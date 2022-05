Dzięki pandemii COVID-19 można dokładniej mierzyć antropogeniczną emisję CO2

Naukowcy opracowali metodę zwiększania dokładności pomiarów emitowania CO2 przez człowieka. Pomogła w tym pandemia COVID-19.

Dwutlenek węgla (CO2) to gaz naturalnie występujący na Ziemi. Wchodzi w skład ziemskiej atmosfery razem z tlenem i azotem. Przez miliony lat to siły natury odpowiadały za ilość CO2 w atmosferze i tym samym za regulację temperatury na planecie. Sytuacja się zmieniła, gdy człowiek zaczął spalać duże ilości paliw kopalnych. Spalanie węgla, ropy naftowej oraz gazu ziemnego wzrosło wraz z potrzebami rosnącego uprzemysłowienia oraz rozwoju technologicznego. Według danych naukowych, wytwarzanie przez człowieka dodatkowego CO2 podniosło średnią temperaturę na Ziemi o 1,2°C.

Gdy naukowcy odkryli tę zależność, okazało się, że musimy zredukować wytwarzanie CO2, a także poddać je dokładnej kontroli. Niestety, nie istniały dotąd metody dokładnego monitorowania ilości wytwarzanego przez człowieka dwutlenku węgla w krótkim okresie. Trudno szybko oddzielić naturalny CO2 od powstającego w każdej godzinie i na przeróżne sposoby gazu pochodzenia antropogenicznego, ponieważ do obliczania jego ilości używa się metody opartej na tonażu spalonych paliw kopalnych. Jest to technika, która na zebranie odpowiedniej ilości danych wymaga dłuższego czasu.

Szybkość spływania informacji o źródłach emisji CO2 ma znaczenie podczas planowania jej redukcji i zastępowania źródeł technologią neutralną klimatycznie. Mogą to być na przykład samochody elektryczne zamiast spalinowych lub elektrownie atomowe i OZE zamiast węglowych.

Wiele osób zastanawia się, dlaczego do pomiarów zawartości CO2 w atmosferze nie stosuje się instrumentów umieszczonych w satelitach lub statkach powietrznych? Swego czasu próbowała tego NASA, jednak ta metoda obarczona jest dużą niedokładnością. Nie można za pomocą takich technik precyzyjnie oddzielić CO2 wytworzonego przez człowieka od naturalnego.

Metoda APO z Wielkiej Brytanii

W brytyjskim Obserwatorium Atmosferycznym Weybourne testuje się powietrze pod kątem zawartości dwutlenku węgla i tlenu. Naturalne proporcje obydwu gazów są stałe, a dodanie do tej mieszaniny antropogenicznego CO2 je zaburza. Dzięki tej różnicy specjaliści w Weybourne mogą obliczyć nierównowagę między tlenem a dwutlenkiem węgla pochodzącym z ludzkiej działalności. Metodę tę nazwano APO (atmospheric potential oxygen).

W separowaniu antropogenicznego CO2 decydujące znaczenie ma to, że w naturze jest on pochłaniany w proporcjach równych z tlenem, więc w wynikach pomiarów suma zawartości obu gazów wynosi 0 (zero). Jako że na skutek spalania paliw kopalnych emitujemy więcej CO2, niż pochłaniamy tlenu, proporcje O2-CO2 w atmosferze są zakłócone, a suma pomiarów jest wyższa o ilość wyemitowanego przez nas dwutlenku węgla.

COVID-19 wspomógł monitorowanie CO2 w atmosferze

Na pomoc naukowcom w dokładnym obliczaniu zmian poziomu antropogenicznego CO2 w atmosferze ruszyła… pandemia COVID-19, a dokładniej spowodowane nią okresowe spadki „ludzkiej” emisji. Metoda APO została doprecyzowana dzięki zaistniałym podczas pandemii „lockdownom” i okresowym spowolnieniom światowej gospodarki. Dzięki nim naukowcy przetestowali zdolność metody do dokładnego ustalania pochodzenia CO2 zawartego w powietrzu.

W swoich badaniach naukowcy z Weybourne wykorzystali parametry atmosfery z dziesięciu lat pomiarów. Dzięki temu „przeszkolili” model uczenia maszynowego, co pozwoliło poznać wiele parametrów powietrza zawierającego antropogeniczny CO2. Zbiór danych obejmował między innymi prędkość i kierunek wiatru, ilość CO2 czy region, z którego pochodziło badane powietrze.

