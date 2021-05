Dzień Dziecka w kinach - repertuar i promocje

Podpowiadamy jakie filmy warto obejrzeć i co przygotowały kina z okazji Dnia Dziecka.

Od soboty kina są już otwarte. Dzień Dziecka to święto, na które z pewnością czekają najmłodsi. Z tej okazji niektóre z popularnych sieci kin oferują specjalny repertuar i konkursy, z których warto skorzystać. Jakie filmy polecamy?

Cruella

Czy wszyscy pamiętają demoniczną Cruellę z serii filmów o dalmatyńczykach? Tym razem studio Disney przedstawia historię miłośniczki futer z czasów, kiedy była jeszcze młodą i kreatywną dziewczyną. W tle zobaczymy Londyn lat 70. i dużo mody. Co sprawi, że bystra Estella zmieni się w przepełnioną chęcią zemsty kryminalistkę? W głównej roli Emma Stone.

Co w duszy gra?

Soul; źródło: wallpaper abyss

Co w duszy gra to przepiękna, wzruszająca opowieść o tym co sprawia, że jesteśmy sobą. Nauczyciel muzyki, Joe Gardner, marzy o karierze jazzmana, ale zamiast tego z nowojorskiej ulicy trafia do zaświatów (a właściwie Przedświatów). Dowiaduje się tam, że wszystkie dusze dostają swoje unikalne charaktery i zdolności. Jak potoczy się ta historia i czy marzenie nauczyciela spełni się? To z pewnością film, którego nie można przegapić.

Krudowie 2: Nowa Era

Krudowie 2; źródło: bloomberg.com

Pierwsza część Krudów pojawiła się w 2013 roku i zdobyła nominację do Oskara. Film przypomina widzom o tym jak ważna jest rodzina i co zmieniła w nas ewolucja. Krudowie, którzy mają szalone przygody i masę katastrof za sobą, tym razem muszą zmierzyć się z inną rodziną. Animacja jest naprawdę przepiękna, a postacie łatwo zdobywają naszą sympatię.

Psy i koty 3: Łapa w górę!

Psy i koty 3; źródło: FSM Media

Psy i koty starają się utrzymać między sobą pokój. Do tego używają zaawansowanego, międzygatunkowego systemu ochrony. Niestety ktoś o złych zamiarach włamuje się i przejmuje nad nim kontrolę, wywołując chaos. Wojna międzygatunkowa ponownie wybucha, a jedyni agenci, którzy mogą ją zatrzymać, są amatorami.

Tom & Jerry

Tom & Jerry; źródło: dailymotion

Mali i duzi widzowie z pewnością znają ten duet. Tom i Jerry ponownie walczą między sobą, tym razem z powodu ślubu stulecia mającego odbyć się w hotelu, w którym zamieszkuje Jerry. Tom zostaje zatrudniony do usunięcia szkodnika, jednak w trakcie walki rywale zaczynają rujnować całe wesele. Przeciwko bohaterom występuje ambitny i podstępny pracownik.

Skąd się biorą sny

Skąd się biorą sny; źródło: theupcoming.co.uk

Minna poznaje swoją przyrodnią siostrę Jenny, której od początku nie lubi. Ojciec zmusza wszystkich do wspólnego zamieszkania, a nowa siostra dziewczynki jest coraz bardziej niegrzeczna. Minna próbuje się jej pozbyć, aż pewnej nocy trafia do magicznej krainy, w której poznaje nowych przyjaciół i wpada na pewien pomysł.

Gdzie pójść do kina?

Wymienione filmy znajdują się w repertuarze sieci kin Multikino, Helios oraz Cinema City, a ich premiery odbywają się 28 maja. Z okazji Dnia Dziecka kina Helios organizują specjalne pokazy w dniach 29 maja - 1 czerwca z dodatkowymi atrakcjami, w tym konkursami. Pozostałe kina nie poinformowały jeszcze o wydarzeniach specjalnych ani zmianie ceny biletów.

