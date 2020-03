Dzięki technologii haptycznej kontroler DualShock 5 do PS5 zapewni nam niespotykane dotąd doznania

Otrzymaliśmy nowe wieści na temat niezwykłych możliwości kontrolera DualShock 5 do PS5.

Sony już wcześniej oficjalnie zapowiedziało, że kontroler DualShock 5 do PS5 korzystać będzie z technologii haptycznej. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim, większą immersję z światem przedstawionym w grach. Technologia haptyczna, w znacznie większym stopniu niż klasyczne wibracje, wykorzystuje zmysł dotyku przy odwzorowaniu poszczególnych ruchów czy akcji w wirtualnych, cyfrowych światach. Zdaniem przedstawicieli Sony, DualShock 5 pozwoli na wyczucie różnicy pomiędzy poruszaniem się po twardej, stabilnej nawierzchni, a np. grząskim terenem.

Teraz nieco więcej światła na kontroler do PlayStation 5 rzuciła firma Immersion, która współpracuje z Sony przy realizacji DualShock 5. Ramzi Haidamus - CEO Immersion, podczas ostatniego spotkania finansowego z inwestorami stwierdził, że jest dumny, iż jego firma może współpracować z Sony nad popularyzacją technologii haptycznej. Szef Immersion dodał również, że o jej możliwościach przekonamy się już pod koniec bieżącego roku, gdy na rynek trafi PlayStation 5.

Nadal przewidujemy, zgodnie z oświadczeniami publicznymi Sony, że konsola do gier PlayStation 5 zostanie wydana w okresie świątecznym 2020 roku. Jak ogłosiliśmy w maju ubiegłego roku, firma Sony Interactive Entertainment nabyła licencję na naszą technologię haptyczną do kontrolerów do gier, w tym produkcji VR. W związku z tym, przewidujemy przychody od kontrolerów PlayStation 5 pod koniec naszego roku fiskalnego. - Ramzi Haidamus - CEO Immersion

Pan Haidamus dodał również, iż szczerze wierzy w to, że sukces kontrolerów Dualshock 5 wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na technologię haptyczną na rynku gier. Podkreślił on również jej niezwykłe możliwości.

Badania pokazują, że technologia haptyczna ożywia gry, zwiększając satysfakcję i zadowolenie graczy dzięki urządzeniom peryferyjnym i grom wzmocnionym siłą dotyku. - Ramzi Haidamus

Kontroler do PS5 zapowiada się coraz ciekawiej. Wielce prawdopodobne, że oprócz technologii haptycznej, DualShock 5 otrzyma również bezprzewodowe ładowanie i będzie w stanie monitorować nasze tętno.

