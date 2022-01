Dzień Babci i Dzień Dziadka - najlepsze promocje w sklepie Avans! [20.01.2022]

Z okazji święta wszystkich babć i dziadków sklep Avans zorganizował liczne zniżki na prezenty dla najbliższych. Co warto kupić?

Dzień Babci oraz Dzień Dziadka to rodzinne święto obchodzone w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że kobiety świętują 21 stycznia, zaś mężczyźni - 22 stycznia. W te dni wnuki obdarowują swoich najbliższych skromnymi prezentami oraz ciepłymi życzeniami. Zwyczajowo w dobrym tonie uznaje się także odwiedziny lub uprzejmy telefon. Oczywiście, warto rozważyć plusy i minusy każdego rodzaju celebracji, jednak wiadome jest jedno: prezent to zawsze dobry pomysł! Wygląda na to, że do podobnego wniosku doszli przedstawiciele sklepu Avans, którzy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka zorganizowali skromne promocje i zniżki.

Masażer VITAMMY Ice

Urządzenie można kupić już za 67,90 zł, tutaj.

Telefon MAXCOM MM428

Urządzenie można kupić już za 79,90 zł, tutaj.

Rodzaj wyświetlacza: TFT

TFT Przekątna ekranu [cal]: 1.8

1.8 Dual SIM: TAK

Smartfon SAMSUNG Galaxy S20 FE

Urządzenie można kupić już za 1 999 zł, tutaj.

Wersja systemu: Android 10

Android 10 Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana [GB]: 128

128 Dual SIM: Tak

Tak Pojemność akumulatora [mAh]: 4500

4500 Komunikacja: Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C

Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C Procesor: Qualcomm Snapdragon 865, Ośmiordzeniowy

Qualcomm Snapdragon 865, Ośmiordzeniowy Wyświetlacz: 6.5", 2400 x 1080px, Super AMOLED

6.5", 2400 x 1080px, Super AMOLED Aparat: Tylny 8 Mpx + 2 x 12 Mpx, Przedni 32 Mpx

Ciśnieniomierz BRAUN ExactFit 1

Urządzenie można kupić już za 149,99 zł, tutaj.

Sposób pomiaru: Osłuchowy

Osłuchowy Funkcje: Pamięć pomiarów, Pomiar pulsu, Automatyczne pompowanie

Pamięć pomiarów, Pomiar pulsu, Automatyczne pompowanie Zasilanie: 4 baterie AA

4 baterie AA Typ ciśnieniomierza: Naramienny

Telewizor SAMSUNG UE43AU7192

Urządzenie można kupić już za 1 899 zł, tutaj.

Przekątna ekranu [cal]: 43

43 Format HD: UHD/4K

UHD/4K Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

Tak Technologia odświeżania: Picture Quality Index 2000

Picture Quality Index 2000 Częstotliwość odświeżania ekranu: 50Hz

Telewizor TCL 43P725

Urządzenie można kupić już za 1 699,99 zł, tutaj.

Przekątna ekranu [cal]: 43

43 Format HD: UHD/4K

UHD/4K Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

Tak Technologia odświeżania: Refresh Rate 50 Hz

Refresh Rate 50 Hz Częstotliwość odświeżania ekranu: 50Hz

Gramofon HYUNDAI RT 910 Retro

Urządzenie można kupić już za 389 zł, tutaj.

Napęd: Bezpośredni

Bezpośredni Prędkość obrotowa [RPM]: 33, 45, 78

33, 45, 78 Przedwzmacniacz: Nie

Nie Sterowanie: Ręczne

Czytnik E-Booków INKBOOK Calypso Plus

Urządzenie można kupić już za 529 zł, tutaj.