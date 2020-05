Dystrybutor marki iRobot przekazuje 3000 maseczek ochronnych szpitalom

Spółka DLF, odpowiadająca w Polsce za dystrybucję marek iRobot, Segway, Crock-Pot, Stadler Form i Kohersen, wsparła cztery szpitale w walce z Covid-19. Maseczki mają pomóc służbie zdrowia w codziennych obowiązkach.

Jak podaje spółka DLF w informacji prasowej, poprzez przekazanie 3000 maseczek "pragnie wyrazić wsparcie dla lokalnej społeczności i wyjść naprzeciw niemalejącym potrzebom służby zdrowia. Spółka ma nadzieję, że oferowana pomoc realnie wpłynie na zminimalizowanie ryzyka zakażenia przez najbardziej na to narażony personel medyczny." Maseczki zostały rozesłane do trzech szpitali zakaźnych na terenie Gdańska oraz do jednego mieszczącego się w Gdyni.

DLF to spółka, która działa na polskim rynku od początku lat 90-tych. Odpowiada w Polsce za dystrybucję sprzętu takich marek, jak iRobot, Crock-Pot, Kohersen, Stadler Form, Laura Star, Breville, FoodSaver oraz Segway. Partia przekazanych przez nią maseczek z pewnością przyda się podczas pandemii Covid-19, która wciąż stanowi zagrożenie dla wszystkich. W chwili obecnej mamy w Polsce niemal 800 jej ofiar.

