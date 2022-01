Dzień Babci i Dzień Dziadka 2022 - co kupić na ostatnią chwilę?

Zapomniałeś, że Dzień Babci i Dzień Babci już dziś? Nic nie szkodzi. Podpowiadamy, jakie prezenty kupić, aby otrzymali je na czas.

Spis treści

Dzień Babci oraz Dzień Dziadka to rodzinne święto obchodzone w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że kobiety świętują 21 stycznia, zaś mężczyźni - 22 stycznia. W te dni wnuki obdarowują swoich najbliższych skromnymi prezentami oraz ciepłymi życzeniami. Zwyczajowo w dobrym tonie uznaje się także odwiedziny lub uprzejmy telefon.

Oczywiście, warto rozważyć plusy i minusy każdego rodzaju celebracji. W końcu nie zapominajmy, że żyjemy w czasach, gdy pandemia koronawirusa daje się we znaki wszystkim ludziom na świecie. W najgorszej sytuacji są seniorzy, ponieważ to właśnie oni znajdują się w grupie najwyższego ryzyka zachorowaniem i w najcięższy sposób je przechodzą.

Zobacz również:

Nie da się jednak ukryć, że ze względu na odizolowanie nawet od swoich najbliższych to właśnie o dziadków powinniśmy zatroszczyć się najmocniej. Zdajemy sobie sprawę, że w specyficznej sytuacji znajdują się obecnie wszyscy i łatwo zapomnieć o poszczególnych świętach. Na szczęście, istnieją sposoby na to, aby nawet zapominalscy mogli obdarować swoich najbliższych i pokazać, że im na nich zależy.

Fot. Gustavo Fring z Pexels

Poczta kwiatowa

Większość kobiet uwielbia, gdy ktoś podaruje im kwiaty. Jeżeli Twoja babcia również należy do tego grona, to skorzystać z usług tak zwanej poczty kwiatowej. To za jej pomocą możemy zamówić piękny bukiet, zestaw czekoladek lub inne gadżety z dostawą tego samego dnia.

Super Prezenty

Alternatywą opcją jest skorzystanie z usług serwisu Super Prezenty. Znajdziemy tam lokalne oferty takie jak: bilety na spektakl, kolacje dla dwojga, seanse, masaże czy portret na zamówienie. Jest to doskonała opcja w przypadku, gdy nie mieszkamy w tej samej miejscowości co dziadkowie.

Rozmowa telefoniczna

Z pewnością nic tak nie ucieszy naszych dziadków jak rozmowa i złożone bezpośrednio przez nas życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Można to zrobić za pomocą wideokonferencji w takich aplikacjach jak Zoom, czy Microsoft Teams. Ewentualnie można po prostu zadzwonić.

Dostawa kurierem lokalnym

Poszczególne firmy kurierskie posiadają w swoich ofertach opcję tak zwanego kuriera lokalnego. W zależności od dystrybutora, przesyłka tym sposobem dotrze w ciągu kilku godzin od nadania, o ile zarówno nadawca, jak i odbiorca znajdują się na tym samym terenie.

Usługi takie oferują m.in. Inpost, najczęściej jednak takie opcje znajdziemy w lokalnych firmach, działających na konkretnym, określonym terenie, tak jak np. Pakersi.pl, czy DPD Today. By znaleźć lokalną firmę, należy wpisać frazę typu „kurier lokalny” lub „przesyłka w jeden dzień” w wyszukiwarce i dodać do tego nazwę swojej miejscowości.

Fot. Artem Podrez z Pexels

Zapisanie na szczepienie

Możemy także na przykład zadbać o ich zdrowie i pomóc zapisać się na tak istotne obecnie szczepienia na COVID-19, a informacje jak to zrobić znajdziecie tutaj.

My z kolei życzymy - Wszystkiego najlepszego, a szczególnie dużo zdrowia wszystkim Babciom oraz Dziadkom w dniu ich święta.