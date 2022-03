Dzień Kobiet 2022 - najlepsze technologiczne prezenty [07.03.2022]

Już ósmego marca ma miejsce międzynarodowy Dzień Kobiet, jest to więc dobry moment na kupno prezentów z okazji tego święta. Podpowiadamy, na jakie technologiczne propozycje szczególnie warto zwrócić uwagę.

Spis treści

Dzień Kobiet wiąże się z pięknymi chwilami i wspomnieniami. To właśnie tego dnia mężczyźni pędzą do kwiaciarni oraz sklepów, by móc obdarować ważne kobiety w swoim życiu drobnym, aczkolwiek uroczym upominkiem. Zdarza się jednak, że żaden pomysł na dobry prezent nie nadchodzi. W związku z tym postanowiliśmy podzielić się listą ciekawych technologicznych propozycji, które można zakupić w ramach oferty sieci sklepów online w różnych przedziałach cenowych.

Prezenty do 100 zł

Urządzenie do pielęgnacji twarzy Innogio GIOperfect Fresh GIO-700

Zasilanie : akumulatorowe

: akumulatorowe Liczba prędkości : 5

: 5 Funkcje podstawowe : masaż, oczyszczanie

: masaż, oczyszczanie Funkcje dodatkowe: ładowanie indukcyjne, masaż wibracyjny

Lokówko-suszarka BaByliss Smooth Boost Hot Air 668E

Moc : 300 W

: 300 W Liczba poziomów temperatury : 2

: 2 Jonizacja / Zimny nawiew : nie / nie

: nie / nie Średnica szczotki : 22 mm

: 22 mm Szczotka obrotowa: nie

Szczotka prostująca Evita HSB01

Temperatura maksymalna : 220 stopni Celsjusza

: 220 stopni Celsjusza Jonizacja : tak

: tak Powłoka płytek : ceramiczna

: ceramiczna Regulacja temperatury : elektroniczna

: elektroniczna Funkcje dodatkowe: obrotowy kabel, powłoka ceramiczna, wyświetlacz LED

Prezenty do 200 zł

Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3

Budowa słuchawek : douszne, True Wireless

: douszne, True Wireless Łączność : bezprzewodowe, Bluetooth

: bezprzewodowe, Bluetooth Mikrofon / Regulacja głośności: tak / nie

Prostownica BaByliss Rose Blush 235 2498PRE

Temperatura maksymalna : 235 stopni Celsjusza

: 235 stopni Celsjusza Powłoka płytek : ceramiczno-turmalinowa

: ceramiczno-turmalinowa Regulacja temperatury : mechaniczna

: mechaniczna Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik, obrotowy kabel

Prostownica Philips BHS376/00

Temperatura maksymalna : 230 stopni Celsjusza

: 230 stopni Celsjusza Powłoka płytek : ceramiczno-keratynowa

: ceramiczno-keratynowa Regulacja temperatury : mechaniczna

: mechaniczna Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik, blokada płytek ułatwiająca przechowywanie, obrotowy kabel, technologia ThermoProtect, uniwersalne napięcie, wskaźnik gotowości do pracy

Lokówka BaByliss Curling Tong C451E

Moc : 46 W

: 46 W Średnica : 25 mm

: 25 mm Funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, obrotowy przewód, powłoka kwarcowo-ceramiczna

Prezenty do 300 zł

Słuchawki Audio-Technica ATH-S220BTBK

Budowa słuchawek : nauszne, zamknięte

: nauszne, zamknięte Łączność : bezprzewodowe z opcją kabla 3,5mm, Bluetooth

: bezprzewodowe z opcją kabla 3,5mm, Bluetooth Mikrofon / Regulacja głośności : tak / tak

: tak / tak Pasmo przenoszenia: 5 - 32000 Hz

Lokówka automatyczna BaByliss Curl Secret C1300E

Moc : 25 W

: 25 W Jonizacja : tak

: tak Funkcje dodatkowe: 3 tryby skręcania loków (prawo/lewo/auto), automatyczne wyłączenie, jonizacja, obrotowy przewód, powłoka ceramiczna, silnik bezszczotkowy, wskaźnik dźwiękowy

