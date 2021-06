Dzień Dziecka 2021 - premiery bajek na Netfixie

Z Okazji Dnia dziecka na Netflixie pojawiły się nowe odcinki popularnych programów dla maluchów. Przyjrzyjmy się co dziś ma swoją premię.

Dzień Dziecka to święto długo oczekiwane przez wszystkich najmłodszych oraz ich rodziców. Jak się okazuje, równie bardzo czekali na nie przedstawiciele Netflixa, którzy postanowili rozszerzyć bibliotekę platformy o kilka dziecięcych pozycji. Wśród nowości zobaczymy między innymi nowe odcinki Dzieciaków Straszaków, ale i wiele więcej! Jeżeli szukacie filmu do obejrzenia z okazji Dnia Dziecka na Netflixie lub HBO, to przygotowaliśmy listę aż piętnastu najlepszych bajek, na której każdy znajdzie coś dla siebie.

Dzieciaki Straszaki: Potworne bajki

Dzieciaki straszaki opowiadają muzyczno-magiczne wersje klasycznych bajek, pełne uroczych wiedźm i wyrozumiałych misiów.

Reżyser: Steve Ball

Steve Ball Scenariusz: Robert N. Skirt

Robert N. Skirt Gatunek: Muzyczne dla dzieci

Muzyczne dla dzieci Kategorie: Pogodny

Pogodny Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Oktonauci

Ekipa dzielnych podwodnych odkrywców zwanych Oktonautami szuka w morzach i oceanach całego świata stworzeń, które bardzo potrzebują pomocy.

Reżyser: Vicki Wong, Michael C. Murphy

Vicki Wong, Michael C. Murphy Gatunek: Dla dzieci

Dla dzieci Kategorie: Pogodny

Pogodny Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

CoComelon

J.J. pomoże ci w nauce liter, liczb, odgłosów zwierząt i wielu innych rzeczy w serialu edukacyjnym pełnym zabaw i wierszyków dla całej rodziny! Bajka dostępna w języku angielskim.