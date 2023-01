Dzień Babci i Dzień Dziadka 2023 - co kupić na ostatnią chwilę?

Zapomniałeś, że Dzień Babci i Dzień Babci już w ten weekend? Nic nie szkodzi. Podpowiadamy, jakie prezenty kupić, aby otrzymali je na czas.

Spis treści

Dzień Babci oraz Dzień Dziadka to rodzinne święto obchodzone w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że kobiety świętują 21 stycznia, zaś mężczyźni - 22 stycznia. W te dni wnuki obdarowują swoich najbliższych skromnymi prezentami oraz ciepłymi życzeniami. Zwyczajowo w dobrym tonie uznaje się także odwiedziny lub uprzejmy telefon. Nie zawsze jednak istnieje możliwość osobistej wizyty, chociażby ze względu na odległości, jakie mogą dzielić nas od najbliższych. Zdarza się również, że w natłoku pracy i obowiązków po prostu to wydarzenie wyleci nam z głowy. Ale oczywiście to tylko umowna data - każdy moment jest dobry, aby skontaktować się ze swoimi dziadkami. Poza tym istnieją sposoby na to, aby nawet zapominalscy mogli obdarować swoich najbliższych i pokazać, że im na nich zależy.

Fot. Gustavo Fring z Pexels

Poczta kwiatowa

Większość kobiet uwielbia, gdy ktoś podaruje im kwiaty. Jeżeli Twoja babcia również należy do tego grona, to skorzystać z usług tak zwanej poczty kwiatowej. To za jej pomocą możemy zamówić piękny bukiet, zestaw czekoladek lub inne gadżety z dostawą tego samego dnia.

Super Prezenty

Alternatywą opcją jest skorzystanie z usług serwisu Super Prezenty. Znajdziemy tam lokalne oferty takie jak: bilety na spektakl, kolacje dla dwojga, seanse, masaże czy portret na zamówienie. Jest to doskonała opcja w przypadku, gdy nie mieszkamy w tej samej miejscowości co dziadkowie.

Rozmowa telefoniczna

Z pewnością nic tak nie ucieszy naszych dziadków jak rozmowa i złożone bezpośrednio przez nas życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Można to zrobić za pomocą wideokonferencji w takich aplikacjach jak Zoom, czy Microsoft Teams. Ewentualnie można po prostu zadzwonić.

Dostawa kurierem lokalnym

Poszczególne firmy kurierskie posiadają w swoich ofertach opcję tak zwanego kuriera lokalnego. W zależności od dystrybutora, przesyłka tym sposobem dotrze w ciągu kilku godzin od nadania, o ile zarówno nadawca, jak i odbiorca znajdują się na tym samym terenie.

Usługi takie oferują m.in. Inpost, najczęściej jednak takie opcje znajdziemy w lokalnych firmach, działających na konkretnym, określonym terenie, tak jak np. Pakersi.pl, czy DPD Today. By znaleźć lokalną firmę, należy wpisać frazę typu „kurier lokalny” lub „przesyłka w jeden dzień” w wyszukiwarce i dodać do tego nazwę swojej miejscowości.

Fot. Artem Podrez z Pexels

Karty podarunkowe i vouchery

A może najlepszym prezentem okaże się karta podarunkowa lub voucher do ulubionego sklepu babci lub dziadka? W ten sposób sami będą mogli zadecydować o zakupach i wybrać to, co im najbardziej odpowiada. Właściwie każdy sklep oferuje tego typu karty, - oto kilka z nich:

My z kolei życzymy - Wszystkiego najlepszego, a szczególnie dużo zdrowia wszystkim Babciom oraz Dziadkom w dniu ich święta.