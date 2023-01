Dzień Babci i Dzień Dziadka 2023 – co kupić? Oto moje propozycje!

Czy masz już prezenty dla ukochanych seniorów? Jeśli nadal nie wiesz, co wybrać na Dzień Babci i Dzień Dziadka – chętnie pomogę! Oto moje propozycje funkcjonalnych urządzeń AGD, które będą praktycznym i funkcjonalnym upominkiem.

Już niebawem Dzień Babci oraz Dzień Dziadka! Czy masz już przygotowane prezenty? Wybór odpowiednich upominków dla seniorów bywa kłopotliwy. Mam jednak nadzieję, że to zestawienie funkcjonalnych sprzętów AGD pomoże ci podjąć decyzję. Oto, co wybrałam!

SILVERCREST Robot sprzątający w funkcją czyszczenia na mokro SSWR A1

Pora wyręczyć babcię i dziadka w obowiązkach domowych! A przynajmniej w jednym – w sprzątaniu podłogi. Ten robot odkurzy ją i wymopuje, dzięki czemu użytkownicy zyskają czas na relaks i odpoczynek. Producent zapewnia, że pojemnik na kurz jest łatwy do opróżniania.

Urządzenie ma 6 trybów czyszczenia:

auto – czyszczenie losowe

spot – czyszczenie po spirali z maksymalną siłą ssącą

kąty – czyszczenie po obwodzie pomieszczenia

max – czyszczenie z maksymalną siłą ssania

zaplanowany – czyszczenie z wcześniej ustawionym czasem rozpoczęcia

tryb wycierania – czyszczenie na mokro za pomocą ściereczki z mikrofibry

Kupisz tutaj za 829 zł

Myjka do okien Hobot 298

W pewnym wieku mycie okien może sprawiać już pewne trudności. Dlatego pomyślałam, że – choć jest to dość niecodzienny sprzęt – doskonałym prezentem dla ukochanych seniorów byłaby taka automatyczna myjka do okien. Robot sam rozpyla wodę z płynem. Jest ona nebulizowana, co pozwala dokładnie wyczyścić szyby bez powstawania smug. Potrafi zaplanować trasę czyszczenia, by nie pominąć żadnego zabrudzonego fragmentu. Co istotne, urządzenie można połączyć np. ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Tym sposobem telefon staje się pilotem.

SILVERCREST Automat do pasteryzacji SEAD 1800, z wyświetlaczem

To absolutny hit, którego nie powstydziłaby się żadna perfekcyjna pani domu. Służy do pasteryzowania i konserwowania żywności, a także do podgrzewania oraz utrzymywania ciepłych napojów, gulaszu, zup i innych potraw. Idealny do przyrządzania dżemów i innych zapasów na zimę. Ma cyfrowy wyświetlacz, który z pewnością usprawnia obsługę urządzenia. Kocioł ma pojemność 27 litrów. Pomieści 14 słoików w 2 warstwach. Urządzenie oferuje zmienne ustawianie temperatury (od 30 do 100°C) i funkcję timera (od 1 do 120 minut).

Kupisz tutaj za 469 zł

MPM Ekspres przelewowy do kawy MKW-05

Pozostając temacie kuchennego AGD, postanowiłam zaproponować też ciekawy model ekspresu do kawy. Jest to ekspres przelewowy, który pozwala na ustawienie stopnia intensywności kawy, a także na zaprogramowanie timera z funkcją opóźnionego startu. Kawa zaparzona tą metodą z pewnością przypadnie babci i dziadkowi do gustu! Dzbanek pomieści nawet 15 porcji kawy – w sam raz na spotkanie rodzinne przy kawałku babcinej szarlotki.

Kupisz tutaj za 169 zł

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Dziś powszechnie już wiadomo, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może prowadzić do rozwoju różnych niebezpiecznych chorób. Dlatego jeśli twoi dziadkowie nie mają jeszcze oczyszczacza powietrza, warto rozważyć zakup i sprezentowanie go seniorom. Ten model ma wydajność na poziomie 320 m3/h. Jest przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 40 m2. Ma czujniki jakości powietrza – wykrywa poziom stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5. Wielostopniowa filtracja, na którą składają się filtry HEPA, węglowy i wstępny, pozwala skutecznie oczyścić powietrze w wybranych pomieszczeniach.

