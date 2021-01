Dzień Babci i Dzień Dziadka – prezent dostarczony tego samego dnia

Dziś Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka, o których niektórzy mogli zapomnieć. Jak wysłać prezent babci i dziadkowi, aby otrzymali go jeszcze dziś? Podpowiadamy

Spis treści

Narodowy Dzień Babci oraz Dzień Dziadka to nie lada wydarzenie, zwłaszcza w tym roku. Przez ostatnie miesiące pandemia koronawirusa dała się we znaki (i nadal daje) wszystkim ludziom na świecie, a zagrożenie zachorowaniem na Covid-19 nadal nie minęło. W najgorszej sytuacji są jednak seniorzy, ponieważ to właśnie oni znajdują się w grupie najwyższego ryzyka zachorowaniem i w najcięższy sposób je przechodzą. Dlatego też, wprowadzone środki ostrożności oraz reżim sanitarny najbardziej dotknęły osoby w podeszłym wieku, które nie tylko zaczęły z dnia na dzień obawiać się o swoje zdrowie i życie, ale także zostały ze względów bezpieczeństwa w pewien sposób odizolowane, nawet od swoich najbliższych.

Tym bardziej powinniśmy zadbać, aby w tym szczególnym roku nasze babcie i dziadkowie poczuli się docenieni i kochani. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w specyficznej sytuacji znajdują się obecnie wszyscy i łatwo zapomnieć o poszczególnych świętach. Na szczęście, istnieją sposoby na to, aby nawet zapominalscy mogli obdarować swoich najbliższych i pokazać, że im na nich zależy.

Dostawa za pośrednictwem kuriera

Choć dostawa kurierska niemal wszystkim kojarzy się z szybkością, to jednak nie zakładamy, że przesyłka zostanie odebrana i dostarczona tego samego dnia. Nic jednak bardziej mylnego, ponieważ poszczególne firmy kurierskie posiadają w swoich ofertach opcję tzw. kuriera lokalnego. W zależności od dystrybutora, przesyłka tym sposobem dotrze w ciągu kilku godzin od nadania, o ile zarówno nadawca, jak i odbiorca znajdują się na tym samym terenie.

Usługi takie oferują m.in. Inpost, najczęściej jednak takie opcje znajdziemy w lokalnych firmach, działających na konkretnym, określonym terenie, tak jak np. Pakersi.pl, DPD Today czy Goniec działający jedynie na terenie Warszawy. W takim wypadku najlepiej wpisać frazę typu „kurier lokalny” lub „przesyłka w jeden dzień” w wyszukiwarce i dodać do tego nazwę swojej miejscowości.

Kurier kwiatowy i inne usługi na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Jeśli nie chcemy osobiście nadawać przesyłki lub nie mamy na to czasu i możliwości, możemy skorzystać z usług poszczególnych firm. Możemy np. zamówić dla babci czy dziadka piękny bukiet kwiatów, zestaw czekoladek lub inne gadżety z dostawą tzw. pocztą kwiatową, czy skorzystać z innych firm oferujących zakup z dostawą tego samego dnia, jak np. Super Prezenty. Podobnie jak w przypadku kuriera lokalnego, najlepiej wyszukiwać takie oferty przez pryzmat danej okolicy. Jest to też doskonała opcja w przypadku, gdy nie mieszkamy w tej samej miejscowości co nasza babcia i wtedy wystarczy wyszukać odpowiednią ofertę w jej okolicy.

Z pewnością jednak, nic tak nie ucieszy naszej babci jak rozmowa z nami i złożone bezpośrednio przez nas życzenia z okazji Dnia Babci. Tym bardziej, że dzięki promocjom takich operatorów jak T-mobile, możemy do 22 stycznia otrzymać darmowe minuty na złożenie życzeń dziadkom.

Pamiętajmy też, aby dbać o starszych nam bliskich nie tylko w dniu ich święta, ale każdego dnia, gdy mamy taką możliwość. Możemy na przykład pomóc im zapisać się na tak istotne obecnie szczepienia na Covid-9, a informacje jak to zrobić znajdziecie tutaj. My z kolei życzymy - Wszystkiego najlepszego, a szczególnie dużo zdrowia wszystkim Babciom oraz Dziadkom w dniu ich święta.

Seniorom przyda się w tym szczególnym czasie dostosowany specjalnie dla nich telefon.