Dzień Kobiet to kolejna szansa na oszustwa

Nie daj się zbyt rozproszyć i pamiętaj, że wirtualne bukiety kwiatów, okazyjne zakupy "specjalnie dla PAŃ" mogą nie do końca być szczere! Przez nieuwagę możesz wiele stracić.

Złośliwe oprogramowanie, wykorzystujące takie dni jak Dzień Kobiet, Walentynki czy święta jako przynętę w celu oszukiwania użytkowników i infekowania ich komputerów jest już dobrze rozwiniętym elementem kalendarza bezpieczeństwa IT. Także w tym roku nie powinny więc być dla nas zaskoczeniem liczne maile krążące w sieci, zawierające linki do pobrania romantycznych kart z życzeniami dla Pań, kwiatami itp. - ostrzegają specjaliści od oprogramowania.

Cyberoszuści wykorzystują również inne kanały, takie jak Facebook czy Twitter. Biorąc pod uwagę fakt, że portale społecznościowe zapewniają dostęp do milionów użytkowników, w światku przestępczym, stały się one równie popularnym sposobem rozpowszechniania złośliwego oprogramowania co e-mail.

Preferowaną przez cyberprzestępców techniką jest inżynieria społeczna. Polega ona na uzyskiwaniu poufnych informacji od użytkowników poprzez nakłonienie ich do wykonania szeregu czynności. W ten sposób użytkownicy sami udostępniają swoje dane lub instalują złośliwe oprogramowanie, które przechwytuje informacje i przekazuje je przestępcom.

Eksperci z firmy Bitdefender dają użytkownikom parę wskazówek jak nie paść ofiarą zagrożeń komputerowych w okresie popularnych dni, także międzynarodowego DNIA KOBIET:

nie otwieraj e-maili ani wiadomości otrzymywanych na portalach społecznościowych od nieznanych nadawców,

nie wchodź na linki znajdujące się w wiadomościach e-mail, nawet jeśli pochodzą z wiarygodnych źródeł. Lepiej jest bezpośrednio wpisać adres URL do wyszukiwarki. Ta zasada dotyczy wiadomości otrzymywanych za pośrednictwem dowolnego programu pocztowego, jak również Facebooka, Twittera lub innych sieci społecznościowych, komunikatorów, itd.,

jeśli klikniesz w taki link, uważnie przyjrzyj się załadowanej stronie. Jeśli jej nie rozpoznajesz, zamknij przeglądarkę,

nie otwieraj żadnych załączników pochodzących z nieznanych źródeł. Szczególnie w tych dniach uważaj na pliki, które jak twierdzą, zawierają bukiety kwiatów, życzenia, itd.,

nawet jeśli dana strona wydaje się być legalna i skłania cię o pobranie czegoś, powinieneś zachować podejrzenia i nie akceptować pobierania,

jeśli, niezależnie od okoliczności, pobierzesz i zainstalujesz dowolny plik wykonywalny, a Twój komputer zacznie wyświetlać nietypowe komunikaty, prawdopodobnie zostałeś zarażony złośliwym oprogramowaniem,

jeśli dokonujesz „okazyjnych” zakupów w Internecie, wpisz adres strony internetowej sklepu do przeglądarki, zamiast klikać w przesyłane ci linki,

kupuj jedynie ze stron o dobrej reputacji, które oferują bezpieczne transakcje poprzez szyfrowanie wszystkich wprowadzanych na tej stronie informacji. Aby upewnić się, że strona jest bezpieczna, poszukaj certyfikatu bezpieczeństwa w formie małej, żółtej kłódki znajdującej się obok paska narzędzi lub w prawym dolnym rogu ekranu.

nie używaj współdzielonych ani publicznych komputerów do przeprowadzania transakcji lub operacji, które wymagają wprowadzania haseł lub innych danych osobowych,

zainstaluj skuteczny program antywirusowy, wykrywający zarówno te znane, jak i nowe typy złośliwego oprogramowania.

Oto kilka pułapek, które czyhają na użytkowników w Dniu Kobiet:

zaproszenia eHarmony dla tych, którzy chcą znaleźć partnera w społeczności dla singli

dla tych, którzy chcą znaleźć partnera w społeczności dla singli olśniewające zniżki na kwiaty, pluszowe misie, czekoladowe zwierzątka, ramki do zdjęć, wina i podarunkowe pudełka

tapety z „ładnymi obrazkami” dla użytkowników urządzeń z systemem Android

luksusowe podróbki zegarków, biżuterii, bez których świętowanie nie ma sensu. Nie śpiesz się z kupowaniem prezentów w Internecie bez dokładnej wstępnej kontroli.

Niektóre dane nigdy nie powinny być udostępniane, nawet ludziom, których znasz, nie mówiąc już o tych, których nie znasz. Nie należy zapominać, że jest to mało prawdopodobne, aby obcy ludzie pracowali przez Internet w Twoim interesie!