Dzień Kobiet 2020: najlepsze pomysły na niezwykły prezent

Już w najbliższą niedzielę obchodzić będziemy tegoroczny Dzień Kobiet. Jak co roku, kwiaciarnie będą oblegane przez panów chcących docenić swoje partnerki, mamy, babcie czy córki. Choć piękna róża czy tulipan to już klasyk, to warto rozważyć bardziej niekonwencjonalne podejście do prezentu z okazji Dnia Kobiet. Wiele pań z całą pewnością doceni pomysłowość swoich mężczyzn, a, co istotne, żeby sprawić niezwykły i przy tym atrakcyjny prezent, naprawdę nie trzeba wydać fortuny. Dla wszystkich panów, którzy chcą zaskoczyć w tym roku swoje kobiety, przygotowaliśmy krótką listę produktów idealnych na prezent z okazji Dnia Kobiet.

Spis treści

HAMA Slimline Basic

Na początek coś dla romantyków, skrupulatnie wybrane zdjęcie i ładna ramka to zawsze dobry pomysł na prezent. Co jednak powiecie na jedną ramkę i setki zdjęć? Cyfrowa ramka HAMA Slimline Basic o przekątnej 8-cali (rozdzielczość 1024 x 768 pikseli) pozwala na odtwarzanie zdjęć z kart SD, SDHC i MMC, a co za tym idzie, nawet bezpośrednio z aparatu czy smartfona. Producent zadbał również o jasność wyświetlacza na poziomie 300 cd/m2 oraz kontrast - 500:1, co powinno zapewnić dobrą widoczność nawet w nasłonecznionych pomieszczeniach. Co więcej, ramka ta pozwala na obracanie i przybliżanie zdjęć, a także ustawienie pokazu slajdów, bądź odtwarzanie losowe. HAMA Slimline Basic to idealny sposób na przypomnienie sobie najmilszych, wspólnie spędzonych chwil.

JBL Go 2

Nieco bardziej niekonwencjonalnym wyborem na prezent z okazji Dnia Kobiet, może być głośnik bezprzewodowy. Jeśli jednak wasza panie cenią sobie dobrą muzykę i mobilność, to ciężko o lepszy wybór niż niewielki, kompaktowy głośnik mobilny JBL GO 2. W jego wnętrzu znajduje się jeden głośnik o mocy 3W oraz bateria, która zapewnia do 5 godzin słuchania muzyki bez potrzeby ładowania. Za jego wyborem przemawia również wodoodporna konstrukcja (IPX7) oraz atrakcyjny design. Co nie mniej istotne, głośnik jest dostępny w bogatej palecie barw, od klasycznej czerni, przez szary, po żółty, czerwony czy miętowy. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zaskoczyć obdarowywaną znajomością jej ulubionego koloru.

JBL Tune 500BT

Pozostańmy jeszcze w sferze muzyki. Słuchawki nauszne JBL Tune 500BT oferują niemal wszystko, czego można oczekiwać od współczesnego sprzętu mobilnego. Wysoką jakość dźwięku zapewnią przetworniki o średnicy 32 mm oraz autorska technologia JBL Pure Bass. Swobodę użytkowania zagwarantuje łączność bezprzewodowa za pośrednictwem Bluetooth. Jeśli do tego dodamy baterię, która wystarcza na nawet 16 godzin słuchania muzyki oraz wbudowany mikrofon, pozwalający na prowadzenie rozmów telefonicznych czy zarządzanie muzyką za pomocą głosu, to otrzymujemy idealny sprzęt dla wszystkich nowoczesnych, mobilnych melomanów. Warto jeszcze dodać, że JBL Tune 500BT dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych, m.in.: czarnym, niebieskim i różowym.

