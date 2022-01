Dzień Babci i Dzień Dziadka w sklepie Media Markt - najlepsze prezenty [21.01.2022]

W ramach celebracji z okazji święta wszystkich babć i dziadków sklep Media Markt zorganizował liczne zniżki na prezenty dla najbliższych. Co warto kupić?

Dzień Babci oraz Dzień Dziadka to rodzinne święto obchodzone w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że kobiety świętują 21 stycznia, zaś mężczyźni - 22 stycznia. W te dni wnuki obdarowują swoich najbliższych skromnymi prezentami oraz ciepłymi życzeniami. Zwyczajowo w dobrym tonie uznaje się także odwiedziny lub uprzejmy telefon. Oczywiście, warto rozważyć plusy i minusy każdego rodzaju celebracji, jednak wiadome jest jedno: prezent to zawsze dobry pomysł! Wygląda na to, że do podobnego wniosku doszli przedstawiciele sklepu Media Markt, którzy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka zorganizowali promocje i zniżki.

Ekspres AMICA ESPRIS CD 1011

Urządzenie można kupić już za 189 zł 169 zł, tutaj.

Moc [W]: 800

800 Ciśnienie [bar]: 5

5 Rodzaj kawy: Mielona

Mielona Spienianie mleka: Dysza pary

Telefon komórkowy MAXCOM Classic MM 134

Urządzenie można kupić już za 49,99 zł 43,99 zł, tutaj.

Rodzaj wyświetlacza: TFT

TFT Przekątna ekranu [cal]: 1.77

1.77 Bluetooth: TAK

TAK Dual SIM: TAK

Aktualne ceny w sklepach Classic MM 134 Telefon komórkowy MAXCOM 50 zł

Telefon komórkowy NOKIA 105

Urządzenie można kupić już za 99 zł 91,90 zł, tutaj.

Rodzaj wyświetlacza: Kolorowy, TFT

Kolorowy, TFT Przekątna ekranu [cal]: 1.77

1.77 Dual SIM: TAK

Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite

Urządzenie można kupić już za 899 zł 799 zł, tutaj.

Ekran: 8.7" (1340 x 800, TFT/TN)

8.7" (1340 x 800, TFT/TN) Pamięć wbudowana: 32 GB

32 GB Pamięć RAM: 3 GB

3 GB System operacyjny: Android

Opaska HUAWEI Band 4

Urządzenie można kupić już za 129 zł 118 zł, tutaj.

Typ wyświetlacza: Dotykowy, Kolorowy, TFT

Dotykowy, Kolorowy, TFT Wodoodporność: Klasa wodoszczelności: 5 ATM (50m)

Klasa wodoszczelności: 5 ATM (50m) Funkcje: Monitorowanie snu, Pomiar dystansu, Pomiar pulsu (tętna), Powiadomienia o nowych wiadomościach, Powiadomienia o połączeniach przychodzących, Zliczanie spalonych kalorii, Znajdź moje urządzenie

Monitorowanie snu, Pomiar dystansu, Pomiar pulsu (tętna), Powiadomienia o nowych wiadomościach, Powiadomienia o połączeniach przychodzących, Zliczanie spalonych kalorii, Znajdź moje urządzenie Łączność: Bluetooth 4.2 BLE

Tablet APPLE iPad 10.2 (2021) 64GB

Urządzenie można kupić już za 2 199 zł, tutaj.

Ekran: 10.2" (2160 x 1620, Retina)

10.2" (2160 x 1620, Retina) Pamięć wbudowana: 64 GB

64 GB System operacyjny: iPadOS 15

iPadOS 15 Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

SmartBand XIAOMI Mi Smart Band 6

Urządzenie można kupić już za 179 zł 169 zł, tutaj.

Typ wyświetlacza: AMOLED, Dotykowy

AMOLED, Dotykowy Wodoodporność: Klasa wodoszczelności: 5 ATM (50m)

Klasa wodoszczelności: 5 ATM (50m) Łączność: Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)

Oczyszczacz powietrza SAMSUNG AX40R3030WM/EU

Urządzenie można kupić już za 999 zł, tutaj.