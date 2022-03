Dzień Kobiet 2022 - co kupić na ostatnią chwilę? [07.03.2022]

Zapomniałeś, że Dzień Kobiet już za moment? Nic nie szkodzi. Podpowiadamy, jakie prezenty kupić, aby najważniejsze kobiety w Twoim życiu otrzymały je na czas.

Już we wtorek, ósmego marca miejsce ma Dzień Kobiet - międzynarodowe święto mające na celu uhonorowanie i okazanie szacunku wszystkim paniom. Przyjęło się, że w te dni panowie obdarowują najbliższe sobie kobiety skromnymi prezentami oraz ciepłymi życzeniami. Zwyczajowo w dobrym tonie uznaje się także odwiedziny oraz uprzejmy telefon.

Może się jednak zdarzyć, że w czasie trwania ostatnich wydarzeń, zapomnimy, że Dzień Kobiet jest już za moment. Całe szczęście, istnieją sposoby na to, by nawet zapominalscy mogli obdarować najbliższe sobie damy i pokazać, że im na nich zależy.

Poczta kwiatowa

Utarło się, że znaczna część kobiet uwielbia, gdy ktoś podaruje im kwiaty. Jeżeli dama, którą pragniesz obdarować prezentem również należy do tego grona, to warto skorzystać z usług tak zwanej poczty kwiatowej. To za jej pomocą możemy zamówić piękny bukiet, zestaw czekoladek lub inne gadżety z dostawą tego samego dnia.

W ramach oferty większości tego typu sklepów można zakupić kosze upominkowe, balony ze zdjęciem, alkohol a nawet tort. Przedstawiciele portalu oferują dostawę w nawet 3 godziny, jest to więc idealna propozycja dla spóźnialskich.

Fot. Gustavo Fring/Pexels

Super Prezenty

Alternatywą opcją jest skorzystanie z usług serwisu Super Prezenty. Znajdziemy tam lokalne oferty takie jak: bilety na spektakl, kolacje dla dwojga, seanse, masaże czy portret na zamówienie. Jest to także doskonała opcja w przypadku, gdy nie mieszkamy w tej samej miejscowości co obdarowywana przez nas kobieta. Szczególnie, gdy ta nie spodziewa się żadnej niespodzianki.

Bony

W sytuacji, gdy zbyt długo zastanawialiśmy się nad konkretnym prezentem i czas na jego kupno zdecydowanie minął, na ratunek przychodzą bony. Niektóre większe sieci przewidziały w swojej ofercie karty podarunkowe, za które to osoba obdarowana może zakupić co tylko chce, oczywiście biorąc pod uwagę wyposażenie oraz asortyment sklepu.

Bon podarunkowy jest nie tylko łatwym i szybkim upominkiem do kupienia, ale także gwarancją, że obdarowana kobieta będzie w pełni zadowolona z tego, co sobie kupi. W końcu nie ma nic gorszego niż nietrafiony i kurzący się na półce prezent!

Fot. Djordje Vezilic/Pexels

Subskrypcja

Część popularnych serwisów rozrywkowych takich jak Netflix, Player, czy HBO GO oferuje swoją zawartość w ramach comiesięcznej subskrypcji. Jest to więc interesująca propozycja prezentu, który to może ucieszyć niejedną obdarowywaną kobietę lubiącą się w tego typu spędzaniu czasu. Co więcej, warto zauważyć, że nowe konto można założyć i opłacić w kilka minut, jest to więc idealna opcja do kupienia na ostatnią chwilę.

Nie zapominajmy jednak o tak zwanych gajmerkach, które to zamiast oglądać film, zdecydowanie wolą pograć w dobrą grę komputerową. Dla nich przygotowano liczne plany subskrypcyjne takie jak Game Pass Ultimate, który daje dostęp do szerokiej biblioteki gier zarówno na konsole Xbox, ale także na PC. Podobną formę konta premium można znaleźć na Origin.

Fot. Andrea Piacquadio/Pexels

Kurs internetowy

W ostatnich latach prawie wszystkie działania które do tej pory mogły mieć miejsce jedynie stacjonarnie, przeniosły się do sieci. Podobnie stało się z kursami przygotowawczymi do różnego rodzaju aktywności, między innymi związanymi z: projektowaniem, programowaniem, marketingiem, biznesem, fotografią, muzyką oraz rozwojem osobistym.

W związku z tym powstały liczne strony internetowe, na których to za niewielką opłatą, istnieje możliwość doszkolenia się w interesującej nas dziedzinie online. Ciekawą ofertę znajdziemy chociażby na Udemy, gdzie znajdziemy szeroki wybór ponad 180 tysięcy kursów wideo.

Fot. Liżą Summer/Pexels

Dostawa kurierem lokalnym

Wartą rozważenia możliwością jest także skorzystanie z opcji tak zwanego kuriera lokalnego. W zależności od dystrybutora, firmy kurierskie zaręczają, że przesyłka dotrze w ciągu kilku godzin od nadania, o ile zarówno nadawca, jak i odbiorca znajdują się na tym samym terenie.

Usługi takie oferują m.in. Inpost, najczęściej jednak takie opcje znajdziemy w lokalnych firmach, działających na konkretnym, określonym terenie, tak jak np. Pakersi.pl, czy DPD Today. By znaleźć taką firmę, należy wpisać frazę typu „kurier lokalny” lub „przesyłka w jeden dzień” w wyszukiwarce i dopisać do tego nazwę swojej miejscowości.

Pakiet badań

W pędzie dnia codziennego, zdarza się, że kobiety zapominają o najważniejszym - własnym zdrowiu. W związku z tym warto pamiętać za nich i w ramach prezentu zakupić rozszerzone pakiety badań, które to z kolei można zakupić chociażby na serwisie uPacjenta (badania krwi) oraz na stronie internetowej prywatnej opieki medycznej szpitala Medicover.

Fot. Gustavo Fring/Pexels

Rozmowa telefoniczna

Gdy wszystko zawiedzie to ostatnią deską ratunku może być najprostsza w wykonaniu rozmowa telefoniczna. Z pewnością nic tak nie ucieszy każdej bliskiej naszemu sercu kobiety, jak rozmowa i złożone bezpośrednio przez życzenia z okazji Dnia Kobiet. Można to zrobić za pomocą wideokonferencji w takich aplikacjach jak Zoom, czy Microsoft Teams. Ewentualnie można po prostu zadzwonić przez komórkę.

My z kolei życzymy - Wszystkiego najlepszego, a szczególnie dużo zdrowia i spokoju ducha wszystkim kobietom w dniu ich święta.

