Działające Xiaomi Mi 10 na zdjęciach

O nachodzącym flagowcu Xiaomi słyszymy coraz więcej plotek i przecieków. Dzisiaj w sieci znalazły się zdjęcia działającego Xiaomi Mi 10.

Co jak dotąd wiemy o Xiaomi Mi 10? Wszelkie informacje na jego temat gromadzimy w osobnym artykule. Jeśli nie masz czasu go czytać, to najważniejsze fakty w skrócie: pogłoski mówią, że Xiaomi skorzysta z paneli Infinity-O, będzie używać topowego obecnie procesora Qualcomm Snapdragon 865 oraz ukaże się w dwóch edycjach - standardowej oraz Pro. Powyższe zdjęcie pokazuje smartfona w działaniu - zostało udostępnione w serwisie Techdroider i na Twitterowym koncie Vaibnha Jain.

Jak widzimy, potwierdzają się pogłoski dotyczące wyświetlacza pełnoekranowego. Z tyłu z kolei widzimy zestaw czterech obiektywów. Wracają na front, możemy zobaczyć, że urządzenie korzysta z autorskiej nakładki producenta - MIUI - w wersji 11.0.2. I - niestety - nic więcej. Źródło przecieku ani nie podaje ceny, ani też daty oficjalnej premiery smartfona. A ostatnie pogłoski mówią o tym, że Xiaomi Mi 10 zadebiutuje tuż przed Samsungiem Galaxy S11. Czekamy na ich potwierdzenie.

Źródło zdjęć: Techdroider via Vaibnha Jain