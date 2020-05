Dzień Dziecka last minute - sprawdzamy promocje w największych sklepach

Dzień Dziecka tuż tuż. Sprawdzamy, jakie promocję na ostatnią chwilę przygotowały największe sklepy w Polsce. Przyglądamy się okazją w Biedronce, Lidl'u, X-Kom, Morele, RTVEuroAGD, OleOle oraz MediaMarkt

Do pierwszego czerwca zostało bardzo niewiele czasu. Zapomniałeś kupić prezent z tej okazji? Spokojnie masz jeszcze chwilę. Sprawdzamy najlepsze okazję na ostatnią chwilę. Wszystkie zebrane przez nas produkty powinny dotrzeć do Ciebie w piątek - 29 maja 2020 roku jeżeli zdecyduje się na zakup do 23:59 w środę 27 maja. W innym przypadku prawdopodobnie będziesz musiał udać się do sklepu stacjonarnego i osobiście kupić wybrany przez Ciebie produkt.

Najlepsze promocje na Dzień Dziecka - Biedronka

Biedronka z okazji dnia dziecka przygotowała specjalną gazetkę z promocjami, która ważna jest od poniedziałku 25 maja do 6 czerwca lub wyczerpania zapasów.

Sieć sklepów Biedronka postawiła na klasyczne i niedrogie prezenty takie, jak klocki lego, gry planszowe, piłkę do gry w piłkę nożną oraz lalki.

Najciekawiej wygląda smartwatch Garett Kids 2. Urządzenie sprzedawane będzie w cenie 199 zł. Za tą kwotę otrzymamy urządzenie ubierane w jednym z trzech kolorów - niebieskim, czarnym lub czerwonym. Garret Kids 2 pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, posiada wbudowany budzik oraz przycisk SMS. Za pomocą zegarka rodzice będą w stanie zlokalizować swoje dziecko i podsłuchać, co się dzieje w jego najbliższym otoczeniu. Zegarek posiada wbudowane gniazdo na kartę microSIM. Czas pracy wynosi do 70 godzin.

Warto zwrócić również uwagę na hulajnogę elektryczną z kaskiem. Urządzenie kosztuje 349 zł i pozwala na jazdę z prędkością do 12 km/h. Niestety biedronka nie chwali się czasem ładowania oraz zasięgiem. Warto zweryfikować te parametry przed zakupem.

Niestety Biedronka nie udostępniła jeszcze swojej gazetki w sieci. Najłatwiej zdobyć ją w najbliższym sklepie sieci. Nie wszystkie produkty znajdziemy w każdym ze sklepów Biedronki. Zakup upatrzonego prezentu może zająć sporo czasu.

Najlepsze promocje na Dzień Dziecka - Lidl

Lidl podobnie, jak Biedronka posiada ofertę na dzień dziecka, która ważna jest od poniedziałku 25 maja. Lidl postanowił skorzystać z zakończenia lockdown'u i dla dzieci proponuje spora ilość zabawek do zabawy na świeżym powietrzu. Znajdziemy również klasyczne klocki lego, hulajnogi, szybowce i co ciekawe drewniany stół do zabawy ze zintegrowaną ławką.

Niemiecka sieć sklepów nie oferuje praktycznie żadnych gadżetów elektronicznych.

Wybierając się po prezent do Lidl'a warto zwrócić uwagę na interaktywnego robota Pet_Bits, który z aplikacją Lidl Plus oferowany jest za 49,99 zł. Pełną ofertę prezentów na dzień dziecka znajdziesz tutaj.

Najlepsze promocje na Dzień Dziecka - X-kom

X-kom czyli jeden z największych i najszybciej rozwijających się sklepów z elektroniką w Polsce promocję na dzień dziecka na swoim portalu X-Kom oraz bliźniaczym al.to rozpoczął 22 maja. Szukając prezentu dla nastolatka warto odwiedzić witrynę X-kom.pl. Jeżeli posiadamy mniejsze dzieci trafniejsze prezenty znajdziemy na al.to.

W X-Kom i al.to znajdziemy zarówno tanie, jak i drogie prezenty.