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer

Pora na klasykę, jednak w nowoczesnym wydaniu. Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer to, jak wskazuje nam już sama nazwa, suszarka do włosów od popularnego producenta smartfonów. Warto jednak podkreślić, że nie jest to zwyczajna suszarka. Jak przystało na firmę mocno zaangażowaną w nowe technologie, Xiaomi przygotowało urządzenie wyposażone w funkcje smart. Dla przykładu, Mi Ionic posiada wbudowany moduł kontroli temperatury, który jest w stanie automatycznie dostosować temperaturę wydmuchiwanego powietrza do temperatury otoczenia. Sprawia to, że włosy będą zdrowsze, a ryzyko poparzenia spada do zera. Panie z pewnością docenią również technologię jonizacji, dzięki której włosy się nie elektryzują i są lepiej nawilżone. Producent zadbał również o kompaktowy i minimalistyczny design, dzięki czemu Xiaomi Mi Ionic nada się idealnie do zabrania w podróż.

Xiaomi Mi Band 4

Kolejna propozycja skierowana jest dla pań, które cenią sobie aktywność i technologiczne gadżety. Xiaomi Mi Band 4, to najnowsza generacja jednej z najpopularniejszych opasek typu smart na rynku. Ten niedrogi sprzęt wyposażono w kolorowy wyświetlacz AMOLED (z możliwością modyfikacji tarcz), na którym bez problemu odczytacie wiadomości tekstowe, powiadomienia aplikacji czy przychodzące połączenia. Jak przystało na smartband dla aktywnych, Xiaomi Mi Band 4 pozwala na ciągłe monitorowanie tętna, zlicza liczbę pokonanych kroków czy spalonych kalorii. Opaska świetnie radzi sobie również z rozpoznawaniem takich aktywności, jak kolarstwo, bieg, pływanie czy ćwiczenia aerobowe. Producent zadbał również o bogatą ofertę wymiennych pasków.

Skullcandy Jib Wireless

Skullcandy Jib Wireless to kolejne w naszym zestawieniu słuchawki bezprzewodowe. Tym razem, mamy jednak do czynienia z modelem dokanałowym. Oprócz stylowego designu, obdarowana nimi pani może liczyć na 6 godzinny czas pracy, możliwość odbierania połączeń i prowadzenia rozmów oraz zintegrowany mikrofon, który ułatwia sterowanie muzyką. Na uwagę zasługują również trzy rozmiary silikonowych wkładek dousznych, które znajdują się w zestawie ze Skullcandy Jib Wireless. Warto też docenić bogatą paletę kolorów, w których dostępne są słuchawki.

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro

W dobie miniaturyzacji technologii, każdy doceni możliwość bezstresowego doładowania baterii smartfonu, tabletu czy słuchawek bezprzewodowych, gdziekolwiek by się nie udał. W tym celu idealnie sprawdzi się powerbank. W tym konkretnym wypadku jest to Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro, którego pojemność wynosi aż 20000 mAh. Co więcej, dzięki mocy na poziomie 45W, jest on w stanie nie tylko szybko naładować smartfon czy tablet, ale nawet laptop. Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro został wyposażony w dwa porty USB (USB-C oraz USB-A), które są w stanie zapewnić szybkie ładowanie w standardach 5V/2.4A, 9V/2A oraz 12V/1.5A, nawet podczas obsługi dwóch portów jednocześnie. Jakby tego było mało, to powerbank od Xiaomi może pochwalić się stylowym wyglądem oraz kompaktową budową (zaledwie 27,5 mm grubości).

Nawilżacz HB (UH2005DP)

Nawilżacz powietrza to gadżet poprawiający komfort życia i zdrowie, ale może być również efektowną ozdobą wnętrza. Nawilżacz ultradźwiękowy HB UH2005DP charakteryzuje się eleganckim i nowoczesnym designem, który będzie pasował do każdego wnętrza, a gustowny kolor powinien spodobać się każdej kobiecie. Do wyboru są dwa modele, różniące się jedynie kolorystyką - HB UH2005DP w odcieniach ciemnego różu oraz HB UH2005DBL o intensywnie niebieskim kolorze. Urządzenie nawilża powietrze za pomocą ultradźwięków, dzięki czemu nie tylko emituje mgiełkę wodną, która reguluje stopień wilgotności powietrza, ale w razie potrzeby może również obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Taki gadżet widocznie poprawia zdrowie, poprzez łatwiejsze oddychanie oraz odczuwalnie poprawia samopoczucie. Dodatkowo, jest to kreatywny pomysł na prezent, który wyraża troskę o osobę obdarowywaną.