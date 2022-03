Dzień Kobiety 2022 - najlepsze technologiczne prezenty na ostatnią chwilę [07.03.2022]

Dzień Kobiet już za moment, a Ty nie masz kupionego prezentu? Bez obaw! Podpowiadamy, co kupić, aby najważniejsze kobiety w Twoim życiu otrzymały podarunek na czas.

We wtorek, ósmego marca miejsce ma Dzień Kobiet - międzynarodowe święto mające na celu uhonorowanie wszystkich pań. Przyjęło się, że w te dni mężczyźni obdarowują najbliższe sobie kobiety skromnymi prezentami oraz ciepłymi życzeniami. W dobrym tonie uznaje się także odwiedziny oraz uprzejmy telefon.

Może się jednak zdarzyć, że w czasie trwania ostatnich wydarzeń, zapomnimy, że Dzień Kobiet jest już za moment. Całe szczęście, istnieją sposoby na to, by nawet zapominalscy mogli znaleźć jakiś ciekawy, technologiczny prezent.

Gry

Koronnym przykładem idealnego prezentu, który można zakupić w prosty sposób w każdym momencie są gry komputerowe. Forma zakupu jest tutaj dowolna i zależna od sprzętu, który posiada wybrana przez nas kobieta. Gry w formie cyfrowej można zakupić zarówno w sklepach dostępnych na konsolach Xbox oraz Playstation, sklepach online takich jak RTV Euro AGD, Media Markt czy Media Expert, a nawet na platformach dystrybucji cyfrowej jak Steam czy Origin.

Podkreślamy jednak, by przed zakupem upewnić się, czy wybranka, którą zamierzamy obdarować tego typu prezentem posiada odpowiednią platformę oraz czy spełnia minimalne wymagania sprzętowe gry.

Fot. Bruno Henrique/Pexels

Subskrypcja

Najpopularniejsze konsole takie jak Xbox oraz PlayStation oferują dostęp do zawartości szerokiej biblioteki gier w ramach comiesięcznej subskrypcji. Jest to więc interesująca propozycja prezentu, który to może ucieszyć niejedną obdarowywaną kobietę lubiącą się w graniu w gry komputerowe. Co więcej, warto zauważyć, że nowe konto można założyć i opłacić w kilka minut, jest to więc idealna opcja do kupienia na ostatnią chwilę.

Przykładowo, w ramach tego typu subskrypcji działa Game Pass Ultimate, który daje dostęp do szerokiej biblioteki gier zarówno na konsole Xbox, ale także na PC. Podobną formę konta premium można znaleźć na Origin oraz PlayStation.

Fot. Artem Podrez/Pexels

E-booki

Pamiętajmy także o tych kobietach, które wolny czas wolą spędzić przy zapierającej dech w piersiach powieści, komiksie lub treściach popularnonaukowych. Gatunek nie gra roli, gdy w dzisiejszych czasach za pomocą kilku kliknięć mamy możliwość zakupu każdego rodzaju książki, w każdym języku jaki zna świat. Mowa tutaj oczywiście o e-bookach, czyli książkach w formie cyfrowej, które to znajdziemy w popularnej sieci Empik oraz księgarniach internetowych takiej jak Tania Książka, Upoluj Ebooka oraz Publio.

Książka w formie cyfrowej jest przede wszystkim tańsza, dzięki braku konieczności płacenia za papier oraz druk, ale także bardziej ekologiczna. Kupiony E-book w większości przypadków dostarczany jest na naszą wirtualną skrzynkę pocztową, konto internetowej księgarni lub na naszym profilu w dedykowanej aplikacji mobilnej w kilka sekund po sfinalizowaniu płatności.

Empik Go

Dla zachłannych czytelniczek wymyślono także usługę, w ramach której można wykupić abonament na audiobooki oraz e-booki. Chodzi tutaj o ofertę Empik Go premium, w ramach której użytkownik uzyskuje dostęp do ponad 70 tysięcy pozycji, w tym do premier, nowości, seriali oryginalnych oraz podcastów. Ponadto warto zaznaczyć, że aplikacja może pełnić formę czytnika e-booków, ale także odtwarzacza audiobooków.

Co ciekawe, dla użytkowników premium przewidziano funkcję pobierania materiałów bez internetu. Oznacza to, że możliwe jest czytanie i słuchanie także w trybie offline, kiedy to dostęp do sieci jest niemożliwy lub mocno ograniczony. Poza tym ucieszą się także podróżnicy preferujący transport samochodem, gdyż aplikacja Empik Go jest kompatybilna z autami wyposażonymi w Apple Car Play, Android Auto lub Bluetooth.

Płyty

Twoja wybranka nie lubi czytać? Nic nie szkodzi! Ze świecą przecież szukać kogoś, kto nie przepada za muzyką! W takim wypadku świetnym pomysłem może być zakup albumu ulubionego zespołu, albo wręcz przeciwnie - takiego, którego jeszcze nie zna. Tu, podobnie jak z e-bookami, nie ma znaczenia gatunek, a ogranicza nas jedynie wyobraźnia i... oczywiście asortyment sklepu.

Cyfrowy album muzyczny można zakupić w sieci sklepów Empik oraz w sklepach internetowch takich jak Muzyka Cyfrowa. Po sfinalizowanej płatności możemy cieszyć się ulubionymi utworami prosto z naszego smartfona - i to z legalnego źródła!

Fot. Ivan Samkov/Pexels

Spotify

Kuszącą alternatywą dla cyfrowych albumów muzycznych jest wykupienie konta premium na popularnym serwisie strumienionym oferującym dostęp do muzyki oraz podcastów na licencji freemium, którym jest Spotify. Subskrypcja miesięczna wynosi zaledwie 19,99 zł, a pozwala uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji aplikacji takich jak: pobieranie muzyki, korzystania z aplikacji bez reklam, odtwarzania dowolnych utworów oraz pomijania bez limitu.

Bon na sprzęt elektroniczny

W sytuacji, gdy zbyt długo zastanawialiśmy się nad konkretnym prezentem i czas na jego kupno zdecydowanie minął, na ratunek przychodzą bony. Niektóre większe sieci sklepów technologicznych przewidziały w swojej ofercie karty podarunkowe, za które to osoba obdarowana może zakupić co tylko chce, oczywiście biorąc pod uwagę wyposażenie oraz asortyment sklepu.

Bon podarunkowy jest nie tylko łatwym i szybkim upominkiem do kupienia, ale także gwarancją, że obdarowana kobieta będzie w pełni zadowolona z tego, co sobie kupi. W końcu nie ma nic gorszego niż nietrafiony i kurzący się na półce prezent!

My z kolei życzymy - Wszystkiego najlepszego, a szczególnie dużo zdrowia i spokoju ducha wszystkim kobietom w dniu ich święta.

