojektowane tak, aby ograniczać zmęczenie oczu i zwiększać sprawność widzenia,

: skoncentrowane, mocne światło przeznaczone do pracy, zajęć hobbystycznych, nakładania makijażu i innych czynności wymagających precyzji, zaprojektowane tak, aby ograniczać zmęczenie oczu i zwiększać sprawność widzenia, dekoracyjne : tworzy niezwykłe efekty, eksponując dzieła sztuki, kolory i dekoracje, 3-punktowy ruch obrotowy umożliwia dokładne ustawienie pozycji,

: tworzy niezwykłe efekty, eksponując dzieła sztuki, kolory i dekoracje, 3-punktowy ruch obrotowy umożliwia dokładne ustawienie pozycji, nastrojowe: trzon lampy roztacza nastrojową, pomarańczową poświatę. Idealne do wieczornego odpoczynku przy zredukowanej ilości światła niebieskiego.

Lampa posiada wstępnie ustawione tryby:

Study (Nauka) – producent zapewnia, że ten tryb przewyższa rekomendacje dotyczące oświetlenia dobrego do nauki i dostosowuje temperaturę barwową do pory dnia,

– producent zapewnia, że ten tryb przewyższa rekomendacje dotyczące oświetlenia dobrego do nauki i dostosowuje temperaturę barwową do pory dnia, Relax (Odpoczynek) – emituje światło o cieplejszej barwie i niższym natężeniu, jednocześnie jednak na tyle jasne, żeby dobrze się przy nim czytało,

– emituje światło o cieplejszej barwie i niższym natężeniu, jednocześnie jednak na tyle jasne, żeby dobrze się przy nim czytało, Precision (Precyzja) – charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw, dzięki czemu możliwe jest postrzeganie kolorów w sposób bardzo zbliżony do oglądania ich w świetle słonecznym,

– charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw, dzięki czemu możliwe jest postrzeganie kolorów w sposób bardzo zbliżony do oglądania ich w świetle słonecznym, Boost (Skupienie) – przeznaczony do stosunkowo krótkich zadań wymagających szczególnie jasnego światła – przez 20 minut lampa emituje bowiem jaśniejsze światło o chłodniejszej barwie,

– przeznaczony do stosunkowo krótkich zadań wymagających szczególnie jasnego światła – przez 20 minut lampa emituje bowiem jaśniejsze światło o chłodniejszej barwie, Wake-up (Pobudka) – automatycznie zapala się o tej porze, o której chce się obudzić użytkownik lub użytkowniczka, a następnie stopniowo zwiększa jasność światła, tworząc odpowiednie warunki do stopniowego rozbudzania się.,

– automatycznie zapala się o tej porze, o której chce się obudzić użytkownik lub użytkowniczka, a następnie stopniowo zwiększa jasność światła, tworząc odpowiednie warunki do stopniowego rozbudzania się., Sleep (Sen) – tryb automatycznie dezaktywuje zamontowany w lampie czujnik ruchu, dzięki czemu urządzenie nie włączy się, gdy ktoś poruszy się przez sen, a jasność i temperatura barwowa zostają obniżone do minimalnego poziomu, by światło po włączeniu nie raziło w oczy,

– tryb automatycznie dezaktywuje zamontowany w lampie czujnik ruchu, dzięki czemu urządzenie nie włączy się, gdy ktoś poruszy się przez sen, a jasność i temperatura barwowa zostają obniżone do minimalnego poziomu, by światło po włączeniu nie raziło w oczy, Away (Poza domem) – włącza się i wyłącza o określonych porach sugerując, że ktoś jest w domu, co może odstraszyć ewentualnych włamywaczy.

Zadbano również, by możliwe było ręczne dostosowanie światła do własnych preferencji. Urządzenie wyposażono bowiem w funkcję przyciemniania światła za pomocą dotykowego suwaka. Lampa posiada także funkcję wyboru temperatury barwowej. Użytkownicy mogą dzięki temu samodzielnie zaprogramować i nazwać do 20 różnych trybów świecenia.

Dzięki zastosowaniu funkcji Age Adjust lampa potrafi dopasować jasność świecenia do wieku użytkownika podanego w aplikacji Dyson Link. Dzięki temu, im starszy użytkownik lampy, tym jaśniejsze światło emituje urządzenie.

Lampa Dyson Solarcycle Morph jest już w sprzedaży. Wariant biurkowy jest dostępny w cenie 2699 zł. Z kolei wariant podłogowy można kupić za 3699 zł. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne: czarny oraz biało-srebrny.

