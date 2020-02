Dzięki wirtualnej rzeczywistości matka spotkała się ze swoją dawno zmarłą córką

Jak w niezwykły sposób można wykorzystać technologię VR, pokazali twórcy programu “Meeting You” w Korei Południowej.

Wirtualna rzeczywistość to jedna z najbardziej intrygujących dziedzin nowych technologii. Choć najczęściej wykorzystujemy ją do zabawy czy edukacji, to dzięki swojej niezwykłej immersji pozwala ona na znacznie bardziej nietuzinkowe zastosowania.

W Korei Południowej, jedna z tamtejszych stacji telewizyjnych transmitowała ostatnio specjalny program o nazwie “Meeting You”. Główną bohaterką została kobieta, która dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości mogła ponownie "spotkać" się ze swoją, zmarłą przed laty, siedmioletnią córką.

Twórcy z największą precyzją odwzorowali dziewczynkę jako model 3D, zadbano również o takie szczegóły, jak odpowiednia barwa głosu dziecka. Dzięki specjalnie przygotowanemu pokojowi z zielonymi ścianami i goglom VR HTC Vive Pro, kobieta mogła choć przez chwilę być znowu ze swoją córką.

Choć program ten może wydawać się kontrowersyjny, to warto mieć na uwadze, że być może pomoże on kobiecie w poradzeniu sobie z traumą po stracie bliskiej osoby. To niezwykle emocjonalne spotkanie możecie obejrzeć poniżej.

Wirtualna rzeczywistość po raz kolejny pokazała, że jest technologią, której jeszcze dobrze nie poznaliśmy i oferuje ona ogrom możliwości. Czy takie zastosowanie, jak w przypadku programu “Meeting You” jest już przesadą? Nie nam o tym decydować, ale bez wątpienia żyjemy w ciekawych czasach.

