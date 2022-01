Dzień Babci i Dziadka na AliExpress.com - sprawdź najlepsze oferty na prezent! [19.01.2022]

Przedstawiamy najlepsze oferty na elektronikę w serwisie AliExpress.com, a wśród nich smartfony, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, powerbanki i wiele więcej.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Xiaomi Showsee - elektryczny pilnik do stóp

Cena: 97,11 zł 194,23 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Xiaomi Showsee - elektryczny pilnik do stóp

AKTUALIZACJA 18.01.2022

OPPO A54 4 GB / 128 GB

Cena: 811,83 zł 1 176,55 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Specyfikacja:

System operacyjny: ColorOS 7.2 na podstawie Androida 10

Procesor: MT6765V/cbaocta-core

Wyświetlacz: 6.51 cala; 1600 x 720 pikseli (HD+); Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Pamięci RAM: 4 GB / 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB / 128 GB

Bateria: 4890 / 5000 mAh (Rat/Typ); Szybkie ładowanie 9V/2A (MAX)

Kamera tylna: 13 MP + 2 MP + 2 MP potrójna kamera

Kamera do selfie: 16 MP; f/2.0; FOV 79.3 °; Obiektyw 5P

Bezpieczeństwo: Obsługuje odblokowanie za pomocą linii papilarnych i odblokowanie twarzą

Porty: USB C, gniazdo słuchawkowe 3.5 mm

NFC: Obsługiwane

Bezprzewodowy dostęp do internetu: Obsługa WLAN 2.4G/5.1G/5.8G

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Wsparcie: Obsługa wielu języków/usługi Google/IPX4 Splash wodoodporny/ekran dziurkacza

OPPO A54

AKTUALIZACJA 17.01.2022

realme 9i

Cena: 1 275,37 zł 0 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Specyfikacja:

Procesor: Snapdragon 680 Octa core

RAM + ROM: 4GB + 64GB / 4GB + 128GB

Kolor: Prism Black, Prism Blue

Ekran: 6,6 cali Fullview Display, wyświetlacz 90 Hz, rozdzielczość 2412 x 1080 pikseli FHD+

Bateria: 5000 mAh, 33 W Dart Charging

Kamera: potrójna kamera 50 MP AI, 16 MP aparat z przodu

OS: realme UI, obsługa wielu języków i Google Play

Inne: NFC, WIFI, Bluetooth 5.0, GPS, skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy

realme 9i

AKTUALIZACJA 16.01.2022

Xiaomi Showsee - golarka elektryczna

Cena: 30,17 - 54,30 zł 52,92 - 95,28 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Funkcje i specyfikacja:

Nazwa produktu: golarka elektryczna ShowSee

Model produktu: F1-BK

Kolor produktu: czarny

Waga netto: 155g

Rozmiar produktu: 160*55*34.2mm

Napięcie ładowania: 5V

Prąd ładowania: 1A

Pojemność baterii: 800mah

Wodoodporność: Ipx7 (wodoodporność całego ciała)

Czas ładowania: około 90min

Wytrzymałość: około 90min

Standardy wykonawcze: GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

Xiaomi Showsee

Xiaomi Lofans - przenośny trymer, golarka do tkanin

Cena: 6,58 zł 31,72 zł / Link do oferty

Funkcje i specyfikacja:

Nazwa produktu: trymer do włosów

Model produktu: CS-622

Napięcie ładowania: 5V

Napięcie znamionowe: 3.7V

Moc znamionowa: 3W

Czas trwania wytrzymałości: około 40 min

Waga produktu: 125g

Rozmiar produktu: 77*77*67mm

Funkcja 1: przenośny

Funkcja 2: moda

Uwaga:Ze względu na rozmiar ręcznego pomiaru i skali docelowej może występować niewielkie odchylenie.

Xiaomi Lofans

AKTUALIZACJA 14.01.2022

Baseus kabel USB-C 3 m

Cena: 6,58 zł 31,72 zł / Link do oferty

Baseus kabel USB-C 3 m

ROMOSS Zeus Power Bank 40000 mAh

Cena: 235,18 zł 405,51 zł / Link do oferty

ROMOSS Zeus Power Bank 40000 mAh

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Baseus Power Bank 10000 mAh

Cena: 105,34 zł 277,26 zł / Link do oferty

Baseus Power Bank 10000 mAh

Baseus GaN 65 W ładowarka USB-C

Cena: 114,15 zł 368,24 zł / Link do oferty

Baseus GaN 65 W ładowarka USB-C

AKTUALIZACJA 11.01.2022

POCO F3 5G

Cena: 746,99 zł 1464,69 zł / Link do oferty

Specyfikacja telefonu:

