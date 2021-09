Dzień Chłopaka 2021 - 10 męskich filmów, które trzeba zobaczyć!

Z okazji Dnia Chłopaka składamy najlepsze życzenia i korzystając ze sposobności, przedstawiamy dziesięć filmów, które absolutnie warto obejrzeć. Sprawdź, czy wszystkie znasz!

Dzień Chłopaka to święto obchodzone 30 września przez uczniów, ale także przez dorosłych. Z tej okazji dziewczyny organizują drobne upominki swoim kolegom, które mają sprawić, żeby poczuli się wyjątkowo. Świętować jednak można na wiele sposobów, a jednym z nich jest spędzenie miło czasu na oglądaniu filmu. Warto zauważyć, że wszystkie proponowane przez nas pozycje można obejrzeć z legalnych źródeł takich jak Netflix, HBO GO oraz Player.

fot. Asiama Junior z Pexels

Schumacher

reż. Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker, Michael Wech

Niedawno na platformie Netflix premierę miał film dokumentalny o tytule "Schumacher" w reżyserii Hanns-Bruno Kammertons, Vanessy Nocker oraz Michaela Wecha. Tytułowy Michael Schumacher to niemiecki kierowca wyścigowy w Formule 1, który startował w mistrzostwach świata w latach 1991-2006 oraz 2010-2012. Co ciekawe, aż siedem z nich wygrał, co pozwoliło osiągnąć mu tytuł jednego z najlepszych kierowców w historii. Poza tym statystycznie jest on drugim najlepszym kierowcą w ogóle, na dzień dzisiejszy wyprzedza go tylko Lewis Hamilton. Film jest dokumentem przedstawiającym między innymi archiwalne wywiady.

Nawet góry poruszę

reż. Daniel Sandu

Następny na naszej liście jest tytuł, który osiągnął ogromną popularność na platformie Netflix. Mowa o dramacie "Nawet góry poruszę" w reżyserii Daniela Sandu'a, który wzruszy niejednego widza. Fabuła zaczyna się podczas zimowej wędrówki, podczas której gubi się syn emerytowanego oficera służb specjalnych. Ojciec nie cofnie się przed niczym i zaryzykuje wszystko, aby go odnaleźć.

Bad Boys for Life

reż. Adil El Arbi, Bilall Fallah

Po dramacie czas na komedię kryminalną, która to podobnie jak poprzednia propozycja utrzymuje swoją popularność na platformie Netflix. Za reżyserię niezwykłego emocjonującego filmu "Bad Boys for Life" Adil El Arbi oraz Bilall Fallah. Co ciekawe, scenariusz jest wynikiem pracy zespołowej aż trzech osób: Petera Craiga, Joe Carnahan i Chrisa Bremnera. Fabuła opowiada o Marcusie, policjancie z Miami, który przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jego plany krzyżuje bezwzględy kartel, który bierze na celownik jego partnera Mike'a.

Jojo Rabit

reż. Taika Waititi

Nie kończymy jednak z komediami. Następna na naszej liście jest produkcja o tytule "Jojo Rabit", która łączy w sobie wątki wojenne w krzywym zwierciadle oraz humorystyczne. Za reżyserię odpowiada utalentowany Taika Waititi, który na swoim koncie ma takie filmy jak: "The Mandalorian", "Co robimy w ukryciu", czy "Thor: Ragnarok". Fabuła opowiada o młodym Niemiecu Jojo, członek nazistowskiej organizacji dla młodzieży Jungvolk. Chłopiec pomaga Żydówce i jednocześnie próbuje pozostać nazistą, co stoi w oczywistej sprzeczności interesów. W rolach głównych: Roman Griffin Davis, Roman Griffin Davis, Thomasin Mckenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi oraz Sam Rockwell. Film można obejrzeć na platformie HBO GO.

