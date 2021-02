Dzięki Microsoft Google Chrome będzie działać lepiej

Firma Microsoft pracuje nad ulepszeniami przeglądarek opartych na Chromium - w tym Google Chrome. Jakie poprawki są planowane?

Firma Microsoft współpracuje z Google nad nową zmianą, która poprawi działanie aplikacji internetowych opartych na Chrome. Od teraz przeglądarka ma tworzyć oddzielny zapis sesji dedykowany PWA. Progressive Web App - bo o tym mowa - to rodzaj aplikacji internetowej, która wykorzystuje nowoczesne możliwości sieciowe, aby zapewnić użytkownikom wrażenia podobne do dedykowanej aplikacji mobilnej. Mówiąc prościej są to strony webowe dostosowane do przeglądania na przeglądarce również na mniejszych urządzeniach. Przykładem takiej strony jest Instagram.com.

„Stan zapisu trwającej sesji obecnie obejmuje tylko okna z kartami, a nie PWA. To musi się zmienić. W niektórych przypadkach PWA należy przywrócić po ponownym uruchomieniu przeglądarki. Jednak zapis stanu sesji PWA musi być oddzielny od zapisu stanu sesji okien i zakładek, aby zachować iluzję, że aplikacje PWA są jak natywne aplikacje, że nie są częścią przeglądarki ”- wyjaśnił Microsoft w dokumencie.

Firma Microsoft zauważyła, że w systemach Windows i Linux normalne przywracanie ostatniej sesji przeglądarki i przywracanie PWA nie powinny mieć na siebie wpływu. Według przedstawicieli struktura danych przywracania jest wystarczająco elastyczna, aby obsługiwać dodatkowe pola, takie jak pozycjonowanie okna aplikacji internetowej lub tryb wyświetlania.

Ulepszenia PWA zostaną wprowadzone w Chromium 91 dla wszystkich systemów operacyjnych. Niestety, nie jest znana jeszcze dokładna data aktualizacji.

