Dzięki SD Express Card karty pamięci staną się jeszcze szybsze

Nowe karty pamięci w formacie SD Express Card będą zbawieniem dla profesjonalnych fotografów oraz kamerzystów.

Karty pamięci w formacie SD są z nami od lat. Standard Secure Digital został opracowany w 2000 roku, a karty pamięci o charakterystycznym kształcie znajdziemy w sklepach do dziś.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat z klasycznych kart pamięci Secure Digital pozostał jedynie kształt. Nośniki stały się szybsze i pojemniejsze, a na rynku zadebiutowały nowe standardy takie, jak microSD przeznaczone dla urządzeń mobilnych.

Stowarzyszenie SD Association, które zajmuje się standaryzacją nośników Secure Digital wydało nową specyfikację SD 8.0 dla kart pamięci SD Express.

Już niedługo nowe karty pamięci pozwolą na przesyłanie danych z prędkością wynoszącą blisko cztery gigabajty na sekundę (3940 MBps). To cztery razy szybciej, niż zakłada specyfikacja pierwotna.

Znaczne zwiększenie przepustowości możliwe było dzięki wykorzystaniu najnowszego interfejsu PCIe 4.0 oraz technologii NVMe wykorzystywanej do budowy nowoczesnych nośników półprzewodnikowych.

Nowy standard został opracowany głownie z myślą o nagrywaniu filmów w rozdzielczości 8K. SD Expres zakłada stosowanie o wiele szybszych pamięci oraz zwiększonej pojemności nośników. Zwiększenie przepustowości jest niezbędne, aby umożliwić płynne nagrywanie plików 8K na nośnikach SD.

Największą zmianą nowego standardu będzie oczywiście zwiększenie przepustowości. Standard Secure Digital Express dostępny będzie w nadchodzących kartach pamięci SDHC, SDXC oraz SDUC.

Dostępne obecnie w sklepach karty pamięci zbudowane zostały w oparciu o specyfikację SD 7.1 lub 7.0. Tego typu nośniki zapewniają maksymalną przepustowość na poziomie 985 megabajtów na sekundę.

Niestety eksperci są sceptyczny co do daty wdrożenia nowych kart pamięci. Ich zdaniem minie jeszcze sporo czasu od debiutu nowej specyfikacji do produkcji pierwszych kart pamięci SD Express.

Jak łatwo się domyślić karty pamięci SD Express nie zaoferują maksymalnej przepustowości na wyprodukowanych już urządzeniach takich, jak laptopy, smartfony, aparaty fotograficzne bez obsługi SD Express.

