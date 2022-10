Dzięki temu rozwiązaniu zaktualizujesz system w moment

Aktualizacje systemu Windows potrafią zajmować sporo czasu. Ale jeszcze tej jesieni może się to zmienić. Poznaj UUP.

Windows to system, który jest bezustannie rozwijany przez Microsoft - złośliwie zaznaczę, że z dość różnymi skutkami. A jak aktualizacja, to wiadomo - przesyłane są odpowiednie pliki. Im więcej zawierają, tym dłużej zajmuje ich implementacja. Ale Microsoft już od 2016 roku pracuje nad tym, aby to zmienić. To właśnie wtedy zaanonsował prace nad Unified Update Platform (UUP). Jest to rozwiązanie mające na celu łagodne i nieodczuwalne wprowadzenie aktualizacji bez zakłócania pracy urządzenia. No cóż, sześć lat temu minęło, a wciąż nie jest wprowadzone, choć teraz Microsoft przypomniał sobie o nim i temat powraca.

Przypomnę, że obecnie systemy Windows korzystają z mechanizmu Windows Server Update Services (WSUS), który odpowiada za funkcjonowanie Windows Update. UUP ma być niejako jego rozwinięciem z lepszymi rozwiązaniami. Będzie można przekonać się o tym jeszcze w tym roku, ponieważ wersja mechanizmu określona jako public preview trafi do użytkowników komercyjnych jeszcze tej jesieni. Z tego, co zdradzono, wiemy, że nowy mechanizm umożliwi m.in. wybór opcjonalnych funkcji do instalacji, a także dodatkowych pakietów językowych. Jego obsługa ma być uproszczona, dzięki czemu każdy powinien poradzić z nią sobie bez problemów.

Zobacz również:

Powszechnie UUP ma wejść w życie w przyszłym roku. Pozostaje tylko trzymać kciuku, aby wszystko działało bez zarzutów.

Źródło: Neowin