Penelope Pickers, badaczka zajmująca się atmosferą z University of East Anglia, mówi: „Dzięki tym badaniom dowiedzieliśmy się, jakie emisje mogły wejść w interakcję z tą masą powietrza. Gdy powietrze do nas dotarło i za pomocą APO oddzieliliśmy antropogeniczny CO2, okazało się, jak duże były ostatnie emisje w danym regionie”.

Pickers ze współpracownikami zweryfikowała APO, porównując wyniki pomiarów sprzed pandemii z tymi z okresowych spowolnień gospodarki i obniżonej emisji. Dzięki temu udało się oszacować wielkość spadku emisji w tych okresach i porównać z wynikami innych metod. Udało się w ten sposób wykazać dokładność metody APO.

Steven Smith, główny badacz Community Emissions Data System w Pacific Northwest National Laboratory, komentuje: „W atmosferze widzimy zarówno zmiany zawartości CO2 z paliw kopalnych, jak i zmiany pochodzące z roślinności oraz ziemskiego cyklu węglowego i absorpcji oceanicznej. Ta metoda (APO) jest interesująca, ponieważ izoluje ten efekt”.

Jak dokładne może być APO?

Metoda APO może służyć do pomiarów emisji CO2 na pewnych obszarach czy w regionach geograficznych, ale bez rozróżniania źródeł, takich jak zakłady przemysłowe czy samochody. Jednak sama możliwość lokalnego badania zawartości antropogenicznego dwutlenku węgla to już bardzo dużo. Dzięki tej technice można sprawdzić efektywność wprowadzenia ostrzejszych norm emisji spalin samochodowych czy innych ograniczeń.

Joshua Laughner z NASA Jet Propulsion Laboratory mówi: „Moim zdaniem to naprawdę interesująca praca. Podoba mi się to, co (w Weybourne) robią z pomysłem połączenia pomiarów CO2 i O2. Ten problem oddzielenia efektu biosfery od emisji człowieka to problem, który próbowaliśmy rozwiązać – lub się do niego zbliżyć – na wiele różnych sposobów, a to (APO) naprawdę sprytne podejście”.

APO ma być uzupełnieniem innych metod badawczych, z których każda ma swoje plusy i minusy. Satelity mogą badać całą planetę, ale są kosztowne. Obliczanie zużycia paliw kopalnych dobrze oddaje wielkość emisji CO2 przez człowieka, lecz wymaga czasu na uzyskanie wyników. APO w porównaniu do tych technik jest metodą, która pozwala uzyskiwać wyniki w czasie zbliżonym do rzeczywistego, jednak ma charakter raczej regionalny i wymagający stacjonarnych laboratoriów.

Kevin Gurney, klimatolog z Northern Arizona University komentuje: „Pomiary naziemne mają pewne wady w porównaniu z satelitami. Jednak nie ma powodu, dla którego nie można by zwiększyć liczby stacji naziemnych i zlokalizować ich strategicznie i gęsto, aby dokładnie odizolować kraje lub regiony”.

Wnioski

Kevin Gurney dodaje: „Ten rodzaj pracy jest ważny, ponieważ musimy wiedzieć, skąd pochodzi CO2, zanim będziemy mogli się go pozbyć. Dokładność po prostu daje lepsze wyczucie priorytetów, tego, co masz zamiar rozwiązać. Po wprowadzeniu środków zapobiegawczych — powiedzmy, że miasto rozpoczyna program redukcji marnotrawstwa energii poprzez izolację budynków — monitorowanie emisji w czasie rzeczywistym pomoże urzędnikom określić, czy to działa, czy nie, i odpowiednio się do tego dostosować. Chcesz śledzić efekty, ponieważ jeśli program nie wypali, warto wiedzieć to jak najszybciej”.

Nie istnieje idealna metoda na śledzenie zawartości antropogenicznego CO2 w atmosferze. Możemy jednak zbudować sieć ośrodków APO, które łączyłyby monitoring satelitarny i obliczenia zużycia paliw, co dałoby większą dokładność badania wpływu człowieka na ocieplanie się klimatu.

Penelope Pickers mówi: „Mamy już całkiem sporą sieć (obserwatoriów) w niektórych częściach świata. Szybki dostęp do informacji, w odpowiedniej skali, o tym, jak zachodzi zmiana w emisji, jest naprawdę ważny, jeśli chcemy odnieść sukces w zmniejszaniu emisji CO2”.

Źródło: WIRED