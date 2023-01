Dzień Babci - ten prezent może się nie udać. Gigantyczna kara za niedostarczenie kwiatów na czas

Już jutro wyczekany Dzień Babci! Radzimy na co uważać, aby nie być rozczarowanym...UOKiK nałożył na jednego z przedsiębiorców gigantyczną karę o wartości ponad 1,6 mln złotych.

Każdy z nas chce wywołać uśmiech na twarzach najbliższych, a okazje takie jak m.in. Dzień Babci to idealna okazja. Niestety wygląda na to, że najprostsze prezenty mogą wiązać się z dużym ryzykiem... Kwiaty? To nie najlepszy pomysł...

Poczta kwiatowa ukarana grzywną w wysokości 1,6 mln złotych?

Wiele firm świadczy usługi związane wprost z obchodami najgorętszych świąt w roku, mowa tu również o prezentach i bukietach okazjonalnych. Jak wynika z ustaleń UOKiK, Poczta Kwiatowa zachęcała do składania zamówień, promując to hasłami takimi jak m.in. ''Jeszcze zdążysz'' a mimo to, w regulaminie zaznaczała, że nie gwarantuje dostawy przed wyznaczonymi świętami. Niezadowolenie klienci wyrażali w internecie, jak i bezpośrednich pismach kierowanych do wspomnianego urzędu. Praktyka wspomnianej Poczty Kwiatowej była nie tylko oszustwem, ale również łamaniem prawa. Mowa tu o stosowaniu niedozwolonej klauzuli w celu uniknięcia odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie usługi.

Zobacz również:

Całą sytuację skomentował Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Spółka nie może wyłączać swojej odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie usługi. [...] Dla klientów jest szczególnie istotne, aby przesyłka dotarła do adresata w konkretnym dniu, zwłaszcza gdy przedsiębiorca do tego zachęca. Jeśli Poczta Kwiatowa nie jest w stanie zrealizować zamówień w terminie, powinna ograniczyć ich przyjmowanie lub informować o braku możliwości dostarczenia kwiatów na czas.

Tym samym, Poczta Kwiatowa została ukarana kwotą 1 610 712 zł.

Jeśli szukasz prezentu dla dziadków, ale wolisz uniknąć możliwych problemów z dostawą: W Netto znajdziesz ekstra prezenty z okazji Dnia Babci i Dziadka - już od 59 zł!

Źródło: UOKiK