My little pony: Nowe pokolenie

Nie samymi filmami aktorskimi człowiek żyje, w związku z tym kolej na animowaną propozycję. Mowa oczywiście o hicie ostatniego tygodnia o tytule "My Little Pony: Nowe pokolenie". Akcja produkcji umieszczona została w świecie kucyków Pony. Głównymi bohaterami są tutaj: Sunny Starcout, Kitch Trailblazer, Izzy Moonbow, Zipp Storm oraz Pipp Petals. Tytuł został stworzony na zlecenie platformy Netflix, a swoją premierę miała 24 września.

Założyciel

reż. Nick Moran

Gdyby ktoś mnie zapytał, jaką propozycję szczególnie polecałabym do obejrzenia fanom filmów biograficznych, to wybrałabym film "Założyciel" w reżyserii Nicka Morana. Zaznaczam jednak, że jest to pozycja kierowana wyłącznie do pełnoletnich widzów. Fabuła opowiada o trudnej drodze rozwoju Alana McGee, współzałożyciela Creation Records. Jako uczeń klasy robotniczej, który ma ucho do muzyki, nie spodziewał się, że skończy jako jedna z największych i najbardziej wpływowych postaci brytyjskiej sceny muzycznej. W rolach głównych: Ewen Bremner, Leo Flanagan, Suki Waterhouse, Richard Jobson, Thomas Turgoose, Rori Hawthorn, Jason Flemyng, Tess Rowe oraz Jason Isaacs. Film dostępny jest do obejrzenia na platformie HBO GO.

Łasuch

reż. Jim Mickle

Kolejny na liście jest następny hit Netflixa o tytule "Łasuch". Opowiada on o nietypowym chłopcu hybrydzie, który jest w połowie człowiekiem, a w połowie jeleniem. Niestety, świat, który popada w kryzys i strach nie jest dla niego otwarty. Ten jednak musi ruszyć w podróż, by odnaleźć siebie. Z naszą recenzją serialu możecie się zapoznać tutaj. Na dużym ekranie pojawiają się: Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, with Will Forte oraz James Brolin.

Sportowe opowieści: Zbrodnia i kary

reż. Chapman Way, Maclain Way

Film dokumentalny "Sportowe opowieści: Zbrodnia i kary" w reżyserii Chapmana Way oraz Maclaina Way to propozycja dla fanów emocji sportowych. W końcu nie od wczoraj wiadomo, że sport rządzi się własnymi prawami, a skandal to drugie imie wielu drużyn. Nie inaczej jest w przypadku hokeja, o czym zresztą opowiada ten film. Fabuła skupia się na chuliganach z zespołu kupionego przez człowieka z mafijnymi koneksjami i kierowanego przez jego 17-letniego syna. Pod ich władzą drużyna zasłynęła na równi z brutalności i świetnej gry. Film dostępny jest na platformie Netflix.

fot. Netflix

Parasite

reż. Joon-ho Bong

Następna na liście jest propozycja, która została wyróżniona aż czterema wygranymi Oskarami w 2020 roku, a mowa oczywiście o "Parasite". Historia opowiada o rodzinie pana Ki-taeka, której generalnie się nie powiodło. Ich los odmienia się diametralnie, gdy syn Ki-woo zostaje polecony przez kolegę, studenta prestiżowego uniwersytetu, na dobrze płatną posadę korepetytora. Chłopak udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do domu rodziny Parków, której głową rodziny jest właściciel międzynarodowej firmy z branży IT. Film dostępny jest na Playerze.

Ojcostwo

reż. Paul Weitz

Naszą listę zamykamy nie byle czym, bo jednym z ostatnich hitów Netflixa wyreżyserowanego przez Paula Weitza. Dramat parę tygodni temu miał swoją premierę na platformie. Historia oparta na faktach opowiada o świeżo upieczonym i owdowiałym ojcu, który mierzy się z trudnościami, obawami, lękami i brudnymi pieluchami, samodzielnie wychowując córkę. W rolach głównych pojawiają się: Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Frankie Faison, Anthony Carrigan, Paul Reiser oraz Melody Hurd.