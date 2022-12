Działo się w 2022 roku! O tych rzeczach będziemy pamiętać

Rok 2022 postawił na głowie cały świat... po raz kolejny. O ile w 2020 i 2021 mieliśmy zmiany na skutek pandemii, w kończącym się nikt nie oczekiwał,wojny w Europie. Ale pomimo niej branża IT nadal robiła swoje.

Spis treści

Zacznę od stwierdzenia, że był to całkowicie przeciętny rok. Nie pojawiły się żadne przełomowe technologie, których skutki działania mielibyśmy odczuwać przez kolejne lata - poza może jednym wyjątkiem. Rynek ustabilizował się i nieco wyhamował. O ile w poprzednich okresach obserwowaliśmy pojawianie się nowości, wyznaczających globalne trendy, o tyle w 2022 roku kontynuowano po prostu to, co rozpoczęto wcześniej. Dlatego poniższa lista będzie mało zaskakująca.

Nvidia RTX 40

Nvidia zaprezentowała nową rodzinę kart graficznych - RTX 40. Flagowe RTX 4090 to wydajność i możliwości wcześniej niespotykane, jednak wiąże się to z niezwykle wysoką ceną układów. Ponad 10 tysięcy złotych za kartę graficzną to kwota poza zasięgiem możliwości większości zwykłych zjadaczy chleba. Dlatego nowe karty weszły na rynek, ale rewolucji na nim nie zrobiły, a rodzina RTX 30 jeszcze długo będzie zajmować pierwsze miejsca na liście popularności.

Zobacz również:

Fot.: D Kujawski/PC World

13. generacja procesorów Intela

Intel wprowadził na rynek swoje zapowiadane od dawna procesory 13. generacji. Układy Raptor Lake, pomimo niewielkich zmian w porównaniu z 12. generacją, zaskakują wydajnością na plus. Zmiany te to ilość rdzeni oraz wyższy zegar. Bez problemu poradziły sobie z układami od AMD - Zen4 - i utwierdziły dominację firmy w sektorze procesorów. Niestety, nie pokazano całej generacji, a jedynie wybrane modele - na resztę musimy poczekać do przyszłorocznych targów CES.

Intel ARC, czyli dużo hałasu o nic

Intel nie tylko procesorami stoi - spróbował także swoich sił w produkcji kart graficznych. Po wielu przełożonych premierach układy ARC w końcu trafiły na rynek oraz do recenzentów i... okazały się mocno takie sobie. A770 i A750 trafiły do sprzedaży dokładnie 12 października, a od tego momentu już zanotowano dwa duże spadki ich cen. Powód? Małe zainteresowanie. To zaś spowodowane jest średnią wydajnością, wysokim zapotrzebowaniem na energię oraz niedopracowanymi sterownikami i niskimi osiągami w starszych grach. Kolejne sterowniki poprawiły tę sytuację, jednak niesmak pozostał. Z dużej chmury mały deszcz.

Fot. D. Kujawski/PCWorld.pl

Platforma AM5

Wraz z oficjalną premierą procesorów Ryzen 7000 nastąpił kres pewniej ery. AMD zrezygnowało z długo wspieranych płyt głównych AM4. Ich następca to AM5. Co daje to użytkownikom? Przede wszystkim wsparcie dla PCI Express 5.0, obsługę wyłącznie pamięci DDR5, na żadnym chipsecie nie zastaną zablokowane opcje podkręcania dla pamięci DDR5. Równocześnie dodano AMD: EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO) - metodę podkręcania jednym kliknięciem. Ogólnie - modernizacja i dostosowanie do nowych standardów. Jeśli chcesz nabyć płytę główną na AMD AM5, tutaj znajdziesz nasz poradnik.

Sztuczna inteligencja chwyta za pędzel

Spełniły się obawy wielu pesymistów i czarnowidzów - sztuczna inteligencja pokazała, że jest kreatywna. Najpierw było DALL-E i Craiyon, potem błysnęło Midjourney, uznawane obecnie za najlepsze narzędzie do tworzenia grafik na zadany temat. Algorytmy zaczęły tworzyć grafiki tak dobrze, że zaprotestowali zawodowcy, a w regulaminach wielu konkursów związanych z tworzeniem obrazów pojawiły się zapisy regulaminu mówiące o niedopuszczaniu do udziałów prac stworzonych przez komputery. A że jesteśmy dopiero na początku tego zagadnienia, to właśnie pojawianie się Midjourney i podobnych rozwiązań okazuje najbardziej nowatorską zmianą w świecie IT w 2022 roku.

Fot.: BetaNews

Kryzys kryptowalut

Kolejna warta uwagi rzecz to załamanie rynku kryptowalut. Przyczyny? Kilka, w tym upadek dwóch dużych platform (Terra Luna i Celsius), giełdy FTX oraz rozmaite czynniki gospodarczo-ekonomiczne. Duże spadki wartości zaliczyły największe kryptowaluty - Bitcoin i Ethereum. Rok temu jeden Bitcoin był wart ponad 69 tys. USD, obecnie wartość ta wynosi 17 tys. USD. Straty "górników" idą w dziesiątki milionów dolarów, a jeśli ktoś raz stracił - szybko ponownie nie zaryzykuje, dlatego w trakcie ostatnich miesięcy 2022 roku obserwowano bardzo duży spadek zainteresowania kryptopieniędzmi.

Musk przejmuje Twittera

Po wielu perturbacjach Elon Musk nabył Twittera. I od razu zaczęło się zamieszanie - ostrzegał, że platformie grozi bankructwo, potem ogłosił, że pracownicy mają przygotować się do "ekstremalnego zasuwania w pracy". Jak się jednak okazało, nie podzielali wizji Muska i masowo składali wymówienia. W drugiej połowie grudnia ujawniono, że w 2021 roku nastąpił wyciek danych 400 mln użytkowników, a na koniec roku Musk stwierdził, że bankructwo Twittera została oddalone. Czy ktoś coś z tego rozumie? No właśnie...