Szukając prezentu w X-Kom warto zwrócić uwagę na Xiaomi Power Bank Mi 18 W, który oferowany jest za zaledwie 59 zł. To najniższa cena na rynku.

Warty zakupu jest również czytnik Kindle 10 2019 z wbudowanym podświetleniem. W promocji kupimy go za 369 zł.

Wszystkie promocje na Dzień Dziecka w X-kom znajdziesz tutaj. Specjalna oferta al.to znajduje się pod tym linkiem.

Najlepsze promocje na Dzień Dziecka - Morele

Morele.net podobnie, jak X-Kom na dzień dziecka przygotowało zarówno droższe, jak i tańsze produkty. Największe rabaty uzyskamy decydując się na drogie urządzenia. Dodatkowo Morele mocno promuje sprzedaż akcesoriów gamingowych. W specjalnej ofercie na Dzień Dziecka znajdziemy smartfony, laptopy do gier, słuchawki, biurka, fotele czy myszy dla graczy.

Udając się po prezent do Morele.net warto rozważyć zakup testowanego przez nas Huawei'a Watch GT2 (recenzja znajduje się tutaj), który sprzedawany jest za 799 zł.

Korzystnie cenowo wypada również pamięć operacyjna DDR4 Ballistix Sport LT w 4 GB kościach. Cena za sztukę to 89 zł

Wszystkie promocje na Dzień Dziecka z Morele.net znajdziesz tutaj.

Najlepsze promocje na Dzień Dziecka - RTVEuroAGD

Na ciekawą i niezwykle kreatywną promocję na Dzień Dziecka zdecydowało się RTVEuroAGD. Sklep proponuje odgadniecie rymowanki w celu odebrania rabatu. Dodatkowo RTVEuroAGD postanowiło przewietrzyć swoje magazyny ze starszego sprzętu. Oznacza to, że łatwo znaleźć ciekawą okazję, ale nie brakuje również zupełnie nieopłacalnych produktów.

Szukając prezentu w RTVEuroAGD warto rozważyć zakup głośnika Bluetooth wysokiej klasy JBL Flip 4 za 299 zł.

Atrakcyjnie wygląda również Moto G6 Plus za 649 zł, ale smartfon dostępny jest jedynie w wybranych sklepach co oznacza, że mogą to być egzemplarze powystawowe.

Najlepsze promocje na Dzień Dziecka - OleOle

OleOle postawiło na laptopy, co nie jest złym krokiem biorąc pod uwagę, że obecnie edukacja dzieci odbywa się zdalnie. W ofercie przygotowanej na Dzień Dziecka znajdziemy sporą ilość laptopów w promocjach. W ofercie znajdziemy zarówno tanie, jak i drogie konstrukcje biznesowe, do użytku domowego oraz przeznaczone dla graczy.

Przeceniono również sporą ilość gier oraz sprzętu IT.

Wybierając prezent w OleOle warto rozważyć zakup Acer'a Swift 3 za 3199 zł.

Ciekawie wygląda również monitor Philips V-line 223V7QHAB/00 za 399 zł.

Pełna oferta produktów w promocji na Dzień Dziecka znajduje się tu.

Najlepsze promocje na Dzień Dziecka - MediaMarkt

MediaMarkt przygotowało promocję "Hity na Dzień Dziecka", która obowiązuje na witrynie oraz w sklepach stacjonarnych. Promocja rozpoczęła się 22 maja i znajdziemy w niej wszelkiego rodzaju produkty dla dzieci od sprzętu RTV, telefony, aż po elektryczne szczoteczki do zębów.

Warto zaznaczyć, że produkty w MediaMarkt mogą mieć różne ceny w poszczególnych marketach.

Decydując się na zakup prezentu w MediaMarkt warto rozważyć aparatu natychmiastowego FUJIFILM Instax Mini 9 za 219 zł.

Nietuzinkowym prezentem będą także słuchawki NEDIS Freddy Frog za 89 zł.

Wszystkie produkty w promocji na Dzień Dziecka znajdują się w tym miejscu.