Procesor: Snapdragon 870 Octa Core CPU, procesor graficzny Adreno 650

Ekran: 6.67 cal E4 AMOLED, 2400x1080 FHD + DotDisplay, 120Hz częstotliwość odświeżania

RAM + ROM: 6GB + 128GB / 8GB + 256GB

Kamera: 48MP + 8MP + 5MP AI potrójny tylny aparat, przedni aparat 20MP

Bateria: 4520mAh(Typ), obsługuje szybkie ładowanie 33W, szybka ładowarka W pudełku 33W

OS: wersja globalna, MIUI 12 dla POCO, obsługa Google Play, Google Pay, wielojęzyczna i aktualizacja OTA

Inne: WIFI 6, Bluetooth 5.1, GPS, dwa głośniki, NFC

Zawartość opakowania: POCO F3 | Zasilacz | Rodzaj USB-C kabel | Typu C do 3.5mm adapter słuchawek | Futerał ochronny | Narzędzie do wyjmowania karty SIM | Podręcznik użytkownika | Karta gwarancyjna

POCO F3 5G

AKTUALIZACJA 10.01.2022

realme C25S

Cena: 746,99 zł 1464,69 zł / Link do oferty

Specyfikacja telefonu:

Ekran: 6.5 cali, 1600 x 720 pikseli, HD+

RAM + ROM: 4 GB + 64 GB / 4 GB + 128 GB

Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP AI potrójna kamera, 8 MP aparat z przodu

Bateria: 6000 mAh, obsługuje szybkie ładowanie o mocy 18 W

Inne: GPS, OTG, NFC

Obsługiwane sieci:

4G: FDD-LTE 1/3/5/7/8/20/28

4G: TDD-LTE 38/40/41 (2535-2655 MHz)

3G: WCDMA 1/5/8

2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz

realme C25S

realme GT Neo 2 5G

Cena: 1972,79 zł 2818,28 zł / Link do oferty

Specyfikacja telefonu:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870

RAM + ROM: 8 GB + 128 GB / 12 GB + 256 GB

Kolor: Neo zielony, Neo czarny, Neo niebieski

Ekran: 6.62 cali, AMOLED, 2400x1080 pikseli, FHD+, częstotliwość odświeżania 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotykowego 600 Hz

Bateria: bateria 5000 mAh, 65 W ładowanie SuperDart

Kamera: główna kamera 64 MP, kamera przednia 16 MP

OS: realme UI, obsługa wielu języków i Google Play

Inne: 5G, NFC, WIFI, Bluetooth 5.1, GPS, odblokowanie twarzą, odblokowanie linii papilarnych, podwójne głośniki Stereo

realme GT Neo 2 5G

AKTUALIZACJA 08.01.2022

Xiaomi 12

Cena: 3455,45 zł 4319,31 zł / Link do oferty

To, czym przede wszystkim Xiaomi 12 ma się wyróżniać, to jego ekran. Producent umieścił w nim matrycę o przekątnej 6,28 cala, co - w połączeniu z bardzo wąskimi ramkami - daje nam flagowca, który z pewnością przypadnie do gustu większości klientów. Korzystanie z tego smartfona powinno być tym bardziej wygodne, gdyż jego szerokość mierzy sobie jedyne 70 mm, a waga - 180 g.

Pomimo to, wyświetlacz Xiaomi 12 nie powinien być szczególnym zaskoczeniem pod względem jego parametrów - jest to 12-bitowy AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Jako podaje producent, maksymalny poziom jasności tego wyświetlacza osiąga 1100 nitów. Obecne będzie również wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+, czego podkreśleniem ma być odświeżanie na maksymalnym poziomie 120 Hz.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Cena: 4488,48 zł 5610,59 zł / Link do oferty

Ekran zastosowany w Xiaomi 12 Pro to zakrzywiony ekran AMOLED typu E5, o przekątnej 6,73 cala i rozdzielczości QHD+. Producent umieścił w nim również specjalny otwór na aparat selfie. Maksymalna jasność panelu ma osiągać nawet do 1500 cd/m2, a on sam ma obsługiwać HDR10+. Nie zabrakło również udoskonalonego adaptacyjnego odświeżania od 1 do 120 Hz (LTPO 2.0).

Podobnie jak w przypadku swojego kompaktowego bliźniaka, sercem Xiaomi 12 Pro będzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Co więcej, producent umieścił w urządzeniu specjalny układ chłodzenia, oparty na komorze parowej. Dzięki temu smartfon ma się nie przegrzewać, a tym samym działać o wiele wydajniej przez dłuższy czas.

Xiaomi 12

