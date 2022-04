Dyson przedstawia innowacyjne oczyszczacze powietrza - istota działania, skuteczność, produkty

Otaczające nas powietrze składa się z wielu niebezpiecznych związków - powstałe alergie spędzają sen z powiek coraz większemu gronu społeczeństwa. Dyson wprowadza na rynek nowoczesne urządzenia, które uczynią nasz dom bezpiecznym.

Zanieczyszczone powietrze

Wraz z upływem lat, Polska zmniejsza swoją atrakcyjność pod względem dogodnego dla funkcjonowania powietrza. Zanieczyszczenia są niewidoczne dla oka, jednak nasz organizm oraz płuca wykazują się wyjątkową czułością na alergeny. Wśród krajów Europejskich znajdujemy się na niechlubnym - 8 miejscu. Niegdyś alergie dotyczyły wyłącznie małego grona osób, na dzień dzisiejszy to aż 40% społeczeństwa. Niestety nie ma to charakteru sezonowego, ponieważ znaczna część czynników alergicznych towarzyszy nam przez cały rok. Wraz z pogarszaniem się jakości wdychanego powietrza, zwiększa się potencjał alergizujący (m.in. przez związki powstające w rozmaitym przemyśle czy smog).

Czym są alergie?

Obronna reakcja organizmu może występować zarówno, gdy mamy styczność ze stosunkowo nieszkodliwymi związkami, jak i uznawanymi za toksyczne. Aby zrozumieć problem z jakim mierzą się nasze organizmy, warto mieć na uwadze, jakie czynniki wywołują reakcje alergiczne oraz czego powinniśmy spodziewać się po zderzeniu z mikroskopijnymi cząsteczkami. Wśród najczęstszych alergenów wyróżnia się:

pyłek roślin

martwe komórki naskórka

pleśń

kurz domowy

odchody roztoczy kurzu

lotne związki organiczne (VOC)

Niestety większość z nich, znajduje się w każdym domu, a następnie - jest przez nas wdychany. Konsekwencją alergii może być zarówno nieżyt nosa, spojówek, jak i kaszel, a nawet wstrząs anafilaktyczny.

Recepta na spokojne życie alergików

Niestety nie uchronimy się przed zanieczyszczonym powietrzem poza domem - zwłaszcza przy jednoczesnej emisji tak wielu szkodliwych związków. Możemy dokonać tego w domowym zaciszu, które powinno być zarówno dla nas samych, jak i organizmu - oazą spokoju. Wszelkie alergeny zewnętrzne z łatwością przenikają do naszych wnętrz, łącząc się z nieprzyjaznymi czynnikami w domach. Tym samym, można odnotować nawet pięciokrotnie wyższe zanieczyszczenie. Na wysokości zadania stają zaawansowane oczyszczacze powietrza marki Dyson. Jak podkreśla inżynier marki Dyson, Stefan Koch:

Najnowszą generację oczyszczaczy zaprojektowano tak, aby nie tylko wychwytywały bardzo drobny kurz i alergeny, wirusy , ale także wykrywały, wychwytywały oraz zatrzymywały inne potencjalnie niebezpieczne zanieczyszczenia. Dzięki wykorzystaniu technologii Air Multiplier™ rozprowadzają czyste powietrze równomiernie po całym pomieszczeniu.

Istota działania oczyszczaczy powietrza Dyson

Innowacyjny sprzęt odznacza się dużą skutecznością - zastosowano w nim precyzyjne metody pomiaru POLAR (tj. dziewięć czujników mierzących jakość powietrza bez wykorzystania wentylatorów - miara efektywności w warunkach zbliżonych do mieszkalnych) oraz najbardziej nowoczesne rozwiązania. Jak zaznacza producent zastosowanie w urządzeniach filtru HEPA H13, gwarantuje przechwycenie aż 99,5% cząsteczek (do 0,1 mikrona). Uszczelnianie wysokociśnieniowe uniemożliwia pominięcie filtracji i wydostanie się zanieczyszczonego powietrza. Dyson przedstawia dwa wysokiej klasy oczyszczacze, które uzyskały certyfikat ECARF oraz ASL (potwierdzające, że urządzenia te są przyjazne dla osób z astmą i alergiami).

Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde TP09

Podstawowa ochrona przed alergenami to wyłącznie jedna z kluczowych funkcji. Powyższe urządzenie wyposażono w półprzewodnictwo czujników, które pozwala na wykrywanie gazu - aldehydu mrówkowego. Jego źródłem są żywice formaldehydowe (m.in. płyty pilśniowe, tapety, a nawet chemia domowa). Filtr katalityczny umożliwia automatyczne zniszczenie szkodliwych związków, które cechują się rozmiarem aż 500 razy mniejszym od średnicy 0,1 mikrona. Oto dostępne tryby pracy:

silny przedni strumień oczyszczonego powietrza - chłodzenie obszaru przy wyższej temperaturze

tryb rozproszony - oczyszczacza bez efektu chłodzenia

tryb nocny - oczyszczanie powietrza w najcichszym wariancie + przyciemnienie wyświetlacza

Kontrolę stanu powietrza w naszym domu oraz zdalne sterowanie umożliwia aplikacja Dyson.

Oczyszczacz jest już dostępny w polskich sklepach w cenie 3299 zł.

Dyson Purifier Cool™ Autoreact TP7A

Urządzenie nieustannie bada jakość powietrza we wnętrzu pod kątem molekularnym. Algorytm pozwala na odświeżanie danych z dokładnością co do sekundy - umożliwiając błyskawiczną reakcję oraz dostosowując pracę urządzenia. Zastosowana technologia Air Multiplier™ odpowiada za równomierne rozprowadzanie powietrza. Oto dostępne tryby pracy:

Oczyszczacz jest już dostępny w polskich sklepach w cenie 2799 zł.