Tablet graficzny Huion H610X

Obszar roboczy : 254 x 158,8 mm

: 254 x 158,8 mm Rozdzielczość : 5080 lpi

: 5080 lpi Typ podłączenia : USB-C

: USB-C System : Windows, Mac

: Windows, Mac Liczba poziomów nacisku : 8192

: 8192 Próbkowanie : 220 pps

: 220 pps Rozpoznanie kąta nachylenia pióra: +/- 60 stopni

Prezenty do 400 zł

Fujifilm Instax Mini 11

Ogniskowa obiektywu: 60 mm

60 mm Czas otwarcia migawki: 1/2 - 1/250 s

1/2 - 1/250 s Automatyczna ostrość: tak

tak Wbudowana lampa błyskowa: tak

tak Typ filmu: wkłady Instax Mini

wkłady Instax Mini Transport filmu: automatyczny

Suszarka BaByliss Salon Air Brilliance 2200 D665E

Moc : 2200 W

: 2200 W Jonizacja : tak

: tak Zimny nawiew : tak

: tak Liczba prędkości nadmuchu : 2

: 2 Liczba zakresów temperatury : 3

: 3 Wyposażenie: dyfuzor, koncentrator

Masażer do ciała FeiyuTech KiCA 2

Masaż : wibracyjny

: wibracyjny Zasilanie : akumulatorowe

: akumulatorowe Pozostałe: 4 głowice masujące, etui, kabel USB

Prezenty do 500 zł

Lusterko z oświetleniem Humanas HS-HM04

Montaż : stojące

: stojące Powiększenie : brak

: brak Źródło światła : LED

: LED Zasilanie : sieciowe

: sieciowe Funkcje dodatkowe: podświetlenie LED, ustawienia poziomów intensywności światła

Prezenty do 1000 zł

Lenovo Yoga Smart Tab 10,1" 4GB X705L LTE

Ekran : 10,1 cala, IPS, 1920 x 1200 pikseli

: 10,1 cala, IPS, 1920 x 1200 pikseli System operacyjny : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie Pamięć RAM i dysk : 4 GB RAM + dysk 64 GB

: 4 GB RAM + dysk 64 GB Procesor : Qualcomm Snapdragon 439, 8-rdzeniowy

: Qualcomm Snapdragon 439, 8-rdzeniowy Pojemność baterii/akumulatora : 7000 mAh

: 7000 mAh Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac

Urządzenie do pielęgnacji twarzy Beautifly B-Booster PRO

Zasilanie : akumulatorowe

: akumulatorowe Funkcje podstawowe : anty-aging, lifting, masaż, oczyszczanie

: anty-aging, lifting, masaż, oczyszczanie Zastosowane technologie : fale radiowe, lifting twarzy typu „V”, soniczny system czyszczenia

: fale radiowe, lifting twarzy typu „V”, soniczny system czyszczenia Funkcje dodatkowe: 3 tryby pracy, automatyczne wyłączenie

Pielęgnacja twarzy Beautifly peeling kawitacyjny B-Scrub PRO ze światłem fotonowym

Zasilanie : akumulatorowe

: akumulatorowe Funkcje podstawowe : anty-aging, jonoforeza, kawitacja

: anty-aging, jonoforeza, kawitacja Zastosowane technologie : światło fotonowe, ultradźwięki

: światło fotonowe, ultradźwięki Funkcje dodatkowe : 5 trybów pracy, timer

: 5 trybów pracy, timer Wyposażenie: ładowarka indukcyjna, zatyczka

Prezenty do 1500 zł

Depilator Philips Lumea Advanced SC1998/00

Miejsce depilacji : bikini, twarz, ciało

: bikini, twarz, ciało Czujnik odcienia skóry : tak

: tak Aplikacja mobilna : tak

: tak Żywotność lampy : 250000 impulsów świetlnych

: 250000 impulsów świetlnych Zasilanie : sieciowe

: sieciowe Funkcje dodatkowe: wbudowany filtr UV, wybór mocy lampy

Smartwatch Garmin Vívoactive 4S

Rodzaj : damski

: damski Rodzaj aktywności : bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, pływanie, golf

: bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, pływanie, golf Łączność bezprzewodowa : Bluetooth, Wi-Fi

: Bluetooth, Wi-Fi Czujnik tętna : tak

: tak Rozmiar wyświetlacza : 1,1 " 218 x 218 pikseli

: 1,1 " 218 x 218 pikseli Współpracujący system operacyjny : Apple iOS, Google Android

: Apple iOS, Google Android Płatność zbliżeniowa : Garmin Pay

: Garmin Pay Funkcje użytkowe : budzik, funkcja szukania telefonu, funkcje treningowe, Garmin Pay, Gorilla Glass, kompas, licznik kalorii, licznik kroków, monitor snu, powiadomienia, przypomnienia, pulsometr, sterowanie odtwarzaczem muzyki, tryby sportowe, zegar, wodoodporność 5ATM

: budzik, funkcja szukania telefonu, funkcje treningowe, Garmin Pay, Gorilla Glass, kompas, licznik kalorii, licznik kroków, monitor snu, powiadomienia, przypomnienia, pulsometr, sterowanie odtwarzaczem muzyki, tryby sportowe, zegar, wodoodporność 5ATM Kolor: biało-różowy

