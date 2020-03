Dzięki FCC poznaliśmy specyfikację techniczną Samsunga Galaxy A41

Samsung Galaxy A41 zaoferuje aparat główny złożony z trzech matryc oraz procesor Helio P65.

Samsung przygotowuje się do premiery kolejnych modeli z rodziny Galaxy A 2020. Na rynku pojawiły się już testowane przez nas Galaxy A51 oraz Galaxy A71, a producent przygotowuje się do zaprezentowania tańszych przedstawicieli serii Galaxy A.

Źródło: pricebaba.com

Model Galaxy A41 otrzymał właśnie certyfikat Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych, co wskazuje na zbliżającą się premierę. Dodatkowo certyfikat ujawnia również niektóre elementy specyfikacji technicznej nadchodzącego smartfona.

Pomimo, że informacje o Galaxy A41 pojawiają się w sieci od dłuższego czasu to smartfon nadal pozostaje dla nas zagadką.

Urządzenie otrzymało ostatnimi czasy certyfikat od Bluetooth SIG, który potwierdził, że na pokładzie znajdzie się Bluetooth 5.0. W sieci pojawiły się także rzekome rendery przedstawiające urządzenie. Sugerują one, że smartfon zaoferuje wycięcie w ekranie w kształcie kropli wody oraz potrójny aparat główny.

Federalna Komisja Łączności udostępniła w sieci kilka informacji na temat Samsunga Galaxy A41. Urządzenie otrzyma numer modelu SM-A415F/DSN i będzie obsługiwać system 15 W ładowania przewodowego. Smartfon zostanie wyposażony w dwuzakresowe Wi-FI, Dual SIM oraz modem sieci 4G LTE.

Urządzenie pracować będzie pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI. Wymiary smartfona to 149,8 x 69,8 mm. Oznacza to, że Galaxy A41 podobnie, jak poprzednik będzie dosyć kompaktowym urządzeniem.

Smartfon zostanie wyposażony w ekran Infinity U z wycięciem w kształcie kropli wody o przekątnej 6/6,1 cala. Za wydajność odpowiedzialny będzie układ MediaTek Helio P65 połączony z co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej. Użytkownik otrzyma do swojej dyspozycji 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej w zależności od wybranej konfiguracji. Nie zabraknie czytnika kart pamięci w formacie microSD.

Aparat główny ma mieć rozdzielczość 48 MP. Czytnik linii papilarnych zostanie umieszczony w ekranie, a bateria zaoferuje pojemność 3500 mAh.

Źródło: 91mobiles.com